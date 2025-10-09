Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué letra recibe el pago hoy jueves 9 de octubre?

Continúan los pagos del primer bimestre de acuerdo con el calendario oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina sigue con la entrega de apoyos económicos correspondientes al bimestre septiembre-octubre 2025, en beneficio de miles de familias mexicanas con hijas e hijos inscritos en escuelas públicas de nivel básico.

El objetivo de este programa, impulsado por el Gobierno de México a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), es fortalecer la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes, brindando apoyo financiero que les permita continuar sus estudios sin que la falta de recursos sea un impedimento.

Hoy jueves 9 de octubre cobran los apellidos con G

De acuerdo con el calendario oficial de pagos publicado por la CNBBBJ, este jueves 9 de octubre se realiza el depósito a las familias cuyo primer apellido comienza con la letra G.

El pago corresponde al primer bimestre de 2025 (septiembre-octubre) y se deposita directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar asignada a cada beneficiario.

El monto del apoyo es de mil 900 pesos por familia, y en caso de que existan más de un estudiante en secundaria, se otorga un bono adicional de 700 pesos por cada estudiante extra.

Este beneficio tiene como propósito reconocer los gastos adicionales que enfrentan los hogares con varios hijos en el sistema educativo público.

Calendario de pagos del primer bimestre 2025

La Beca Rita Cetina organiza sus pagos por orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del padre, madre o tutor registrado. El calendario es el siguiente:

Jueves 9 de octubre: G

Viernes 10 de octubre: H, I, J, K, L

Lunes 13 de octubre: M

Martes 14 de octubre: Ñ, N, O, P

Miércoles 15 de octubre: Q, R

Jueves 16 de octubre: S

Viernes 17 de octubre: T, U, V, W, X, Y, Z

Este esquema escalonado busca garantizar un proceso ordenado y evitar saturaciones en los cajeros o sucursales del Banco del Bienestar. Los pagos comienzan a reflejarse a partir de la fecha indicada, por lo que la CNBBBJ recomienda tener paciencia y verificar el depósito directamente desde la aplicación bancaria o en cajero automático.

Recomendaciones para cobrar la beca

Los beneficiarios pueden aprovechar su tarjeta del Banco del Bienestar para realizar diversas operaciones sin costo adicional:

Retirar efectivo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

Hacer compras o pagar servicios en establecimientos con terminal bancaria.

Consultar saldo y movimientos desde la aplicación Banco del Bienestar Móvil , disponible para Android y iPhone .

Cambiar el NIP cada seis meses para mantener la seguridad de la cuenta.

Además, el programa recomienda no compartir información personal o bancaria y utilizar únicamente los canales oficiales para resolver dudas o aclaraciones.

Con la continuidad de estos pagos, el Gobierno de México reafirma su compromiso con la educación pública y el bienestar de las familias, asegurando que los apoyos lleguen directamente a quienes más lo necesitan.