Caso Kimberly Moya: ¿cómo la joven desapareció en sólo 15 minutos en Naucalpan?

Reportan desaparición de estudiante de CCH Naucalpan. Foto: Composición Fotográfica

La desaparición de Kimberly Hilary Moya González ha desencadenado una ola de protestas y bloqueos en el Estado de México, donde la comunidad exige respuestas inmediatas a las autoridades. La joven, estudiante de 16 años del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, fue vista por última vez el 2 de octubre, cuando salió de su domicilio en la colonia San Rafael Chamapa con la intención de realizar una tarea escolar en un café internet.

Desde entonces, su paradero es desconocido. La reconstrucción de los hechos, basada en las imágenes de cámaras de seguridad y testimonios, revela que Kimberly salió de su casa a las 15:56 y fue captada a las 16:04 ingresando a un cibercafé cercano. Apenas dos minutos después, a las 16:06, salió del establecimiento.

A partir de ese instante, no existen más registros visuales de la joven. “El tiempo entre que salió del café internet y que ya no tuvimos contacto fue mínimo. No pasaron ni 15 minutos”, relató su madre durante una entrevista en el programa Hechos AM de TV Azteca, subrayando la rapidez con la que se produjo la desaparición.

Las cámaras de vigilancia la muestran caminando sola por la zona de El Pirul, en dirección a la calle Filomeno Mata. De acuerdo con versiones extraoficiales, un hombre fue visto corriendo detrás de ella en las inmediaciones, aunque hasta el momento no se ha confirmado su relación con el caso.

Por otra parte, la madre de Kimberly desmintió que sea su hija la persona que aparece en nuevos videos dados a conocer en redes sociales, en donde se observa a una joven con características similares.

Dicho material fue registrado por cámaras de vigilancia la noche del 6 de octubre. En ellos aparece una joven que lleva una mochila, una bolsa y una maleta por la calle Calzada de Guadalupe, en la segunda sección de la colonia San Rafael Chamapa.

“Está circulando un video donde una muchacha que trae cargando maletas y la visten como, supuestamente, estaba mi hija. Si se dan cuenta, la sudadera no coincide, nada de eso”, expresó.

¿Dónde fue vista por última vez?

Kimberly Moya, estudiante de CCH Naucalpan que se encuentra desaparecida. (FGJEM)

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la joven desapareció en la colonia San Rafael Chamapa, y los últimos videos de Kimberly Moya antes de su desaparición fueron captados por las cámaras de seguridad de un café internet ubicado en el Mercado Filomeno Mata, de la misma colonia.

En las imágenes se puede observar a la menor salir del lugar, vestida con un pantalón de color gris, sudadera verde, tenis blancos y una mochila color rosa

Su estatura es de aproximadamente 1,43 metros y presenta marcas de acné visibles en el rostro. La familia descarta que se haya alejado voluntariamente.

La denuncia fue presentada ante las autoridades, lo que llevó a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México a activar la ficha correspondiente. En el marco de la investigación, la Fiscalía del Estado de México realizó un cateo en un inmueble de la misma colonia, siguiendo una pista proporcionada por los familiares.

Además, se habría detenido a un hombre que aparece en los videos de la zona, aunque su vínculo con la desaparición no ha sido confirmado oficialmente.

A seis días del suceso, la familia denuncia la ausencia de avances claros en la investigación. “Lo único que queremos es que nos devuelvan a Kimberly con vida”, expresó su madre.La indignación social se ha traducido en bloqueos sobre Periférico Norte y la carretera Toluca–Naucalpan, así como en manifestaciones frente al CCH Naucalpan, donde estudiantes y profesores exigen una respuesta efectiva de las autoridades.

El caso de Kimberly se suma a la lista de desapariciones de adolescentes en el Estado de México, una de las entidades con mayores índices de violencia contra mujeres en el país. A casi una semana de la desaparición, la familia mantiene la búsqueda activa y la sociedad demanda que el caso no quede impune.

Familiares De Kimberly Hilary Moya González Piden Localización