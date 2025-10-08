México

El premio Nobel mexicano que advirtió sobre los riesgos del cambio climático

Afirmó, además, que existe una alta probabilidad de que este fenómeno sea consecuencia directa de acciones humanas

Por Joshua Espinosa

Guardar
Molina explicó cómo los gases
Molina explicó cómo los gases de efecto invernadero alteran la atmósfera y el clima global. Crédito: EFE - Imagen Ilustrativa Infobae

El doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995, lanzó repetidas advertencias sobre la gravedad del cambio climático y la urgencia de tomar decisiones fundamentadas en la ciencia.

En una conferencia convocada por el Colegio Nacional y recopilada por UNAM Global en mayo de 2020, Mario Molina señaló que la actividad humana desde la Revolución Industrial, particularmente la quema de combustibles fósiles, ha disparado la emisión de gases contaminantes. “La probabilidad de que el cambio que se observa actualmente en el clima se deba principalmente a las actividades humanas es de 95 por ciento, expresó el científico mexicano.

Mario Molina explicó de manera detallada cómo la atmósfera, esa capa delgada que rodea la Tierra, se ha visto alterada por los gases de efecto invernadero (GEI). Esta protege de la radiación ultravioleta emitida por el Sol y regula la temperatura, permitiendo el desarrollo de la vida.

Mario Molina destacó el aumento
Mario Molina destacó el aumento de fenómenos extremos como evidencia del calentamiento global. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a las consecuencias visibles, Molina detalló que fenómenos como el calentamiento del agua superficial de los océanos, el deshielo del Ártico, el incremento del nivel del mar y la frecuencia de eventos extremos como huracanes, sequías, incendios forestales e inundaciones representan evidencia clara del calentamiento global.

Durante la emergencia sanitaria por COVID-19, el Nobel insistió en la importancia de que los gobiernos escuchen a la comunidad científica y actúen de manera conjunta para enfrentar amenazas globales. “Es muy importante que los científicos sepan transmitir el mensaje a los políticos que toman las decisiones, hacerles entender que la ciencia tiene la respuesta a los problemas económicos, afirmó Molina.

Mario Molina enfatizó la viabilidad de la energía sustentable para disminuir la dependencia de fuentes contaminantes. Mencionó celdas solares, energía eólica y geotérmica, además de defender la energía nuclear, de esta dijo que funciona bien, es relativamente barata y su uso es más seguro que el del carbón, porque no emite bióxido ni GEI”.

¿Quién fue Mario Molina?

El trabajo de Mario Molina
El trabajo de Mario Molina sobre la capa de ozono fue clave para el Protocolo de Montreal y le valió el Nobel de Química en 1995. (Foto: Cuartoscuro)

José Mario Molina Pasquel y Henríquez nació en la Ciudad de México en 1943 y destacó desde joven en el ámbito académico, graduándose como ingeniero químico en la Facultad de Química de la UNAM en 1965. Posteriormente, profundizó su formación en la Universidad de Friburgo, Alemania, antes de obtener su doctorado en Fisicoquímica en la Universidad de California, Berkeley, en 1972. }

La trayectoria profesional de Mario Molina incluyó, según información de la Facultad de Química de la UNAM, cátedras e investigaciones en instituciones de alto prestigio, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el Instituto de Tecnología de California, la Universidad de California en Irvine y en la Universidad de California en San Diego, integrándose a equipos líderes en estudios sobre cambio climático y química atmosférica.

Fue pionero internacional en la investigación sobre la atmósfera, y en 1974 coescribió el artículo que predijo el adelgazamiento de la capa de ozono debido a la emisión de clorofluorocarburos, hallazgo que resultó decisivo para la creación del Protocolo de Montreal y le valió el Premio Nobel de Química en 1995. Falleció el 7 de octubre del 2020.

Temas Relacionados

Mario Molina Premio Nobel UNAM Cambio climático Atmósfera Energía sustentable Facultad de Químicamexico-noticias

Más Noticias

La petición sobre Gilberto Mora que Javier Aguirre recibió de la afición para cuidarlo en selección mexicana

Un fanático lanzó una súplica al Vasco Aguirre para que el equipo proteja al juvenil de los vicios como el alcohol

La petición sobre Gilberto Mora

Luisa Alcalde niega haber afirmado que en gobiernos de Morena no hay baches: “Sólo hay en sus conciencias”

Llamó a los oposición “conservadora” para serenarse

Luisa Alcalde niega haber afirmado

Angélica Vale asegura que a ningún latino le alcanza para ir al SuperBowl a ver a Bad Bunny y genera críticas

La actriz bromeó sobre la presencia del ICE y el precio de los boletos, lo que generó opiniones entre quienes consideraron que refuerza estereotipos negativos

Angélica Vale asegura que a

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de octubre: reportan aglomeraciones en Línea B del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Qué ver esta noche en Disney+ México

Las series han tenido un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Qué ver esta noche en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a policía estatal durante

Asesinan a policía estatal durante ataque armado en Culiacán, Sinaloa: cinco agresores fueron abatidos

Capturan a 16 policías municipales por liberar a un hombre detenido en Chiapas

Conferencia del Episcopado Mexicano denuncia 12 asesinatos de sacerdotes en gobiernos de Sheinbaum y AMLO

Enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad en Michoacán deja tres agresores abatidos

Golpe de 58 millones de pesos en Sinaloa: aseguran sustancias para la creación de metanfetamina

ENTRETENIMIENTO

Angélica Vale asegura que a

Angélica Vale asegura que a ningún latino le alcanza para ir al SuperBowl a ver a Bad Bunny y genera críticas

Qué ver esta noche en Disney+ México

Top de las mejores películas de Google en México

Critican a León Larregui de Zoé por “burlarse” de una fan que no tiene dinero para verlo en concierto

“Ya ganamos”: Poncho reacciona al triunfo de Aldo de Nigris y lo acusan de “colgado”

DEPORTES

La petición sobre Gilberto Mora

La petición sobre Gilberto Mora que Javier Aguirre recibió de la afición para cuidarlo en selección mexicana

David Benavidez sigue interesado en enfrentar a Canelo Álvarez: “Todo es posible ahora”

México gana, gusta y golea 4 a 1 a Chile y avanza a la siguiente fase del Mundial Sub-20

Esta es la pena que podría enfrentar Mark Sánchez tras el incidente en Indianápolis

Adiós al Estadio Azteca: modifican el exterior del recinto para el Mundial 2026