México

Chihuahua prohíbe el lenguaje inclusivo en escuelas y genera debate en redes sociales

El Congreso de Chihuahua aprobó una reforma que prohíbe el uso de lenguaje inclusivo en todas las escuelas del estado, convirtiéndose en la primera entidad del país en adoptar esta medida

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar

El Congreso de Chihuahua aprobó este martes, en una sesión marcada por posturas enfrentadas, una reforma a la Ley Estatal de Educación que establece la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas del estado.

Con esta acción, Chihuahua se convierte en la primera entidad en México en adoptar una medida de este tipo, argumentando que se busca asegurar el “uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español” en el sistema educativo.

La iniciativa, impulsada por el diputado Carlos Olson San Vicente del Partido Acción Nacional (PAN), incorpora una nueva fracción al artículo 8º de la ley estatal. El texto aprobado cita que ahora las autoridades escolares tienen que acatar el uso correcto del idioma español en todos los planteles de educación básica, desde públicos hasta particulares con reconocimiento de validez oficial.

Debate legislativo y argumentos enfrentados

Congreso de Chihuahua prohíbe el uso del lenguaje inclusivo. (Congreso de Chihuahua)

Durante la sesión ordinaria, Olson San Vicente argumentó que la etapa de educación básica “es fundamental para preservar la riqueza y unidad” del español, y destacó que el idioma representa no solo un medio de comunicación, sino un vehículo de identidad cultural, historia y pensamiento. Añadió que una educación enfocada en la gramática y la ortografía permite a los alumnos expresarse “con precisión y comprensión tanto de manera oral como escrita”.

La discusión parlamentaria se extendió por más de una hora y media. Durante el debate, la bancada de Morena, encabezada por el diputado Óscar Avitia Arellanes, presentó varias mociones para devolver la iniciativa a la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, argumentando falta de análisis suficiente. La ex presidenta del Congreso, Elizabeth Guzmán Argueta, retomó estas propuestas, que también fueron rechazadas por mayoría.

Colectivos de derechos humanos y miembros de la comunidad LGBT+ advirtieron ante el Congreso que la exposición de motivos del dictamen contenía elementos que podían interpretarse como discurso de odio. Denunciaron que la reforma promueve un entorno que podría legitimar la exclusión de expresiones de género no binarias.

Entre los argumentos académicos citados, el dictamen incluyó opiniones de la lingüista Concepción Company Company, quien afirmó que “el lenguaje incluyente es un distractor de los verdaderos problemas que hay en otros aspectos, es un falso problema que deja contentos a muchos y distrae del verdadero problema de fondo”, y que “sólo el 3% de la gramática española depende del sexo del referente”.

El lenguaje inclusivo ha sido
El lenguaje inclusivo ha sido materia de debate durante los últimos años. (Foto: Difusión)

En el documento se añadió: “Siguiendo la idea de la especialista, por naturaleza el lenguaje es inclusivo sin necesidad de tergiversar la lengua, ni de agregar complejidad a la comprensión y fluidez lectora”.

El Grupo Parlamentario del PAN defendió la medida señalando que “seguir las normas gramaticales y ortográficas nos ayuda a generar una disciplina en todos los rubros, particularmente, en la etapa más importante de la formación; seguir las reglas y los detalles ayuda a nuestra mente a ordenar ideas y prioridades”.

La reforma entrará en vigor una vez que se publique en el Periódico Oficial del Estado.

Debate en redes sociales

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El anuncio de la prohibición generó una ola de comentarios en redes sociales, donde se reflejó la polarización social respecto al tema.

