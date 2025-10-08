CCH Azcapotzalco se suma a planteles de la UNAM con reporte de amenazas de bomba

En el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Azcapotzalco también se reportó una amenaza de bomba. (Cuartoscuro)

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco se sumó a las escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que han recibido amenazas de bomba durante las últimas semanas.

Fueron las propias autoridades del plantel las que notificaron sobre las amenazas recibidas el pasado lunes 6 de octubre.

A través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales, señalaron que se activaron los protocolos correspondientes una vez que se recibió el aviso sobre una amenaza de bomba.

Detallaron que alrededor de las 16:00 horas del lunes 6 de octubre se recibió la notificación sobre la amenaza de bomba.

Varios alumnos comenzaron a difundir fotografías y videos Crédito: RRSS

El CCH Azcapotzalco de la UNAM detalló que se formaron brigadas con la Comisión Interna de Protección Civil y la Comisión Local de Seguridad con la finalidad de llevar a cabo una revisión exhaustiva en el plantel de nivel medio superior.

Mencionó que tras esta inspección no se encontró ningún artefacto explosivo en el lugar.

Agregó que, con la finalidad de darle seguimiento a este tipo de alertas, se está llevando a cabo una coordinación con las autoridades centrales.

Autoridades del plantel de nivel medio superior de la UNAM mencionaron que no se encontraron artefactos explosivos tras la revisión. Foto: CUARTOSCURO.

Recalcó que ya se presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, lo que permitirá que la Policía Cibernética investigue el origen de la amenaza y se le pueda dar seguimiento al caso.

Por último, autoridades educativas del plantel de la UNAM pidieron a todos mantener la calma y estar atentos a los canales oficiales del CCH Azcapotzalco.

Comunicado oficial del CCH Azcapotzalco del lunes 6 de octubre. Foto: Facebook/CCH Azcapotzalco Oficial.

Amenazas de bomba en planteles de la UNAM en un día

El pasado 6 de octubre se registraron al menos cuatro amenazas de bomba en distintos planteles de la UNAM, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México.

El primero de ellos fue durante las primeras horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS) de la máxima casa de estudios del país, donde se desalojó a los estudiantes, así como el personal académico y administrativo.

El otro ocurrió en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, ubicada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Autoridades del plantel universitario pidieron el apoyo de servicios de emergencia y seguridad locales.

Diversos planteles de la UNAM reportaron amenazas de bomba el pasado lunes 6 de octubre como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Prepa 6, la FES Iztacala y el CCH Azcatpozalco. Foto: Twitter / @H_Romero10.

Por último, el último caso de amenaza de bomba se registró en la Preparatoria Número 6 “Antonio Caso”, ubicado en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, Estudiantes y profesores fueron desalojados del lugar tras encontrar un escrito en una hoja de papel.

En todos los casos no se encontraron artefactos algunos, de acuerdo a los comunicados oficiales de las escuelas de la UNAM.