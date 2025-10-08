Procesan al presunto responsable de ataque armado que dejó un agente ministerial muerto y dos lesionados en Hidalgo

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de julio en Tula de Allende. Foto: PGJEH

El presunto responsable de una agresión armada en contra de agentes ministeriales de Hidalgo, identificado con las iniciales J. L. P. M., fue vinculado a proceso tras ser detenido el pasado 30 de septiembre.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), el sujeto es investigado por los cargos por homicidio doloso calificado, así como homicidio doloso en grado de tentativa tras el ataque en el que un agente ministerial murió y dos resultaron heridos.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de julio de 2025 en la colonia Iturbe, municipio de Tula de Allende, en el que un grupo de personas armadas abrió fuego contra funcionarios de la Agencia de Investigación Criminal, lo que ocasionó que un agente de la División de Investigación muriera y dos más resultaran heridos.

Tras las investigaciones correspondientes, las autoridades identificaron a varios implicados, entre ellos J. L. P. M., a quien señalan como el presunto encargado de dirigir el ataque armado en contra del personal ministerial.

Imagen ilustrativa. (X @herreleo)

La captura de J. L. P. M. se realizó el pasado 30 de septiembre en la colonia Antorchista, en el estado de Puebla, como resultado de labores de inteligencia y con la colaboración de la Fiscalía General de Justicia local.

El sujeto fue presentado ante la autoridad judicial de Hidalgo, donde se resolvió que afrontará el proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Además, el juez concedió a las partes un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, con el objetivo de reunir pruebas adicionales en torno al caso.

Capturan a cinco personas por atacar a tiros a policías ministeriales en cateo

Foto: Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo

Este hecho se suma a la detención de cinco personas en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, tras atacar a tiros a policías ministeriales durante un cateo en la colonia El Cid.

La aprehensión se efectuó el pasado 11 de julio, nueve días antes de que se registrara el ataque contra los agentes ministeriales.

De acuerdo con la PGJEH, el ataque dejó como resultado dos agentes de investigación heridos, así como una perito y un abogado particular lesionados.

En la intervención los policías de investigación aseguraron dos armas de fuego tipo escopeta y detuvieron a los presuntos responsables.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con lo asegurado para que se determine su situación jurídica. En tanto, la PGJEH informó que solicitaría la vinculación a proceso de los responsables.