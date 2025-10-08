México

“Alguien que es ensamble”: Galilea Montijo reaviva la polémica entre Alexis Ayala y Guana en su fiesta

La conductora del reality de Televisa generó una ola de reacciones en redes

Por Zurisaddai González

(Instagram)
(Instagram)

La tradicional fiesta de Galilea Montijo tras el final de La Casa de los Famosos México 2025 volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no por los lujos ni los invitados, sino por una aparente indirecta que la conductora lanzó a Alexis Ayala mientras defendía a Guana, uno de los exparticipantes del reality.

Sus palabras rápidamente se viralizaron y desataron un nuevo debate en redes sociales sobre favoritismos y viejas tensiones entre los exhabitantes.

Galilea Montijo defiende a Guana con una indirecta para Alexis Ayala

Durante su exclusiva celebración posterior al final de La Casa de los Famosos México, Galilea Montijo tomó el micrófono para presentar a Guana, quien formó parte del elenco de la tercera temporada del reality.

Galilea Montijo, Luis Rodríguez (El
Galilea Montijo, Luis Rodríguez (El Guana), Ninel Conde, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff, Odalys Ramírez y Diego de Erice y Marie Claire Harp en la rueda de prensa del Reality Show de La casa de los famosos. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Frente a los asistentes, la conductora lanzó una frase que muchos interpretaron como una indirecta a Alexis Ayala, con quien Guana tuvo un fuerte desacuerdo dentro del programa.

“Voy a tomar el micrófono para presentar a alguien que es ensamble (gritos de la gente) que para ser ensamble tienes que ser muy cabrón, por cierto, por si alguien no sabe. Esta noche es parte de la familia de esta temporada y nos quiere cantar: Guana.”

El comentario encendió inmediatamente las redes, donde varios usuarios consideraron que Galilea estaba reviviendo la polémica iniciada por Alexis Ayala dentro del reality.

Usuarios en redes sociales iniciaron un debate al respecto (@lethu.perez08)

Críticas y reacciones en redes sociales

En TikTok y X (antes Twitter), los fans de La Casa de los Famosos se dividieron entre quienes aplaudieron la defensa de Galilea y quienes la señalaron por “incitar al odio” y mostrar favoritismo hacia ciertos exparticipantes.

Algunos comentarios expresaron:

  • “Galilea incitando al odio nuevamente y destapando su favoritismo por ciertos participantes!! Qué lamentable!!!”
  • “Pues aunque les duela, sólo es un ENSAMBLE.”
  • “Se sabía que Galilea y la producción eran Team Día… pero bien que invitaron a Aldo, Aaron y Abelito para figurar en su fiesta… lo chistoso es que se quejan del hate pero ellos mismos lo propician”
  • “Bravo Galilea! jamás se debe demeritar el trabajo de nadie!”“Alexis siempre protagónico”.
Alexis lanzó feurtes críticas hacia
Alexis lanzó feurtes críticas hacia Guana durante su posicionamiento. (La Casa de los Famosos México)

El momento se viralizó entre clips del discurso y videos del performance de Guana, quien interpretó algunos temas musicales durante la fiesta, agradeciendo al público entre aplausos.

Cómo empezó la polémica: Alexis Ayala vs. Guana

El conflicto entre ambos actores surgió dentro del reality, cuando Alexis Ayala cuestionó abiertamente el trabajo teatral de su compañero Guana:

“Se va a oír bien cul* lo que voy a decir, pero qué ver tiene que estar cantando todos los días si no es cantante. Es ensamble de teatro, hace teatro musical”.

Alexis Ayala se posiciona con Guana.
Alexis Ayala se posiciona con Guana. Foto: Captura de pantalla (Vix).

Sus declaraciones fueron duramente criticadas, tanto por el público como por figuras del medio teatral. Guana, al salir del programa, respondió con orgullo a los cuestionamientos:

“Estoy bien orgulloso de ser ensamble desde que inicié. He conocido gente talentosa y el ensamble teatral en nuestro país no le pide nada a otros como en Broadway, Londres, España, Argentina”.

