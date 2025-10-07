México

Este es el setlist para el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros de CDMX

La banda de León Larregui se presentará el próximo 12 de noviembre

Por Ignacio Izquierdo

León Larregui de Zoé en
León Larregui de Zoé en el segundo día del Vive Latino 2025. Crédito: Infobae México | Rubi Martinez

El impacto de Zoé en la escena musical mexicana se ha hecho evidente con la reciente confirmación de una sexta fecha en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. La banda, encabezada por León Larregui, anunció este nuevo concierto, programado para el 12 de noviembre, durante su presentación del 2 de octubre, utilizando las pantallas gigantes del escenario para comunicar la noticia a sus seguidores.

El grupo ha conseguido reunir a más de 240 mil personas en las primeras cuatro funciones realizadas en el Estadio GNP, una cifra que subraya tanto la vigencia como la capacidad de convocatoria de Zoé. Este éxito se suma a un quinto concierto ya previsto para el 13 de noviembre, consolidando a la banda como una de las más influyentes del panorama musical nacional.

El Estadio GNP Seguros, considerado actualmente el recinto de conciertos más importante de México, ha sido testigo de actuaciones de figuras internacionales como Lady Gaga, Metallica y Taylor Swift. Además, en fechas próximas, el escenario recibirá a Bad Bunny, lo que refuerza su posición como epicentro de los grandes espectáculos musicales en el país.

Son 27 canciones las que Zoé ha interpretado en el Estadio GNP Seguros, mezclando sus más grandes éxitos y temas para los más fans. Aquí el setlist:

La banda vuelve por sexta
La banda vuelve por sexta ocasión al GNP Seguros (Foto AP/Christian Palma, archivo)

1. Memorex

2. Vinyl

3. Vía Láctea

4. No me destruyas

5. Corazón atómico

6. Mrs Nitro

7. Nunca

8. Paula

9. Triste Sister

10. Paz

11. Rexsexsex

12. Solo

13. Veneno

14. No hay mal

15. Fin de semana.

16. Últimos días.

17. Karmadame

18. Skr

19. Campo de fuerza

20. Arrullo de estrellas

21. Miel

22. Labios rotos

23. Azul

24. Hielo

25. Luna (Denise)

26. Soñé

27. Dead

La respuesta de los fans dejó clara la relevancia de Zoé en la música contemporánea, y también también posicionó a la banda como una de las agrupaciones con mayor capacidad de convocatoria en México.

Estos son los precios para la última parada de Zoé en el Estadio GNP Seguros

(OCESA)
(OCESA)

Como se esperaba, los precios para la sexta fecha para Zoe son los mismos que de los primeros conciertos.

Platino A: $3,355

Platino B: $2,806

Platino C: $2,318

Platino D: $1,952

Platino E: $1,708

Zona GNP: $1,830

Verde B: $1,220

Naranja B: $1,098

Verde C: $854

Naranja C: $549

General B: $1,037

