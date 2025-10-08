México

Asesinan a policía estatal durante ataque armado en Culiacán, Sinaloa: cinco agresores fueron abatidos

Las fuerzas de seguridad implementaron un operativo para localizar a los responsables, en el que un agente resultó herido

Por Ale Huitron

Policía estatal de Sinaloa (SSPE)

Un elemento de la Policía Estatal Preventiva fue asesinado por civiles armados durante un ataque ocurrido la tarde de este martes cuando realizaban labores de prevención en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) informó que los agentes realizaban trabajos preventivos en el sector de Stanza Cantabria, en especifico dentro de un centro comercial, cuando un grupo de sujetos abrió fuego en su contra.

De acuerdo con medios locales, este hecho se registró alrededor de las 15:30 horas, cuando los civiles armados se trasladaban a bordo de una camioneta tipo SUV, y al notar la presencia de un convoy de los oficiales, los agredieron.

Los elementos repelieron el ataque, sin embargo, un agente de la corporación falleció en el sitio debido a las heridas por proyectil de arma de fuego.

Este hecho provocó un despliegue en la zona por parte de elementos de seguridad federal, estatal y de las Fuerzas Armadas, para continuar con la búsqueda de los responsables.

Imagen ilustrativa / Elementos de la Guardia Nacional realizaban labores de seguridad en la capital de Sinaloa cuando ocurrió el ataque. (X/@reflectoresmx)

El policía estatal asesinado fue identificado como Fernando de Jesús Lagunes García, quien estaba adscrito al grupo motorizado de la Policía Estatal Preventiva.

Ríodoce informó que el agente era hijo del secretario de Seguridad Pública de Cosalá, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Cinco agresores fueron abatidos tras darles alcance

Derivado del despliegue operativo realizado en la zona para localizar a los agresores, las fuerzas de seguridad lograron ubicarlos cuando se escondían en un domicilio del fraccionamiento Urbivilla del Cedro del mismo municipio.

La SSP informó que al momento de arribar al sitio, los elementos fueron agredidos por segunda ocasión, lo que desató un enfrentamiento en el que abatieron a cinco presuntos delincuentes.

Durante la acción un agente de seguridad resultó herido, pero se reporta fuera de peligro.

| X / @OHarfuch

Derivado del hecho, fue localizado el vehículo que participó en el ataque contra los policías y se aseguró armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

“Se dio vista del hecho a la autoridad ministerial para que realice las investigaciones correspondientes”, detalló la SSP.

Harfuch confirma cinco abatidos tras repeler agresión

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó el despliegue operativo para localizar a los responsables de la agresión en la que un policía estatal falleció.

“La @sspsinaloa1 en coordinación con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, desplegaron un operativo donde se localizaron a los presuntos responsables, recibiendo otra agresión a la autoridad, como resultado 5 presuntos agresores perdieron la vida”, escribió en redes sociales.

Además, destacó que el agente lesionado derivado de la acción para detener a los presuntos responsables se encuentra fuera de peligro.

Foto: X/@OHarfuch

