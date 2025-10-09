México

Facultad de Derecho de la UNAM expresa indignación ante ataques de grupos ajenos en sus instalaciones

Personas ajenas a la facultad intentaron tomar las instalaciones del plantel, pero alumnos y trabajadores lograron impedirlo

Por Cinthia Salvador

(FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

El 8 de octubre, un grupo de personas externas intentó tomar las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo que desencadenó una confrontación con estudiantes y personal de la institución. Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles, cuando personas encapuchadas ingresó al plantel y buscó ocupar las inmediaciones del edificio principal.

Durante la irrupción, integrantes del grupo lanzaron consignas y anunciaron la supuesta toma del plantel. Fue entonces que la comunidad estudiantil que se encontraban en clases respondieron con gritos y se enfrentaron con los sujetos externos. Posteriormente, el personal de la Facultad de Derecho solicitó la intervención de las autoridades universitarias para preservar la seguridad.

Según primero reportes los manifestantes intentaban cerrar los accesos e impedir la circulación en los pasillos de la facultad. En las horas siguientes, elementos de vigilancia interna y representantes de la UNAM acudieron al lugar y lograron entablar diálogo con los presentes para evitar la violencia.

De acuerdo a videos difundidos en redes sociales, los manifestantes intentaban cerrar los accesos e impedir la circulación en los pasillos de la facultad. (FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Por su parte la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de su cuenta de Facebook expresó su indignación y condena tras los hechos violentos registrados en sus instalaciones. De acuerdo con el comunicado oficial, aproximadamente a las 18:00 horas, un grupo de personas ajenas a la comunidad universitaria accedió a la facultad. Durante su ingreso, estos individuos perpetraron acciones catalogadas por la institución como “actos de violencia inadmisibles”, dirigidos a vulnerar la seguridad de estudiantes, personal académico y administrativo.

La UNAM reiteró el llamado al respeto irrestricto de la voluntad de los integrantes de la Facultad de Derecho, quienes el día anterior habían decidido mantener clases presenciales tras votación amplia. El comunicado enfatizó que la violencia no puede ser tolerada ni justificada en ninguna circunstancia y recordó que la normativa universitaria promueve valores de respeto, tolerancia y rechazo a la imposición.

La Facultad de Derecho condenó los actos de violencia en sus instalaciones.

La dirección de la Facultad de Derecho indicó que activará todos los instrumentos legales disponibles para garantizar la seguridad del estudiantado y el cumplimiento de la legislación institucional. Finalmente, convocó a la comunidad a mantenerse unida y atenta, protegiendo la integridad de los espacios académicos y defendiendo un entorno seguro para el desarrollo universitario.

Por su parte, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se pronunció al respecto por medio de su cuenta de X, donde publicó el siguiente mensaje: “Nos solidarizamos con la comunidad de la Facultad de Derecho”.

