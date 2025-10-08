Pronóstico del tiempo en México: variaciones climáticas por entidad este 8 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 8 de octubre.

Pronóstico del tiempo para este 8 de octubre

El huracán Priscilla de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson se desplazará lentamente al sur de Baja California Sur, su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias fuertes en Jalisco y Colima; además de rachas de viento de 80 a 100 km/h y oleaje de 5.5 a 6.5 metros de altura en Baja California Sur (costa sur); viento con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco; y rachas de viento de 30 a 50 km/h con oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Colima.

Simultáneamente, dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico; una en el océano Pacífico, al sur de las costas de Chiapas, mientras que, la segunda se desplazará sobre la península de Yucatán y aunado a una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera en el suroeste del golfo de México, divergencia y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, mantendrán el temporal de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste del territorio nacional, además de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

A su vez, un canal de baja presión al interior del país en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, centro y sur de la República Mexicana, incluido el Valle de México.

Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y centro), Oaxaca (norte y este), Chiapas, Puebla (este), Veracruz (costa y sur), Tabasco, Campeche (este y suroeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (este, centro y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México y Morelos. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila y Aguascalientes. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California. Viento de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: Baja California Sur (costa sur). Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Colima, Michoacán, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz (costa), Campeche y Yucatán. Oleaje de 5.5 a 6.5 metros de altura: costas de Baja California Sur (sur). Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Colima y Michoacán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.