ICE arresta en Nueva Jersey a exmagistrado mexicano; FGR lo investiga por desaparición forzada en Nayarit

Rodrigo Benítez se encuentra recluido actualmente en un centro preventivo de Elizabeth, Nueva Jersey | Redes Sociales

Rodrigo Benítez Pérez, exsubfiscal y exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia en el Poder Judicial de Nayarit, fue detenido en la ciudad de Elizabeth, Nueva Jersey, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés). La captura del exfuncionario se dio después de que fuera declarado prófugo desde noviembre de 2024.

De acuerdo con la información oficial, Benítez Pérez permanece bajo custodia en el Centro de Detención Contractual Elizabeth, una instalación operada por el ICE para personas sujetas a procesos migratorios o deportación. Hasta el momento, la agencia estadounidense no ha revelado la fecha exacta de la detención ni los motivos específicos del procedimiento migratorio.

Sin embargo, su arresto se produjo tras la pérdida de fuero constitucional y su destitución como magistrado, aprobada por el Congreso de Nayarit el 21 de noviembre de 2024.

Los agentes del ICE en EEUU podrían permitir un proceso de deportación o posible extradición del exmagistrado del Poder Judicial de Nayarit | Erin Hooley / Associated Press

De desaparición forzada a destrucción de evidencia: ¿qué delitos le imputa la FGR mexicana?

La Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga por delitos de alto impacto. Entre ellos, la presunta desaparición forzada de 39 personas en Nayarit desde 2017. También enfrenta cargos por destrucción de pruebas, violación equiparada —cometida presuntamente en 2018 contra una trabajadora bajo su mando— y tráfico de influencias durante su gestión como Director General de Investigación Ministerial en la fiscalía estatal entre 2017 y 2023.

El proceso de desafuero estuvo marcado por un intenso debate legislativo. Durante una sesión pública ordinaria, el Congreso de Nayarit actuó como Gran Jurado y aprobó con 24 votos a favor y seis abstenciones el dictamen que permitió retirar el fuero a Benítez Pérez. La resolución estableció que el objetivo era permitir que el Ministerio Público Federal continuara con las investigaciones por los delitos imputados.

A la par, la defensa del exmagistrado argumentó que el caso debía ser competencia del Congreso de la Unión, pero el legislativo local hizo efectiva la declaratoria de procedencia y lo separó del cargo.

El Congreso de Nayarit actuó como Gran Jurado y determinó retirar del cargo al exfuncionario judicial por una mayoría de 24 votos a favor | X / @Beruque

El exmagistrado seguía activo y denunciaba casos mediáticos

A pesar de su condición de prófugo, Benítez Pérez mantuvo actividad en redes sociales. Ahí, publicó denuncias sobre presuntos actos de corrupción y huachicol. En sus publicaciones señaló al gobernador de Nayarit, a funcionarios estatales y a personajes como Sergio Carmona, “El Rey del Huachicol”.

Aunque estas acusaciones no fueron acompañadas de pruebas verificables, generaron controversia política y aumentaron la atención mediática sobre el caso.

El futuro legal de Benítez Pérez dependerá de los procedimientos migratorios en Estados Unidos y de las acciones judiciales que emprenda la FGR en México. Su detención en territorio estadounidense podría abrir la puerta a una solicitud formal de extradición. Esto último en caso de que las autoridades mexicanas consideren que existen elementos suficientes para llevarlo ante la justicia nacional.

El gobernador Miguel Ángel Navarro sentenció que el exmagistrado detenido seguía publicando señalamientos de corrupción e ilegalidades enfocadas en este y otros temas como huachicol | X / @mario_delgado

En tanto, el Centro de Detención Contractual Elizabeth, donde se encuentra recluido actualmente, opera bajo estándares federales y alberga a personas en proceso de revisión migratoria.