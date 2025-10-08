México

CCH Azcapotzalco se suma a planteles de la UNAM con reporte de amenazas de bomba

En el último día, se han registrado al menos cuatro casos de escuelas de la máxima casa de estudios del país que han recibido alguna amenaza de artefactos explosivos

Por Omar Martínez

Guardar
En el Colegio de Ciencias
En el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Azcapotzalco también se reportó una amenaza de bomba. (Cuartoscuro)

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco se sumó a las escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que han recibido amenazas de bomba durante las últimas semanas.

Fueron las propias autoridades del plantel las que notificaron sobre las amenazas recibidas el pasado lunes 6 de octubre.

A través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales, señalaron que se activaron los protocolos correspondientes una vez que se recibió el aviso sobre una amenaza de bomba.

Detallaron que alrededor de las 16:00 horas del lunes 6 de octubre se recibió la notificación sobre la amenaza de bomba.

Varios alumnos comenzaron a difundir fotografías y videos Crédito: RRSS

El CCH Azcapotzalco de la UNAM detalló que se formaron brigadas con la Comisión Interna de Protección Civil y la Comisión Local de Seguridad con la finalidad de llevar a cabo una revisión exhaustiva en el plantel de nivel medio superior.

Mencionó que tras esta inspección no se encontró ningún artefacto explosivo en el lugar.

Agregó que, con la finalidad de darle seguimiento a este tipo de alertas, se está llevando a cabo una coordinación con las autoridades centrales.

Autoridades del plantel de nivel
Autoridades del plantel de nivel medio superior de la UNAM mencionaron que no se encontraron artefactos explosivos tras la revisión. Foto: CUARTOSCURO.

Recalcó que ya se presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, lo que permitirá que la Policía Cibernética investigue el origen de la amenaza y se le pueda dar seguimiento al caso.

Por último, autoridades educativas del plantel de la UNAM pidieron a todos mantener la calma y estar atentos a los canales oficiales del CCH Azcapotzalco.

Comunicado oficial del CCH Azcapotzalco
Comunicado oficial del CCH Azcapotzalco del lunes 6 de octubre. Foto: Facebook/CCH Azcapotzalco Oficial.

Amenazas de bomba en planteles de la UNAM en un día

El pasado 6 de octubre se registraron al menos cuatro amenazas de bomba en distintos planteles de la UNAM, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México.

El primero de ellos fue durante las primeras horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS) de la máxima casa de estudios del país, donde se desalojó a los estudiantes, así como el personal académico y administrativo.

El otro ocurrió en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, ubicada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Autoridades del plantel universitario pidieron el apoyo de servicios de emergencia y seguridad locales.

Diversos planteles de la UNAM
Diversos planteles de la UNAM reportaron amenazas de bomba el pasado lunes 6 de octubre como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Prepa 6, la FES Iztacala y el CCH Azcatpozalco. Foto: Twitter / @H_Romero10.

Por último, el último caso de amenaza de bomba se registró en la Preparatoria Número 6 “Antonio Caso”, ubicado en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, Estudiantes y profesores fueron desalojados del lugar tras encontrar un escrito en una hoja de papel.

En todos los casos no se encontraron artefactos algunos, de acuerdo a los comunicados oficiales de las escuelas de la UNAM.

Temas Relacionados

UNAMCCH AzcapotzalcoCCHAzcapotzalcoAmenaza de bombaCDMXmexico-noticias

Más Noticias

¿Qué alimentos ayudan a desinflamar la próstata?

Descubre cómo ciertos productos naturales pueden ayudar a controlar molestias y síntomas urinarios asociados al agrandamiento prostático

¿Qué alimentos ayudan a desinflamar

Conferencia del Episcopado Mexicano denuncia 12 asesinatos de sacerdotes en gobiernos de Sheinbaum y AMLO

Desde el inicio del mandato de Sheinbaum se ha registrado el asesinato de dos sacerdotes, mientras que el sexenio de Obrador se registraron diez

Conferencia del Episcopado Mexicano denuncia

Diputados aprueban en lo general la reforma a la Ley Aduanera

Estos cambios buscan fortalecer y modernizar la legislación

Diputados aprueban en lo general

Esta es la pena que podría enfrentar Mark Sánchez tras el incidente en Indianápolis

El exdeportista enfrenta consecuencias legales tras un altercado que derivó en cargos formales y posible condena estatal

Esta es la pena que

Gelatina con chía sabor café perfecta para un desayuno nutritivo y balanceado

Unir la gelatina de chía con café es la tendencia que suma energía, antioxidantes y sabor, ideal para quienes buscan un desayuno diferente y lleno de beneficios para el cuerpo y la mente

Gelatina con chía sabor café
MÁS NOTICIAS

NARCO

Conferencia del Episcopado Mexicano denuncia

Conferencia del Episcopado Mexicano denuncia 12 asesinatos de sacerdotes en gobiernos de Sheinbaum y AMLO

Enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad en Michoacán deja dos agresores abatidos

Golpe de 58 millones de pesos en Sinaloa: aseguran sustancias para la creación de metanfetamina

Harfuch destaca destrucción de mil 500 laboratorios de drogas en primer año de Sheinbaum

Vinculan a proceso a “El Viejón”, presunto jefe de La Barredora, célula ligada al CJNG

ENTRETENIMIENTO

Qué es la lesión del

Qué es la lesión del menisco que padece Belinda, sus causas y tratamientos

Victoria Ruffo asegura que Eugenio Derbez no sabe ser papá, pero Vadhir lo defiende: “Hizo lo que pudo”

Aldo de Nigris reacciona a “Aldrón”, el shippeo con Aarón Mercury que protagonizó en La Casa de los Famosos México

Aldo de Nigris rechaza a Mariana Botas y asegura que se casaría con Elaine Haro

Este es el setlist para el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros de CDMX

DEPORTES

Esta es la pena que

Esta es la pena que podría enfrentar Mark Sánchez tras el incidente en Indianápolis

Adiós al Estadio Azteca: modifican el exterior del recinto para el Mundial 2026

¿Por qué Gilberto Mora no jugará el Mundial Sub 17 con México?

Gobierno CDMX niega riesgos en el tramo elevado de la Línea 12 del Metro por separación de trabes

México vs Chile EN VIVO minuto a minuto: Se pone en marcha el segundo tiempo de los Octavos de Final