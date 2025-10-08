Abelito se pone celoso cuando le recuerdan a Aldo de Nigris su amistad con Yetus Prime

Aldo de Nigris y Abelito formaron una gran amistad. (Foto: Televisa)

Aldo de Nigris se convirtió en el gran ganador de La Casa de los Famosos México. Aunque al principio del reality show se creía que el que tenía más posibilidades de llevarse los 4 millones de pesos era Abelito, éste terminó desinflándose al paso de las semanas, aunque alcanzó un nada despreciable tercer lugar.

Luego de que Galilea Montijo le comunicara que era el ganador del reality show, y que Dalílah Polanco abandonara La Casa, Aldo de Nigris fue el encargado de apagar las luces del set. Fue ahí, en el patio, cuando, entre lágrimas, el regiomontano anunció su intención de dividir el premio con Abelito, a quien definió como la persona que lo ayudó en todo dentro de la competencia.

A Aldo de Nigris le recordaron su amistad con Yetus. (Crédito: La Casa de los Famosos México)

Y es que la buena mancuerna que formaron Abelito y Aldo fue evidente. Los dos concursantes se convirtieron en mejores amigos y así se mantuvieron hasta el final.

Tras la Gran Final, ambos habitantes tuvieron su primera entrevista con Marie Clarie, quien no dudó en recordar el reencuentro entre Aldo y Yetus Prime, el amigo del regiomontano con quien estaba enemistado antes de entrar al reality show.

Mientras Marie Claire hablaba del tema y Aldo respondía, Abelito no pudo evitar hacer caras de celos. El divertido momento quedó registrado en video y provocó todo tipo de divertidas reacciones en las redes sociales.

¿Aldo de Nigris le dará a Abelito parte del premio?

Abelito y Aldo de Nigris han conquistado La Casa de los Famosos México. (ViX)

En su primera entrevista con Hoy, Abelito explicó por qué rechazó la propuesta de Aldo:

“No, no, no, yo mira, la verdad, yo lo que sí... Pues miren, ya vieron por qué, por qué el viejo es número uno, ¿no? Es un amor de persona, es, no, una chulada, es un amor, compa, o sea, como dicen, el corazonsote que tiene. Y yo, la verdad, estoy agradecido con la vida y con la casa por haberme dado este hermano. Tienes que-- siempre se busque en la vida una persona así, leal, firme y todo. Y yo con eso me doy por pagado y hasta le sale sonando el cambio al viejo que me está debiendo algo”.

Por su parte, Aldo de Nigris soltó: “Sí lo hablé con mi compa terminando, pero nomas que no quiere mi compa”.