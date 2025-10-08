Apio Quijano revela cómo fue su experiencia trabajando junto a Dalílah Polanco en un matutino: “Muy drama”

El integrante de "Kabah" recordó cómo fue trabajar con Dalílah Polanco en un matutino. (Instagram)

En medio de la euforia que dejó la final de La Casa de los Famosos México, Aarón Mercury acudió al podcast de Apio Quijano, habitante de la primera temporada del reality show.

Uno de los temas que abordaron fue la supuesta rivalidad que existía entre el influencer y Dalílah Polanco, ya que considera que no podría entablar un vínculo con ella ahora que el reality de Televisa concluyó.

Dalílah Polanco y Aarón Mercury se enfrascan en la cena de nominados. (Capturas de pantalla)

¿Apio Quijano confirma que Dalílah Polanco es “muy drama”?

Héctor “Apio” Quijano y Dalílah Polanco se han desarrollado en diferentes proyectos dentro del mundo de los espectáculos, pero hace algunos años coincidieron en el programa “De buenas”, transmitido en el canal Mexiquense TV.

Luego de escuchar el sentir de Mercury hacia la actriz, el integrante de Kabah compartió su propia experiencia en el reciente episodio del podcast “Pipiris Nigths”, donde el influencer acudió como invitado.

De acuerdo con Apio, aunque considera que la ex de Eugenio Derbez es una mujer muy talentosa y le guarda un gran cariño, puede confirmar que es una persona que puede llegar a tomar ciertas situaciones personales, por lo que considera que es “muy drama”.

Aarón Mercury y Apio Quijano abordan la supuesta rivalidad con Dalílah Polanco tras La Casa de los Famosos México.(Cuartoscuro)

“Yo lo he dicho gente. Trabajé con ella tres años en un proyecto matutino, todos los días nos veíamos. Y la quiero mucho, fue una experiencia bellísima, pero sí es alguien que se toma las cosas muy personal, como muy drama en ese sentido”, reveló.

Mecury niega tener problemas personales con Dalílah Polanco

El creador de contenido dejó claro que no tiene intenciones de mantener una relación personal con la actriz de 53 años, ya que durante su estancia en la casa existieron ciertos temas por los que no lograron conectar.

“Soy muy relax en ese aspecto. Si alguien se me posicionaba, ya luego era todo relax de mi parte. Y sentía que ella sí se enganchaba, había temita ahí. Siempre la traté con respeto, lo único que le comentaba era ‘siento que te enganchas y te lo tomas personal’”, recordó.

La acción de Dalílah Polanco de esconder comida en el reality desató reacciones divididas en redes sociales. (Instagram: @polancodalilah)

Mientras ambos estaban en el reality, una de las polémicas que más acaparó la atención fue cuando Polanco decidió esconder la crema de avellana, alimento que mayormente consumía el influencer de 24 años.

En ese entonces, la también presentadora aclaró que buscaba que dejaran de hacer travesuras con la comida, pero su acción desató un sinfín de reacciones en redes sociales, pues algunos no apoyaron la idea de que ocultara algo que pertenecía a la casa.