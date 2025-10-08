México

Brugada confirma apoyo a comercios afectados tras marcha del 2 de octubre: “Vamos a atender a todos los negocios”

Autoridades de la Ciudad de México indicaron que han tenido diálogo con los establecimientos afectados

Por Omar Martínez

Guardar
Joyerías, comercios de abarrotes y
Joyerías, comercios de abarrotes y demás resultaron afectados tras la marcha del jueves 2 de octubre. Foto: AFP.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que los comercios que resultaron afectados y/o con daños tras la marcha del pasado jueves 2 de octubre contarán con el apoyo del Gobierno de la capital del país.

Fue en la conferencia de la mandataria capitalina realizada este martes 7 de octubre en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde la morenista confirmó esto.

Tras cinco días de esta movilización social en conmemoración de los 57 años del 2 de octubre, los diferentes comerciantes han señalado que no se les ha brindado apoyo a los establecimientos, luego de que algunos fueron saqueados o vandalizados por parte de un grupo de personas encapuchadas.

Por ello y ante la pregunta de medios de comunicación, Brugada mencionó que se les daría un apoyo y se les dará atención a todos los negocios.

Clara Brugada explicó que se
Clara Brugada explicó que se atenderá a todos los negocios que resultaron afectados. Foto: X/@SOBSECDMX.

La exalcaldesa de Iztapalapa detalló que se ha tenido reuniones con los comercios y le pidió a César Cravioto, titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, explique la situación.

“Por supuesto que vamos a apoyar y atender. Hemos tenido reuniones con los comercios (...). Por supuesto que vamos a atender a todos los negocios que resultaron afectados”, mencionó la mandataria local.

El seguro que tiene el Gobierno de la CDMX buscará a los afectados

Las recientes afectaciones a comercios en el Centro Histórico de Ciudad de México incluyeron la sustracción y daños en seis joyerías ubicadas en el pasaje Majestic, una joyería más con daño en la cortina, el comercio de abarrotes y otros locales comerciales, puntualizó César Cravioto en conferencia de prensa.

Agregó que la mayoría de los pequeños puestos afectados en el pasaje Majestic no cuentan con seguro propio, lo que ha vuelto prioritaria la búsqueda de alternativas de apoyo por parte de las autoridades capitalinas.

El recuento de los negocios afectados fueron: seis joyerías en 5 de Mayo y Zócalo, la joyería Bizarro, una tienda de abarrotes y en el Eje Central, una sucursal de Aurrerá, un BBB, un Comex y una farmacia ubicada también sobre 5 de Mayo.

Autoridades capitalinas explicaron la manera en que se apoyará a los comercios de la Ciudad de México. (Crédito: Youtube/Clara Brugada Molina)

Tres comercios del Eje Central y la joyería Bizarro cuentan con seguro para sus bienes, algo que no ocurre con los pequeños joyeros del pasaje, quienes han sido acompañados por autoridades en los procesos judiciales y revisión de objetos recuperados.

El Gobierno de la Ciudad de México ofreció asistencia con su propio seguro a quienes carecen de protección, tras reunirse con cinco de los seis joyeros afectados. Asimismo, se reportaron daños menores en cristales de dos edificios de viviendas, cuyos vidrios ya fueron repuestos.

Autoridades capitalinas informaron sobre los
Autoridades capitalinas informaron sobre los daños y cuántos negocios de la CDMX fueron afectados. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Temas Relacionados

CDMXClara Brugada2 de octubreMarcha 2 de octubremexico-noticias

Más Noticias

Atacan a balazos a heladero mientras realizaba transmisión en vivo en Salvatierra: “Te amo, ya me mataron”

Don Nico denunciaba el mal estado de la carretera en Urireo cuando fue atacado a balazos por sujetos a bordo de una motocicleta

Atacan a balazos a heladero

Dalílah Polanco habría sido ignorada por la prensa mientras Aldo de Nigris y Abelito dan entrevistas

La actriz de “La Familia P.Luche” fue pasada por alto por los reporteros en Televisa, mientras sus compañeros acaparaban la atención tras el final de “La Casa de los Famosos”

Dalílah Polanco habría sido ignorada

Aseguran que el enojo del papá de Abelito es la novia del influencer, pues tiene un pasado turbio: “Vende caricias”

El periodista Javier Ceriani afirmó que la actitud del padre de Abelito estaría relacionada con la historia personal de la novia, sumando una nueva capa de intriga al drama familiar

Aseguran que el enojo del

¿Cuáles son los 5 Pueblos Mágicos más bonitos de Nayarit, según la IA?

Un análisis de inteligencia artificial revela cuáles son los destinos imperdibles del estado

¿Cuáles son los 5 Pueblos

Martinoli menosprecia la goleada de México ante Chile en el Mundial Sub-20

El narrador deportivo analizó la actuación del Tri y evidenció algunas deficiencias

Martinoli menosprecia la goleada de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así es como una familia

Así es como una familia ligada a Los Chapitos seguiría suministrando precursores a pesar de las sanciones de EEUU

Dan 20 años de prisión a exalcaldesa en Veracruz por el homicidio de su secretario particular

Procesan al presunto responsable de ataque armado que dejó un agente ministerial muerto y dos lesionados en Hidalgo

Ejército y Guardia Nacional reportan enfrentamiento armado en municipio de Michoacán donde opera el CJNG

Caen dos presuntos miembros del CJNG en Edomex, ligados con secuestros, venta de droga y cobro de piso

ENTRETENIMIENTO

Dalílah Polanco habría sido ignorada

Dalílah Polanco habría sido ignorada por la prensa mientras Aldo de Nigris y Abelito dan entrevistas

Aseguran que el enojo del papá de Abelito es la novia del influencer, pues tiene un pasado turbio: “Vende caricias”

¿Se terminó la amistad? Kunno ya no dará declaraciones sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Abelito se pone celoso cuando le recuerdan a Aldo de Nigris su amistad con Yetus Prime

¿Quién es Matilde la Muerta, hija de una famosa conductora mexicana? 

DEPORTES

Martinoli menosprecia la goleada de

Martinoli menosprecia la goleada de México ante Chile en el Mundial Sub-20

El jugador de Cruz Azul al que Vicente Sánchez llevaría a la Selección de Uruguay: “Se lo merece”

¿Cómo quedó la tabla de la Liga MX tras la jornada 12?

Los mejores memes que dejó el triunfo de México sobre Chile en el Mundial Sub-20: “No hubo mermelada”

Argentina vs Nigeria, IA predice al próximo rival de México en el Mundial Sub-20