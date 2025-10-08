Quién es El Wero Bisnero, el influencer y coach de finanzas que fue detenido sospechoso de feminicidio

Rodolfo “N”, conocido como El Wero Bisnero, fue detenido en Atizapán de Zaragoza por el feminicidio de una mujer identificada como Renata; la víctima fue atacada frente a su hija menor y el presunto agresor intentó borrar evidencias antes de ser capturado. (Facebook: El Wero Bisnero)

Rodolfo “N”, conocido como El Wero Bisnero, figura pública en redes sociales dedicada a la asesoría financiera y el emprendimiento, fue detenido el pasado fin de semana como principal sospechoso en el feminicidio de una mujer identificada como Renata en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

¿Qué se sabe de El Weo Bisnero?

El Wero Bisnero se presentaba como coach de finanzas, emprendimiento y negocios, enfocando sus contenidos en consejos prácticos, motivación y estrategias para la vida empresarial.

En su sitio elwerobisnero.com y en la sección “Sobre mí”, relataba su origen en la Ciudad de México y la adopción del apodo “bisnero”, inspirado en el término anglosajón “business”, argumentando que representa su identidad y filosofía de vida.

Este fue el último video de El Wero Bisnero antes de que fuera detenido en Atizapán. (Facebook: Wero Bisnero=

En plataformas sociales, Sandoval acumulaba más de 42.000 seguidores en TikTok, alrededor de 12.000 en Facebook y cerca de 6.000 en Instagram. En sus publicaciones, abordaba temas como el inicio de pequeños emprendimientos, superación personal y diversas propuestas de negocio.

(Facebook: Wero Bisnero )

En u último post en Facebook, el influencer escribió: “Ya pasaron 10 meses del año… ¿y tú sigues esperando el momento perfecto para arrancar tu negocio? Te cuento algo: arranqué con mis gallinas ponedoras sin tenerlo todo listo… ¿y qué pasó? Hoy tengo vendido toda mi producción una semana antes de que salga del gallinero. La lección es simple: no necesitas perfección, necesitas acción. El mejor día para empezar fue ayer, el segundo mejor es HOY. ¿Cuál va a ser tu primer paso hoy?”, se leía.

También llegó a compartir publicaciones que buscaban reforzar su imagen de empresario en crecimiento, como la adquisición de una máquina de liofilización para un supuesto proyecto con el que buscaba alimentar a astronautas, o fotografías donde se le veía con Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

(Facebook: Wero Bisnero )

Aunque se desconocen más detalles sobre él, pues ya han borrado su página web y sus perfiles de redes sociales a excepción de Facebook, se tiene conocimiento que el Wero Bisnero está casado y tiene hijos, además de que su padre es un empresario de gran peso.

Detención y críticas en redes

La detención de Sandoval ocurrió el 4 de octubre tras el hallazgo de Renata sin vida en su departamento del fraccionamiento privado Loma Antigua.

Según información difundida por Carlos Jiménez, la víctima fue atacada en presencia de su hija menor. Testigos reportaron a la policía tras escuchar una discusión y detectar movimientos anómalos, lo que permitió la intervención inmediata de las autoridades.

Durante la inspección, los agentes encontraron una puerta de vidrio corredizo rota, fragmentos de cristal en el piso de la sala-comedor y junto al cuerpo de la víctima huellas de un adulto y de menor, aparentemente del agresor y la niña.

Así fue detenido el Wero Bisnero en Atizapán, Edomex. El influencer y coach de vida es señalado de feminicidio. (X/c4jimenez)

La investigación apunta a que Sandoval, con ayuda de su esposa Ana Paulina “N”, intentó eliminar evidencia quemando ropa con manchas hemáticas en el horno de la estufa.

La policía municipal sorprendió al presunto responsable tratando de escapar en ropa interior tras fallar en un intento de huida en su camioneta, la cual presentaba restos de sangre en la manija.

La Fiscalía dio a conocer que un juez determinó la vinculación a proceso de Sandoval por feminicidio, delito que puede alcanzar hasta 70 años de pena. La audiencia inicial se celebró el 7 de octubre.

Tras darse a conocer su detención, las redes sociales se llenaron de críticas y repudio hacia El Wero Bisnero, especialmente en su propia página de Facebook, que continúa activa.

Los usuarios expresaron una profunda indignación por la violencia ejercida contra Renata y cuestionaron la coherencia entre los mensajes motivacionales que él solía publicar y las acciones que se le atribuyen. Muchos señalaron la ironía de que quien promovía valores de disciplina, respeto y superación personal terminara acusado de feminicidio, llamándolo “vende humo” y acusándolo de haber vivido una doble moral.

(Facebook: Wero Bisnero )

Los comentarios más frecuentes calificaban al detenido como “otro falso gurú”, “asco de persona” y “lo opuesto a lo que predicaba”, además de advertirle que pasaría “el resto de su vida en Barrientos”, el penal mexiquense.

Otros aprovecharon el espacio para denunciar supuestos adeudos laborales y abusos de la empresa dirigida por su padre, lo que intensificó el rechazo público hacia su figura y su entorno familiar.