Carlos Olson celebró el resultado de su iniciativa en su cuenta de X publicando: “¡LO LOGRAMOS! Chihuahua es el primer estado del país en prohibir el lenguaje inclusivo en escuelas. No más lenguaje ideologizado en los salones ni confusiones woke: sólo la verdad biológica de que únicamente existen niños y niñas, no ‘niñes’. ¡Sentido común sobre ideología!”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Las reacciones de la ciudadanía se multiplicaron a través de X, donde usuarios manifestaron tanto apoyo como rechazo a la reforma. Frases como “La lengua (el idioma) evoluciona, algunas personas no”, expresaron un sector crítico, mientras que otros coincidieron que “Es de lo más estúpido que ha pasado en Chihuahua este año… y miren que hablamos de Chihuahua”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Otros comentarios reflejaron la diversidad de argumentos sociales y personales detrás del debate: “Mucha gente rechaza el lenguaje inclusivo por una combinación de razones lingüísticas, culturales y emocionales. Sin embargo, el lenguaje evoluciona porque las personas cambian y nadie nxs puede prohibir cómo hablar”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

También hubo mensajes de respaldo a la medida adoptada por el Congreso, entre ellos: “La sensatez ha prevalecido” o “Está bien”.

Otros más coincidieron que por ese tipo de conservadurismo pierden votos: “Panistas al fin de cuentas. Por eso pierden lugares y van a valer la misma que el PRI y el PRD”.

Temas Relacionados

ChihuahuaLenguaje inclusivomexico-noticias

Más Noticias

Huracán Priscilla en vivo: Baja California Sur suspende clases y se prepara para la llegada del ciclón

El SMN pronostica que el ciclón tropical alcance la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson

Huracán Priscilla en vivo: Baja

Lupillo Rivera reveló en su libro “Tragos amargos” que Belinda le preparaba el desayuno

El cantante causó polémica al narrar su versión sobre la relación que presuntamente sostuvo con la actriz

Lupillo Rivera reveló en su

Pronóstico del tiempo en México: variaciones climáticas por entidad este 8 de octubre

El clima en México a veces puede sorprender a las personas al pasar del calor a la lluvia en un mismo día

Pronóstico del tiempo en México:

Presentan avances en recuperación de Osa Mina, fue ingresada a cirugía

El ejemplar fue trasladado de Nuevo León a Hidalgo para recibir atención especializada

Presentan avances en recuperación de

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Veracruz

El sismo sucedió a las 23:21 horas, a una distancia de 74 km de Las Choapas y tuvo una profundidad de 143.9 km

Sismo de 4.0 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así es como una familia

Así es como una familia ligada a Los Chapitos seguiría suministrando precursores a pesar de las sanciones de EEUU

Dan 20 años de prisión a exalcaldesa en Veracruz por el homicidio de su secretario particular

Procesan al presunto responsable de ataque armado que dejó un agente ministerial muerto y dos lesionados en Hidalgo

Ejército y Guardia Nacional reportan enfrentamiento armado en municipio de Michoacán donde opera el CJNG

Caen dos presuntos miembros del CJNG en Edomex, ligados con secuestros, venta de droga y cobro de piso

ENTRETENIMIENTO

Lupillo Rivera reveló en su

Lupillo Rivera reveló en su libro “Tragos amargos” que Belinda le preparaba el desayuno

Dalílah Polanco habría sido ignorada por la prensa mientras Aldo de Nigris y Abelito dan entrevistas

Aseguran que el enojo del papá de Abelito es la novia del influencer, pues tiene un pasado turbio: “Vende caricias”

¿Se terminó la amistad? Kunno ya no dará declaraciones sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Abelito se pone celoso cuando le recuerdan a Aldo de Nigris su amistad con Yetus Prime

DEPORTES

Martinoli menosprecia la goleada de

Martinoli menosprecia la goleada de México ante Chile en el Mundial Sub-20

El jugador de Cruz Azul al que Vicente Sánchez llevaría a la Selección de Uruguay: “Se lo merece”

¿Cómo quedó la tabla de la Liga MX tras la jornada 12?

Los mejores memes que dejó el triunfo de México sobre Chile en el Mundial Sub-20: “No hubo mermelada”

Argentina vs Nigeria, IA predice al próximo rival de México en el Mundial Sub-20