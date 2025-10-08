Madre de Kimberly, estudiante de CCH Naucalpan desaparecida, desmiente nuevos videos: “La sudadera no coincide”

Kimberly Moya, estudiante de CCH Naucalpan que se encuentra desaparecida. (FGJEM)

Cinco días después de la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan (CCH Naucalpan), han surgido nuevos videos de cámaras de vigilancia en donde supuestamente se ve a una joven con rasgos similares a la menor.

Sin embargo, Jaqueline, madre de Kimberly, rechazó públicamente la autenticidad de esas imágenes y reafirmó que la ropa vista en la grabación no corresponde a la que vestía su hija cuando desapareció.

¿Qué se ve en los nuevos videos?

Los nuevos videos fueron grabados por cámaras de vigilancia la noche del 6 de octubre. En ellos aparece una joven que lleva una mochila, una bolsa y una maleta por la calle Calzada de Guadalupe.

La joven que se ve en el video aparentemente trae prendas similares a las que tenía la estudiante cuando desapareció, así como características físicas: complexión y largo del cabello. En las imágenes se le ve caminando rápido.

La difusión de dichos videos comienza a repercutir en las redes sociales, en donde usuarios han apuntado a que la joven habría desaparecido voluntariamente. Sin embargo, la madre de Kimberly ha salido a desmentir dichos clips.

En una transmisión en vivo realizada la madrugada del miércoles, Jaqueline enfrentó de manera directa la versión a la que se dirigen los nuevos videos.

“Está circulando un video donde una muchacha que trae cargando maletas y la visten como, supuestamente, estaba mi hija. Si se dan cuenta, la sudadera no coincide, nada de eso”, expresó en dicho live.

La madre también se dirigió a la joven que aparece en el video: “Antes que nada, te perdono, porque no traigo nada contra ti. No sé yo qué te hice para que tú quieras manipular esta información tan delicada. Sin embargo, de verdad te perdono y quiero que seas muy consciente, mi niña (...), porque aquella persona que hace un testigo falso desafortunadamente tiene consecuencias”.

Para Jaqueline, la difusión de información no verificada complica la búsqueda y siembra dudas en la comunidad. “No me van a callar. Ese tipo de situaciones están pasando y, de verdad, Naucalpan despierta. Mi niña no es una más, eso se los quiero decir, mi niña no es una más, pero que dejen de hacer este tipo de situaciones”, pidió en directo.

En la misma transmisión, Jaqueline aclaró que no está solicitando donativos ni ayudas económicas a través de redes sociales ni en ningún canal público, alertando que no caigan en fraudes: “Yo no estoy pidiendo donativos... No, jamás. No caigan en estafas, muchachos”, advirtió.

Reportan desaparición de estudiante de CCH Naucalpan. Foto: Composición Fotográfica

Jaqueline también fue tajante respecto a cualquier posible uso político de la desaparición: “Yo no estoy con ningún partido político, quiero que lo tengan en cuenta. Yo no apoyo a ningún partido político que se quiera colgar... Yo presto mi voz para que se difunda lo que estamos haciendo porque regrese Hillary, porque regrese mi bebé a casa”.

Durante su intervención, la madre subrayó que su voz se eleva tanto por su hija como por otros menores desaparecidos, invitando a que el caso no se vea de forma aislada. “Si Kimberly es la voz, desafortunadamente… pero no depende de mí, depende de Dios, porque no es mi voluntad, sino la de él. Sin embargo, también él es el que tiene la victoria para mí, ya me la dio".

¿Qué se sabe de la desaparición?

Kimberly desapareció el 2 de octubre en la zona de San Rafael Chamapa, municipio de Naucalpan de Juárez.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la menor dejó su domicilio para dirigirse a un café internet y realizar tareas escolares.

Las cámaras de seguridad situadas en el establecimiento registraron la salida de la estudiante a las 16:06 horas, vestida con pantalón gris, sudadera verde y una mochila rosa. Desde ese momento no se ha tenido rastro de su paradero.

Estudiante del CCH Naucalpan desaparece en el Estado de México tras acudir a un ciber café para hacer su tarea

Estudiantes y vecinos han organizado bloqueos en la avenida Luis Donaldo Colosio para exigir agilidad en la investigación.

La ficha de búsqueda emitida por el gobierno del Estado de México precisa los rasgos físicos de la menor: 16 años de edad, 1,43 metros de estatura, complexión delgada, cabello negro y rostro con cicatrices de acné. Fue vista por última vez cerca de una zona conocida como “Los Aceites”, ubicada junto al Boulevard Colosio.

La madre ha expresado, tanto ante medios como a través de transmisiones digitales, que “mi hija no se perdió, se la llevaron”. Ha mencionado la existencia de videos en los que se observa un presunto responsable y reiteró que Kimberly no abandonó voluntariamente su trayecto.

La Guardia Municipal de Naucalpan confirmó que mantiene recorridos de campo, revisión de cámaras y coordinación con la FGJEM.