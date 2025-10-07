México

Nueva amenaza de bomba en la UNAM: desalojaron la FES Acatlán, pero acusan que no hubo protocolo de revisión

Las y los estudiantes señalaron supuesta ausencia de trabajadores en las instalaciones

Por Mariana L. Martínez

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

La población estudiantil de FES Acatlán fue desalojada de ciertas áreas de las instalaciones por la activación del procotolo ante artefactos explosivos, pues el personal de la UNAM localizó un mensaje amenazante en los baños de uno de los edificios.

El personal administrativo de base, adscrito al departamento de vigilancia de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no realizó el recorrido para verificar la presencia de “artefactos explosivos” debido a que no cuentan con las herramientas necesarias para llevar a cabo esta labor.

Este era el mensaje encontrado en los baños:

“Ya vimos que la única forma de que nos escuchen es como en Iztacala o Ciudad Universitaria y colocar explosivos y detonantes es la única forma y así será, estamos hartos. No trate de averiguar quiénes somos porque les irá peor. Tik tak, FES Acatlán”.

Así se informó a la comunidad mediante un comunicado dirigido por la Delegación Sindical de la FES Acatlán, en respuesta a mensajes sobre un posible riesgo detectado la mañana del 7 de octubre de 2025 en distintos puntos de la facultad. Según la delegación sindical, la administración de la FES Acatlán emitió un comunicado con información contraria y no proporcionó apoyo operativo adecuado al personal sindicalizado.

La Facultad de Estudios Superiores Acatlán emitió por su parte un comunicado para precisar que sí se llevaron a cabo recorridos de revisión en las instalaciones, pero que no se encontró ningún artefacto que pusiera en riesgo a la comunidad.

Personal de vigilancia, directivos y representantes de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Naucalpan continuaron realizando rondas preventivas con la finalidad de evaluar cualquier posible amenaza.

