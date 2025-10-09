México

Cómo hacer una espectacular gelatina de cempasúchil, ideal para Día de Muertos

Preparar este postre desde casa podría ser una excelente forma de celebrar las tradiciones de México a través de la exploración gastronómica

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Gelatina artística con flor de
Gelatina artística con flor de cempasúchil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La flor de cempasúchil, icónica del Día de Muertos en México, no solo adorna ofrendas con su vibrante color naranja, sino que también ha encontrado un lugar especial en la gastronomía.

Sus pétalos, con un sutil sabor herbal y cítrico, son la base perfecta para postres originales, en donde la gelatina de cempasúchil es una de las preparaciones más sorprendentes y deliciosas de la temporada.

Este postre cremoso y aromático no solo sorprenderá a tus invitados con su intenso color y sabor, sino que también rinde homenaje a la tradición del Día de Muertos. Esta es una versión de leche que se potencia con notas cítricas para complementar a la perfección el sabor de la flor.

Un postre para celebrar las
Un postre para celebrar las tradiciones de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • Pétalos de unas cinco flores de cempasúchil grandes (asegúrate de que estén limpios y desinfectados)
  • Una taza de leche evaporada
  • Una taza de leche condensada
  • Una taza de crema para batir (o media crema)
  • Una cucharada de ralladura de naranja Media taza de jugo de mandarina o naranja
  • 30 gramos de grenetina (equivalente a 4 sobres)
  • Media taza de agua fría para hidratarla

Preparación paso a paso:

Hidratar la Grenetina: En un tazón pequeño, vierte el agua fría y espolvorea la grenetina. Déjala reposar por cinco a siete minutos hasta que se esponje.

Luego, derrítela: puedes hacerlo en el microondas en intervalos de 15 segundos o a baño María, hasta que esté totalmente líquida y sin grumos. Reserva.

Infusionar la flor: En una olla pequeña, calienta media taza de leche y, antes de que hierva, retírala del fuego y agrega la mayoría de los pétalos de cempasúchil (reserva unos pocos para decorar). Deja que repose por 10 a 15 minutos para que la flor suelte su sabor y su intenso color. Después, cuela esta leche para retirar los pétalos.

Licuar la base cremosa: Coloca en la licuadora la leche evaporada, la leche condensada, la crema para batir, el jugo cítrico y la ralladura de naranja. Agrega la leche infusionada de cempasúchil y licúa hasta obtener una mezcla homogénea y con ese hermoso color naranja característico.

Está flor destaca por su
Está flor destaca por su intenso sabor y su enervante olor. (UNAM)

Integrar el agente gelificante: Con la licuadora encendida, vierte lentamente la grenetina líquida por la tapa. Licúa por unos 30 segundos más para asegurarte de que se integre por completo a la mezcla cremosa.

Refrigerar: Vierte la mezcla en un molde para gelatina previamente engrasado con un poco de aceite de cocina sin sabor. Lleva al refrigerador por un mínimo de cuatro a seis horas o, idealmente, toda la noche, hasta que esté completamente firme.

Desmoldar y servir: Una vez firme, desmolda con cuidado. Puedes decorar el postre con los pétalos de cempasúchil que reservaste, nueces picadas o una ligera capa de mermelada de naranja para darle brillo y resaltar el sabor cítrico.

Esta gelatina se convertirá en la protagonista de tu mesa en las celebraciones de otoño, ofreciendo un sabor tan memorable como el aroma de la flor en la ofrenda.

Temas Relacionados

PostresCempasúchilDía de Muertosmexico-recetas

Más Noticias

Rey Grupero desmiente supuesto romance entre Lupillo Rivera y Belinda: “Ni te topa”

El creador de contenido señaló que Lupillo se habría tatuado a Belinda para intentar salir con ella

Rey Grupero desmiente supuesto romance

La guerra interna del Cártel de Sinaloa vacía Badiraguato, cuna de ‘El Chapo’ Guzmán

El éxodo desde la sierra de Badiraguato refleja el impacto de la crisis de violencia por la lucha entre Los Chapitos y La Mayiza

La guerra interna del Cártel

Deja reposar esta mezcla todas las noches en tu inodoro para eliminar los malos olores

Combinar estos productos de fácil acceso también ayudará a proteger tu taza de baño de la aparición de sarro y manchas

Deja reposar esta mezcla todas

Filtran video de Belinda y Lupillo Rivera, internautas señalan actitud incómoda de la cantante

Recientemente Lupillo publicó un libro donde narra su supuesto noviazgo con Belinda

Filtran video de Belinda y

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.0 en Cintalapa

El sismo sucedió a las 1:22 horas, a una distancia de 55 km de Cintalapa y tuvo una profundidad de 149.9 km

Temblor en Chiapas: se registra
MÁS NOTICIAS

NARCO

La guerra interna del Cártel

La guerra interna del Cártel de Sinaloa vacía Badiraguato, cuna de ‘El Chapo’ Guzmán

Diputada Hilda Araceli Brown: juez rechaza descongelar sus cuentas tras sanción por vínculos con ‘La Mayiza’

Policía de Jalisco asegura vehículo “monstruo” en Teocaltiche, territorio del CJNG

Arrestan en Sonora a chofer que llevaba cargamento de fentanilo oculto en el camarote de un tráiler

Van 89 bolsas con restos humanos recuperadas en fosa clandestina de Zapopan, Jalisco: ya son más de 300 en tres sitios

ENTRETENIMIENTO

Rey Grupero desmiente supuesto romance

Rey Grupero desmiente supuesto romance entre Lupillo Rivera y Belinda: “Ni te topa”

Filtran video de Belinda y Lupillo Rivera, internautas señalan actitud incómoda de la cantante

Flor Amargo denuncia supuesta estafa al comprar cámara de 40 mil pesos

Leonardo revela primeras imágenes de la fiesta de cumpleaños de Ángela Aguilar y le dedica emotivo mensaje: “Seguirá brillando”

Tras años distanciadas y disputas por el nombre del grupo, Paty Sirvent anuncia el regreso de Jeans y fusión con JNS

DEPORTES

Confirman que Julio César Chávez

Confirman que Julio César Chávez Jr. tendrá su propio corrido: “Espérenlo muy pronto”

Cuánto vale Gilberto Mora: agente de la joya mexicana revela el precio para ofertarlo en Europa

Rommel Pacheco en la CONADE: ¿Qué ha logrado el ex clavadista al frente del deporte mexicano en su primer año?

Muere en México a los 17 años Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda del boxeo

¿Qué equipo de la Liga MX dirigió Miguel Ángel Russo, que falleció a los 69 años de edad?