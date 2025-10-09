México

Empresarios y comerciantes denuncian extorsiones por parte de elementos de seguridad en Nuevo León

Acusan complicidad de mandos policiacos y señalan presunto control del C4 por parte del crimen organizado

Por Jorge Contreras

Comerciantes y empresarios del municipio de San Pedro Garza García denunciaron presuntos casos de cobro de piso, extorsión y abuso de autoridad al interior de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, encabezada por José Luis Kuri.

Las acusaciones fueron presentadas por integrantes de la Asociación de Empresarios del Poniente de Nuevo León (AEPNL), quienes señalaron que varios de sus afiliados han sido víctimas de exigencias económicas y amenazas por parte de elementos municipales.

“El problema lleva meses y hemos presentado denuncias ante la Fiscalía estatal. Las extorsiones se realizan bajo amenazas de clausuras o inspecciones injustificadas”, afirmó Jorge Villalobos, presidente de la AEPNL, durante una conferencia de prensa.

Exigen a alcalde que no haya impunidad

El alcalde de San Pedro,
El alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, Nuevo León

Entre los señalados se encuentra Fernando Martínez Huizar, coordinador de Asuntos Internos de la corporación, mencionado en la denuncia presentada por el empresario restaurantero Julio César Luna, asesinado en abril pasado.

Según el expediente 27210/2025, Martínez Huizar habría intentado clausurar un negocio sin tener facultades legales, presuntamente como parte de un esquema de intimidación.

Fuentes cercanas al caso indicaron que esta denuncia se suma a otras abiertas contra Kuri y su equipo cercano. En marzo, trascendió una investigación que lo relaciona con una estructura interna de cobro de piso conocida como “El Sindicato”, en la que también estaría implicado Lorenzo Pruneda de León, entonces director de Tránsito municipal.

Consultado al respecto, el vocero del Ayuntamiento, Ramiro Salgado, rechazó que exista una red de extorsión dentro de la Secretaría. “No hay denuncias federales ni estatales en curso; sin embargo, el municipio coopera con las autoridades para esclarecer cualquier acusación”, aseguró.

Por su parte, la presidenta de la Canirac Nuevo León, Mariana Zúñiga, exhortó al nuevo alcalde Mauricio Farah a revisar a fondo el funcionamiento de la corporación. “La transición de gobierno no debe implicar impunidad. Exigimos una depuración inmediata y transparencia en los procesos internos”, dijo.

Las denuncias surgen en un contexto político sensible tras el fallecimiento del exalcalde Mauricio Fernández Garza, en septiembre de 2025. Según exfuncionarios consultados, Fernández mantuvo a Kuri en el cargo “para evitar una crisis institucional”, pese a los antecedentes judiciales de algunos mandos.

Fuentes judiciales confirmaron que Martínez Huizar enfrenta al menos cuatro procesos previos por abuso de confianza, fraude y extorsión, además de denuncias por acoso sexual.

De acuerdo con los empresarios, en las últimas semanas se ha incrementado el robo a casa habitación, y existen indicios de que el C4 municipal estaría controlado por grupos del crimen organizado, pues se ha negado a compartir grabaciones con la Fiscalía estatal.

Las investigaciones continúan abiertas tanto en la Fiscalía de Justicia de Nuevo León como en la Fiscalía General de la República (FGR). El gobierno municipal asegura que actuará conforme a derecho.

