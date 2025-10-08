Critican a León Larregui de Zoé por “burlarse” de una fan que no tiene dinero para verlo en concierto

FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM

Los integrantes de Zoé están en el pico de su carrera. Recientemente, la agrupación de León Larregui anunció un sexto concierto en el Estadio GNP Seguros, el recinto para eventos musicales más importante de toda la Ciudad de México. La banda rompió récords y ya está dentro de los que han llenado varias veces el lugar, junto a artistas como Bad Bunny, Shakira, Taylor Swift y Grupo Firme.

Es bien conocida la forma tan particular de León Larregui de expresarse en redes sociales, y una reciente interacción que tuvo con una fanática, lo demostró. Y es que una joven fanática, identificada como Diana Gabriela Lemus, escribió para el cantante a través de su cuenta de X:

El vocalista León Larregui de la banda mexicana de rock Zoé durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el domingo 16 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

“Quería verlos en mi tierra, pero ni vendiendo mi box set lo puedo pagar, ojalá regresen pronto a un mejor lugar”.

Lejos de una respuesta alentadora, León Larregui contestó con un frío: “Qué mal”. Como era de esperarse, las respuestas en el tuit no se hicieron esperar y llegaron en forme de chiste. Desde la ironía, algunos fans se burlaron de la forma de responder del cantante, publicando memes que dicen frases como:

“Problema tuyo, papi”, “Vete a ser pobre a otra parte”, “Debieron pensar antes de nacer en la miseria”, “Lol qué mal”, “De nada, vuelva pronto”, “Órale, pues ya ni modo” y “Ah bueno, para saber”.

Zoé: las canciones de su sexto concierto en el Estadio GNP Seguros y el precio de sus boletos

Zoé dará un sexto concierto en el GNP Seguros (Foto AP/Christian Palma, archivo)

Estas son las canciones que está tocando la banda en sus shows de CDMX:

1. Memorex

2. Vinyl

3. Vía Láctea

4. No me destruyas

5. Corazón atómico

6. Mrs Nitro

7. Nunca

8. Paula

9. Triste Sister

10. Paz

11. Rexsexsex

12. Solo

13. Veneno

14. No hay mal

15. Fin de semana.

16. Últimos días.

17. Karmadame

18. Skr

19. Campo de fuerza

20. Arrullo de estrellas

21. Miel

22. Labios rotos

23. Azul

24. Hielo

25. Luna (Denise)

26. Soñé

27. Dead

Estos son los precios de los boletos:

Platino A: $3,355

Platino B: $2,806

Platino C: $2,318

Platino D: $1,952

Platino E: $1,708

Zona GNP: $1,830

Verde B: $1,220

Naranja B: $1,098

Verde C: $854

Naranja C: $549

General B: $1,037