Pronóstico del tiempo en México: variaciones climáticas por entidad este 8 de octubre

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.
Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.
Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 8 de octubre.
Pronóstico del tiempo para este 8 de octubre
El huracán Priscilla de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson se desplazará lentamente al sur de Baja California Sur, su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias fuertes en Jalisco y Colima; además de rachas de viento de 80 a 100 km/h y oleaje de 5.5 a 6.5 metros de altura en Baja California Sur (costa sur); viento con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco; y rachas de viento de 30 a 50 km/h con oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Colima.
Simultáneamente, dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico; una en el océano Pacífico, al sur de las costas de Chiapas, mientras que, la segunda se desplazará sobre la península de Yucatán y aunado a una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera en el suroeste del golfo de México, divergencia y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, mantendrán el temporal de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste del territorio nacional, además de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
A su vez, un canal de baja presión al interior del país en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, centro y sur de la República Mexicana, incluido el Valle de México.
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y centro), Oaxaca (norte y este), Chiapas, Puebla (este), Veracruz (costa y sur), Tabasco, Campeche (este y suroeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (este, centro y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México y Morelos. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila y Aguascalientes. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California. Viento de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: Baja California Sur (costa sur). Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Colima, Michoacán, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz (costa), Campeche y Yucatán. Oleaje de 5.5 a 6.5 metros de altura: costas de Baja California Sur (sur). Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Colima y Michoacán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.
El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.
Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.
Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.