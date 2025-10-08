Critican a León Larregui de Zoé por “burlarse” de una fan que no tiene dinero para verlo en concierto

Los integrantes de Zoé están en el pico de su carrera. Recientemente, la agrupación de León Larregui anunció un sexto concierto en el Estadio GNP Seguros, el recinto para eventos musicales más importante de toda la Ciudad de México. La banda rompió récords y ya está dentro de los que han llenado varias veces el lugar, junto a artistas como Bad Bunny, Shakira, Taylor Swift y Grupo Firme.
Es bien conocida la forma tan particular de León Larregui de expresarse en redes sociales, y una reciente interacción que tuvo con una fanática, lo demostró. Y es que una joven fanática, identificada como Diana Gabriela Lemus, escribió para el cantante a través de su cuenta de X:
“Quería verlos en mi tierra, pero ni vendiendo mi box set lo puedo pagar, ojalá regresen pronto a un mejor lugar”.
Lejos de una respuesta alentadora, León Larregui contestó con un frío: “Qué mal”. Como era de esperarse, las respuestas en el tuit no se hicieron esperar y llegaron en forme de chiste. Desde la ironía, algunos fans se burlaron de la forma de responder del cantante, publicando memes que dicen frases como:
“Problema tuyo, papi”, “Vete a ser pobre a otra parte”, “Debieron pensar antes de nacer en la miseria”, “Lol qué mal”, “De nada, vuelva pronto”, “Órale, pues ya ni modo” y “Ah bueno, para saber”.
Zoé: las canciones de su sexto concierto en el Estadio GNP Seguros y el precio de sus boletos
Estas son las canciones que está tocando la banda en sus shows de CDMX:
1. Memorex
2. Vinyl
3. Vía Láctea
4. No me destruyas
5. Corazón atómico
6. Mrs Nitro
7. Nunca
8. Paula
9. Triste Sister
10. Paz
11. Rexsexsex
12. Solo
13. Veneno
14. No hay mal
15. Fin de semana.
16. Últimos días.
17. Karmadame
18. Skr
19. Campo de fuerza
20. Arrullo de estrellas
21. Miel
22. Labios rotos
23. Azul
24. Hielo
25. Luna (Denise)
26. Soñé
27. Dead
Estos son los precios de los boletos:
Platino A: $3,355
Platino B: $2,806
Platino C: $2,318
Platino D: $1,952
Platino E: $1,708
Zona GNP: $1,830
Verde B: $1,220
Naranja B: $1,098
Verde C: $854
Naranja C: $549
General B: $1,037