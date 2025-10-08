Reapertura Línea 1 del Metro CDMX: Clara Brugada confirma visita hasta Observatorio antes de abrir al público

Clara Brugada confirma visita hasta Observatorio antes de abrir al público (Cuartoscuro.com)

La reapertura total de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) cada vez se acerca más tras casi tres años de trabajos de modernización, según confirmó Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México. En octubre, los usuarios podrán nuevamente recorrer el trayecto completo entre Pantitlán y Observatorio.

Durante una conferencia de prensa, Clara Brugada anunció que la terminal Observatorio volverá a operar en el mes de octubre, lo que permitirá restablecer el servicio en toda la Línea 1.

Antes de que se lleve a cabo la inauguración para el público, la mandataria confirmó que realizará una visita a las instalaciones renovadas, las cuales están en periodo de pruebas. Cabe recordar que hasta el 12 de octubres, todos los fines de semana el servicio concluye antes para que la realización de pruebas operativas.

Clara Brugada confirma visita a la Línea 1 del Metro antes de la reapertura hasta Observatorio

Personal del STC Metro inició con pruebas de trenes para la reapertura del tramo Juanacatlán - Observatorio Crédito: cortesía X/ @SntVTC

En una conferencia de prensa realizada este martes 7 de octubre, la ex alcaldesa de Iztapalapa se limitó a revelar detalles sobre la inminente reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX, pero confirmó que realizará una visita a las instalaciones el jueves 9 de octubre y en ese recorrido prometió compartir una actualización sobre la fecha de apertura.

Aunque explicó que en este mes de octubre se realizará la inauguración de toda la ruta, está pendiente conocer la fecha exacta en la que se realizará. Y para ello compartió que las autoridades realizarán un recorrido.

“El jueves van a ser invitados, vamos a hacer un recorrido al Metro hasta Observatorio y ahí ya les estaremos dando la información”, precisó Clara Brugada.

Actualmente, la Línea 1 solo da servicio hasta Chapultepec. El proceso de reapertura ha sido gradual, ya que los trabajos de modernización requirieron más tiempo del previsto inicialmente. El último tramo en ser rehabilitado abarca desde Juanacatlán hasta Observatorio, e incluye tres estaciones: Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio. La estación Tacubaya destaca por su relevancia estratégica, ya que enlaza con las líneas 7 y 9 del Metro, así como con la Línea 2 del Metrobús.

Cronología de la remodelación de la Línea 1 del Metro CDMX

Se cumplen tres años de la remodelación de la Línea 1 del Metro CDMX (X/ @LaNuevaL1)

Claudia Sheinbaum Pardo, entonces jefa de gobierno de la CDMX, inició la obra de remodelación en 2022. Estas fueron las fechas más importantes que marcaron el proyecto de la modernización de la Línea 1 del Metro CDMX:

11 de julio 2022 : primer cierre del Tramo I Pantitlán - Salto del Agua , inicia el servicio auxiliar de RTP.

29 de octubre 2023: reapertura de 11 estaciones remodeladas, únicamente servicio de Pantitlán a Isabel La Católica y Pino Suárez - Pantitlán .

29 octubre al 8 de noviembre 2023: servicio irregular en la Línea 1 del Metro; estaciones con servicio de Pantitlán a Pino Suárez y de Balderas a Observatorio. Sin servicio en Salto del Agua e Isabel La Católica

5 de noviembre 2023: suspenden servicio de las rutas RTP Pantitlán - Balderas y Pantitlán - Pino Suárez.

9 de noviembre 2023 : realizan segundo cierre de estaciones suspenden servicio en el Tramo II Observatorio a Balderas . Inicia el servicio auxiliar RTP.

8 julio 2024: inician pruebas con trenes modelo NM-22 en el tramo de Salto del Agua a Balderas.

13 septiembre 2024 : segunda reapertura de Balderas y Salto del Agua , el servicio se extiende de Pantitlán a Balderas.

1 noviembre 2024: terminó el tendido de vías hasta Observatorio.

3 de diciembre 2024: Clara Brugada anuncia reapertura hasta Chapultepec en 2025.

23 de abril 2025 : tercera reinauguración abren el tramo Cuauhtémoc - Chapultepec . El servicio se extiende de Pantitlán a Chapultepec , aún hay tres estaciones pendientes.

agosto 2025: inicio de pruebas de trenes hasta Observatorio.

octubre 2025: programación para la reapertura de la Línea 1 hasta Observatorio.