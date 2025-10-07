The New York Times

Estaba de vacaciones y lo interrumpieron para decirle que le habían dado el Nobel

Reportajes Especiales - News

Por John Yoon

Guardar

Fred Ramsdell no esperaba ninguna llamada importante el lunes y estaba sin señal en las montañas Rocosas. Se enteró de su galardón casi 12 horas después del anuncio oficial.

Fred Ramsdell estaba estacionado en un campamento en Montana el lunes por la tarde después de acampar y hacer senderismo por las montañas Rocosas cuando su mujer, Laura O'Neill, de repente empezó a gritar.

Al principio pensó que quizá O'Neill había visto un oso pardo. En cambio, ella había recuperado el servicio de telefonía móvil y había recibido una avalancha de mensajes de texto con la misma noticia. "¡Acabas de recibir el Premio Nobel!", gritó.

"No, no lo recibí", dijo Ramsdell, cuyo teléfono había estado en modo avión, según recordó en una entrevista. Pero ella dijo: "¡Tengo 200 mensajes de texto que dicen que sí!".

Se perdieron una llamada a las 2:00 a. m. del comité del Nobel en la que se le comunicaba que Ramsdell y otras dos personas habían sido galardonadas con el premio 2025 de medicina por sus investigaciones sobre el sistema inmunitario. Tampoco recibieron las felicitaciones de sus amigos y familiares. Su laboratorio, Sonoma Biotherapeutics, dijo que "estaba viviendo su mejor momento y que estaba desconectado en un viaje de senderismo que había planeado previamente".

Ramsdell, de 64 años, no esperaba ninguna llamada importante esa mañana y estaba desconectado, como suele estarlo cuando está de vacaciones. Su mujer, en cambio, prefería ser más comunicativa con sus amigos y familiares.

"Desde luego, no esperaba recibir el Premio Nobel", dijo desde un hotel de Montana. "Nunca me pasó por la cabeza".

La parada en Montana, cerca del Parque Nacional de Yellowstone, el lunes por la tarde, fue casi el final de unas vacaciones de tres semanas que atravesaron las cordilleras de Idaho, Wyoming y Montana. Ramsdell, O'Neill, su setter gordon y su mezcla de husky rescatado partieron el mes pasado de Seattle en su Toyota 4Runner con un pequeño remolque en la parte trasera.

En el trabajo, la investigación de Ramsdell ha ayudado a mejorar la atención de enfermedades autoinmunes como algunos tipos de artritis, la esclerosis múltiple y la enfermedad de Crohn, dijo. Fuera del trabajo, le gusta desconectarse en la naturaleza.

"Paso todo el tiempo que puedo en las montañas", dijo. "Solemos adentrarnos en las zonas remotas", dijo, y añadió que él y su esposa siempre estaban atentos a los bisontes, alces, ciervos canadienses y águilas.

Cuando llegó al hotel de Livingston, Montana, el lunes por la noche, por fin habló con Thomas Perlmann, secretario general de la Asamblea del Nobel, unas 20 horas después de que Perlmann intentara llamarle por primera vez. Perlmann dijo en una entrevista que nunca había sido tan difícil ponerse en contacto con un galardonado desde que asumió el cargo en 2016.

Ramsdell intentó devolver la llamada a Perlmann desde el campamento, pero eran las 11 p. m. en Suecia y Perlmann se había quedado dormido. Finalmente, se comunicaron cuando Perlmann despertó a las 6:15 a. m. del martes. "Al final, funcionó", dijo Perlmann.

El martes, Ramsdell planeaba conducir las seis horas que le quedaban de viaje para llegar a su casa de otoño e invierno cerca de Whitefish, Montana.

"Simplemente me sentí agradecido y lleno de humildad por haber recibido el premio, superfeliz por el reconocimiento del trabajo en general y deseoso de compartirlo también con mis colegas", dijo.

John Yoon es un reportero del Times radicado en Seúl que cubre noticias de última hora y de actualidad.

Temas Relacionados

New York TimesNOBELMISSEDCALLART

Últimas Noticias

Elon Musk apuesta por los chatbots eróticos de IA

Reportajes Especiales - Business

Elon Musk apuesta por los

Una jueza está dispuesta a liberar a Abrego Garcia si no hay planes concretos para deportarlo

Reportajes Especiales - News

Una jueza está dispuesta a

El Premio Nobel de Física se concede a trabajos en mecánica cuántica

Reportajes Especiales - News

El Premio Nobel de Física

El Tesoro defiende la moneda de 1 dólar con el rostro de Trump

Reportajes Especiales - News

El Tesoro defiende la moneda

Los retrasos en los vuelos en EE. UU. comienzan tras el cierre del gobierno

Reportajes Especiales - News

Los retrasos en los vuelos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gerald Oropeza, excarcelado en 2022,

Gerald Oropeza, excarcelado en 2022, insinúa atentado contra Dina Boluarte: “Vamos a desenterrar los juguetes”

Bogotá prende las alarmas por el agua: protegerá 3.500 hectáreas ante el avance del cambio climático

Nuevas imputaciones a exfuncionarios de Daniel Quintero: dineros públicos habrían terminado en campañas políticas

¿Contingencia ambiental en CDMX? La calidad del aire del 7 de octubre

Encuentran sin vida a dos de los cuatro desaparecidos del derrumbe de un piso en el centro de Madrid

INFOBAE AMÉRICA
Una bicicleta, 648.000 kilómetros y

Una bicicleta, 648.000 kilómetros y un sueño cumplido: la historia de Heinz Stücke, el hombre que unió todos los continentes en dos ruedas

Masacre en Birmania: al menos 40 muertos y 80 heridos por un ataque de la junta militar contra un festival religioso

Ataque a la caravana presidencial en Ecuador: el Gobierno denunció un intento de asesinato contra Daniel Noboa

Crónica del Barça Femení - Bayern de Múnich: 7-1

EEUU anuncia la muerte de un supuesto terrorista afiliado Al Qaeda en un bombardeo en Siria

ENTRETENIMIENTO

“The Witcher 4” lanzó su

“The Witcher 4” lanzó su tráiler oficial: así será la nueva temporada con Liam Hemsworth

De la rivalidad artística a la complicidad en pantalla: así fue la inesperada reunión entre Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro

Caos, estrellas invitadas y humor improvisado: así será la secuela de This Is Spinal Tap, con Paul McCartney y Elton John

Kristin Davis se disculpa con su coprotagonista de ‘Sex and the City’, Bridget Moynahan, por su comportamiento en el set

¿Alfred Hitchcock se inspiró en Ed Gein para crear ‘Psicosis’? La verdad detrás de una las películas más influyentes del siglo XX