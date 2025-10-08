México

Mayonesa casera de aguacate, una receta saludable y deliciosa

La mayonesa de aguacate se posiciona como la alternativa favorita para quienes buscan innovar en sus platos, sumando grasas saludables

Por Armando Guadarrama

La mayonesa de aguacate combina
La mayonesa de aguacate combina el sabor cremoso del aguacate con la clásica emulsión de huevo y aceite (Imagen Ilustrativa Infobae)

El característico sabor y la textura cremosa del aguacate encuentran en la mayonesa un aliado inesperado, dando lugar a una salsa que no solo aporta un matiz diferente, sino que también puede reemplazar a la versión tradicional en una amplia variedad de platos.

La mayonesa de aguacate se distingue por su capacidad para realzar preparaciones como ensaladas, tostas y frituras, gracias a la combinación de la grasa saludable del aguacate con la clásica emulsión de huevo y aceite.

Para quienes buscan preparar esta salsa en casa, el proceso comienza con la elaboración de una mayonesa casera. Se requiere un huevo, aceite de girasol, sal al gusto y unas gotas de zumo de limón.

Esta salsa puede reemplazar a
Esta salsa puede reemplazar a la mayonesa tradicional en ensaladas, tostas y frituras, aportando un matiz diferente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método consiste en colocar el huevo en el fondo del vaso de la batidora, añadir el aceite, la sal y el limón, y batir sin mover el aparato hasta que la mezcla empiece a emulsionar.

Una vez que la emulsión se ha formado, se eleva la batidora de manera gradual para obtener la textura deseada. Esta base puede sustituirse por mayonesa comprada, aunque la versión casera permite un mayor control sobre el sabor y la frescura.

El siguiente paso implica incorporar un aguacate maduro a la mayonesa ya preparada. Se recomienda cortar el aguacate en trozos pequeños antes de añadirlo a la salsa.

La receta casera de mayonesa
La receta casera de mayonesa de aguacate permite controlar el sabor y la frescura de la salsa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla puede triturarse con un tenedor para conservar una textura rústica, o bien procesarse con la batidora si se prefiere una consistencia más homogénea y cremosa. Esta decisión depende del gusto personal y del uso que se le quiera dar a la salsa.

En cuanto a las aplicaciones culinarias, la mayonesa de aguacate se adapta con facilidad a múltiples recetas. Puede untarse en pan para preparar tostas y canapés, acompañar pescados o patatas cocidas, y sustituir a la mayonesa convencional en platos como la ensaladilla rusa, ensaladas de arroz, hamburguesas o frituras de pescado.

El aguacate maduro se integra
El aguacate maduro se integra a la mayonesa para lograr una textura rústica o cremosa, según la preferencia (Pexels)

Quienes la prueban suelen destacar el delicado regusto de aguacate que permanece en el paladar, aportando un valor añadido a las preparaciones habituales.

Entre los ingredientes necesarios para cuatro personas figuran un huevo, aceite de girasol, sal, unas gotas de zumo de limón y un aguacate. La dificultad de la receta se considera media, principalmente por el proceso de emulsión y la integración del aguacate a la mezcla.

La versatilidad de esta salsa permite experimentar en la cocina, ya que puede emplearse en prácticamente cualquier receta que requiera mayonesa, añadiendo siempre el toque distintivo del aguacate.

