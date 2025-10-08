México

Wendy Guevara llama “mueble” a Priscila Valverde y la destrozan en redes sociales

Comienzan las controversias tras la final de ‘La Casa de los Famosos México’

Por Ignacio Izquierdo

Wendy Guevara aclara rumor de
Wendy Guevara aclara rumor de Ninel Conde con Vix. Foto: (Captura de pantalla)

La celebración posterior a la final de La Casa de los Famosos México se vio marcada por un episodio que se viralizó en redes sociales. Durante el GaliFest, la fiesta organizada por Galilea Montijo, un intercambio entre Wendy Guevara y Priscila Valverde captó la atención tanto de los asistentes como de los usuarios en plataformas digitales.

El incidente se produjo cuando Galilea Montijo invitó a Priscila Valverde, reconocida exreina de belleza, a acercarse al escenario para tomar un shot de tequila.

La audiencia respondió con entusiasmo, coreando el nombre de Priscila en repetidas ocasiones. La reacción de Wendy Guevara sorprendió a muchos: en vez de sumarse a la ovación, comenzó a gritar “¡Un mueble!, ¡un mueble!” frente a todos los presentes.

Esto ocurrió en la fiesta de Galilea Montijo. (TikTok/leonardo56157)

Este gesto, captado en video y difundido ampliamente en redes sociales, mostró también la respuesta de Priscila Valverde, quien volteó para contestar, aunque Wendy Guevara persistió en sus gritos. Lo que la modelo le contestó no quedó registrado en video.

Las reacciones entre los asistentes al GaliFest fueron diversas. Mientras algunos rieron ante los comentarios de Wendy Guevara, otros manifestaron incomodidad por la situación. La polémica se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde el debate se intensificó. Un sector de usuarios criticó abiertamente a Wendy Guevara, sugiriendo que su actitud podría estar motivada por celos hacia Priscila Valverde o por un posible exceso en el consumo de alcohol. Por otro lado, hubo quienes defendieron a Wendy Guevara, argumentando que el episodio no fue más que una broma y que ambas mantienen una buena relación.

Hasta el momento, ni Wendy Guevara ni Priscila Valverde han ofrecido declaraciones oficiales respecto a lo sucedido en el GaliFest.

¿Qué es un “mueble”?

Agustín, un considerado "mueble" de
Agustín, un considerado "mueble" de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México (Archivo)

En el contexto de La Casa de los Famosos, el término “mueble” se utiliza para describir a aquellos participantes que pasan desapercibidos dentro del reality show. Se aplica a concursantes que mantienen un perfil bajo, no generan conflictos ni alianzas significativas y cuya presencia en el programa resulta poco relevante para la narrativa general. Estos participantes suelen evitar protagonismo en las discusiones, retos o dinámicas de convivencia, y rara vez son el centro de atención de las cámaras o de las conversaciones entre el público.

La denominación surge como una metáfora, aludiendo a que estos concursantes podrían compararse con un objeto inanimado en la casa, como un mueble, ya que no aportan contenido memorable ni contribuyen al drama o entretenimiento esperado. Ser catalogado como “mueble” dentro del programa es considerado negativo, ya que puede influir en la percepción de la audiencia y, en consecuencia, en el apoyo recibido para continuar en el reality.

