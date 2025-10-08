Brugada confirma apoyo a comercios afectados tras marcha del 2 de octubre: “Vamos a atender a todos los negocios”

Joyerías, comercios de abarrotes y demás resultaron afectados tras la marcha del jueves 2 de octubre. Foto: AFP.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que los comercios que resultaron afectados y/o con daños tras la marcha del pasado jueves 2 de octubre contarán con el apoyo del Gobierno de la capital del país.

Fue en la conferencia de la mandataria capitalina realizada este martes 7 de octubre en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde la morenista confirmó esto.

Tras cinco días de esta movilización social en conmemoración de los 57 años del 2 de octubre, los diferentes comerciantes han señalado que no se les ha brindado apoyo a los establecimientos, luego de que algunos fueron saqueados o vandalizados por parte de un grupo de personas encapuchadas.

Por ello y ante la pregunta de medios de comunicación, Brugada mencionó que se les daría un apoyo y se les dará atención a todos los negocios.

Clara Brugada explicó que se atenderá a todos los negocios que resultaron afectados. Foto: X/@SOBSECDMX.

La exalcaldesa de Iztapalapa detalló que se ha tenido reuniones con los comercios y le pidió a César Cravioto, titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, explique la situación.

“Por supuesto que vamos a apoyar y atender. Hemos tenido reuniones con los comercios (...). Por supuesto que vamos a atender a todos los negocios que resultaron afectados”, mencionó la mandataria local.

El seguro que tiene el Gobierno de la CDMX buscará a los afectados

Las recientes afectaciones a comercios en el Centro Histórico de Ciudad de México incluyeron la sustracción y daños en seis joyerías ubicadas en el pasaje Majestic, una joyería más con daño en la cortina, el comercio de abarrotes y otros locales comerciales, puntualizó César Cravioto en conferencia de prensa.

Agregó que la mayoría de los pequeños puestos afectados en el pasaje Majestic no cuentan con seguro propio, lo que ha vuelto prioritaria la búsqueda de alternativas de apoyo por parte de las autoridades capitalinas.

El recuento de los negocios afectados fueron: seis joyerías en 5 de Mayo y Zócalo, la joyería Bizarro, una tienda de abarrotes y en el Eje Central, una sucursal de Aurrerá, un BBB, un Comex y una farmacia ubicada también sobre 5 de Mayo.

Autoridades capitalinas explicaron la manera en que se apoyará a los comercios de la Ciudad de México. (Crédito: Youtube/Clara Brugada Molina)

Tres comercios del Eje Central y la joyería Bizarro cuentan con seguro para sus bienes, algo que no ocurre con los pequeños joyeros del pasaje, quienes han sido acompañados por autoridades en los procesos judiciales y revisión de objetos recuperados.

El Gobierno de la Ciudad de México ofreció asistencia con su propio seguro a quienes carecen de protección, tras reunirse con cinco de los seis joyeros afectados. Asimismo, se reportaron daños menores en cristales de dos edificios de viviendas, cuyos vidrios ya fueron repuestos.

Autoridades capitalinas informaron sobre los daños y cuántos negocios de la CDMX fueron afectados. Foto: X/@ClaraBrugadaM.