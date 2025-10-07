Este es el setlist para el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros de CDMX

El impacto de Zoé en la escena musical mexicana se ha hecho evidente con la reciente confirmación de una sexta fecha en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. La banda, encabezada por León Larregui, anunció este nuevo concierto, programado para el 12 de noviembre, durante su presentación del 2 de octubre, utilizando las pantallas gigantes del escenario para comunicar la noticia a sus seguidores.
El grupo ha conseguido reunir a más de 240 mil personas en las primeras cuatro funciones realizadas en el Estadio GNP, una cifra que subraya tanto la vigencia como la capacidad de convocatoria de Zoé. Este éxito se suma a un quinto concierto ya previsto para el 13 de noviembre, consolidando a la banda como una de las más influyentes del panorama musical nacional.
El Estadio GNP Seguros, considerado actualmente el recinto de conciertos más importante de México, ha sido testigo de actuaciones de figuras internacionales como Lady Gaga, Metallica y Taylor Swift. Además, en fechas próximas, el escenario recibirá a Bad Bunny, lo que refuerza su posición como epicentro de los grandes espectáculos musicales en el país.
Son 27 canciones las que Zoé ha interpretado en el Estadio GNP Seguros, mezclando sus más grandes éxitos y temas para los más fans. Aquí el setlist:
1. Memorex
2. Vinyl
3. Vía Láctea
4. No me destruyas
5. Corazón atómico
6. Mrs Nitro
7. Nunca
8. Paula
9. Triste Sister
10. Paz
11. Rexsexsex
12. Solo
13. Veneno
14. No hay mal
15. Fin de semana.
16. Últimos días.
17. Karmadame
18. Skr
19. Campo de fuerza
20. Arrullo de estrellas
21. Miel
22. Labios rotos
23. Azul
24. Hielo
25. Luna (Denise)
26. Soñé
27. Dead
La respuesta de los fans dejó clara la relevancia de Zoé en la música contemporánea, y también también posicionó a la banda como una de las agrupaciones con mayor capacidad de convocatoria en México.
Estos son los precios para la última parada de Zoé en el Estadio GNP Seguros
Como se esperaba, los precios para la sexta fecha para Zoe son los mismos que de los primeros conciertos.
Platino A: $3,355
Platino B: $2,806
Platino C: $2,318
Platino D: $1,952
Platino E: $1,708
Zona GNP: $1,830
Verde B: $1,220
Naranja B: $1,098
Verde C: $854
Naranja C: $549
General B: $1,037