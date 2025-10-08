México

Abelito explica el enojo de su papá y aclara los rumores de un supuesto ataque al corazón

El tercer lugar de ‘La Casa de los Famosos’ detalló las razones de la molestia de su padre

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Redes explotan contra el papá
Redes explotan contra el papá de Abelito por enfurecer en vez de consolar a su hijo: “Ya se veía con el dinero” (Foto: Televisa)

Tras la salida de Abelito como el tercer más votado durante la final de La Casa de los Famosos México, se viralizó la reacción de su papá. El padre del originario de Zacatecas fue captado bastante molesto, lo que provocó reacciones en redes sociales.

Tras el regreso de Abelito al mundo real, comenzaron las especulaciones sobre el evidente enojo de su padre, incluso, algunos medios de comunicación aseguraron que la molestia del señor había sido tanta que había tenido que ser atendido por supuestamente haber tenido un ataque al corazón.

Sobre estos rumores, Abelito habló en su más reciente visita a la cabina de Todo para la mujer, el programa de radio de Maxine Woodside. El ex habitante de La Casa de los Famosos explicó que desde el día de ayer, luego de que explotara la noticia sobre su papá, amigos y familias comenzaron a llamarle por teléfono para aclarar lo sucedido:

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

“Ayer todavía estaba recibiendo llamadas de que mi papá se había infartado por el coraje, entonces imagínate”.

Por supuesto, negó que su padre hubiera tenido problemas de salud tras su salida del reality show. Del mismo modo, Abelito aprovechó para hablar del enojo que se volvió viral en las redes sociales:

“Me dijo (su papá) ‘Obviamente que todos quieren que gane su gallo, entonces cuando ves el resultado hay veces que no te gusta’”.

No obstante, Abelito aseguró que más que genuina molestia, lo que su papá había sentido tras su salida era decepción, mezclada con otros sentimientos:

“Pero lejos de hacer coraje pues fueron sentimientos encontrados, tristeza, decepción, porque no ganó su gallo. En su momento se quedó triste, fue más tristeza que enojo y es válido, no lo juzgo”.

Abelito rechazó el regalo millonario de Aldo de Nigris

Aldo de Nigris y Abelito
Aldo de Nigris y Abelito aclaran si se repartirán los 4 millones: “Que lo bonito no se rompa por dinero” (Foto: Televisa)

Aunque Abelito entró como el participante más fuerte para ganar La Casa de los Famosos México, su presencia poco a poco comenzó a ser eclipsada por otros participantes. A pesar de ello, terminó en un nada despreciable tercer lugar, sólo por detrás de Dalílah Polanco y Aldo de Nigris, el ganador de los 4 millones de pesos.

Cabe mencionar que, cuando Aldo fue anunciado como el gran triunfador de la tercera temporada del reality show, manifestó su intención de darle parte del millonario premio a su amigo Abelito. Ante este ofrecimiento, el influencer zacatecano aclaró que ha rechazado la oferta, pues lo que realmente aprecia del regiomontano es su sincera amistad. La relación de Abelito y Aldo conquistó a la audiencia de La Casa de los Famosos y fue clave para llevarlos a los dos al triunfo.

Temas Relacionados

AbelitoLa Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Kabah prepara concierto en CDMX para festejar Halloween con todos sus fans: fecha y sede

En un principio, la agrupación que compone ‘La calle de las sirenas’ y ‘La vida que va’ cambió su día de presentación

Kabah prepara concierto en CDMX

Mayonesa casera de aguacate, una receta saludable y deliciosa

La mayonesa de aguacate se posiciona como la alternativa favorita para quienes buscan innovar en sus platos, sumando grasas saludables

Mayonesa casera de aguacate, una

Club Santos confirma que Irarragorri no enfrenta proceso penal y mantiene su apoyo total

Tras indagatoria fiscal sin consecuencias legales, el club destaca trayectoria del directivo y reafirma compromiso conjunto en proyectos deportivos y comunitarios

Club Santos confirma que Irarragorri

Apio Quijano revela cómo fue su experiencia trabajando junto a Dalílah Polanco en un matutino: “Muy drama”

El ex habitante de La Casa de los Famosos México le contó a Aarón Mercury sus vivencias con la actriz de La familia P.Luche

Apio Quijano revela cómo fue

Guardia Nacional intercepta aeronave en Quintana Roo que transportaba armamento y drogas desde Jalisco

Tres hombres que viajaban a bordo fueron detenidos

Guardia Nacional intercepta aeronave en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guardia Nacional intercepta aeronave en

Guardia Nacional intercepta aeronave en Quintana Roo que transportaba armamento y drogas desde Jalisco

Así es como los criminales pueden estafarte con códigos QR

España extradita a México a “El Perky”, miembro de la Unión Tepito

Conceden suspensión definitiva a Hernán Bermúdez Requena contra orden de captura por delincuencia organizada

Sandra Cuevas anuncia película de “sus amores prohibidos” tras detenciones de El Choko y El Topo

ENTRETENIMIENTO

Kabah prepara concierto en CDMX

Kabah prepara concierto en CDMX para festejar Halloween con todos sus fans: fecha y sede

Apio Quijano revela cómo fue su experiencia trabajando junto a Dalílah Polanco en un matutino: “Muy drama”

Aldo de Nigris confiesa si debutará en la actuación junto a Juan Osorio tras ganar La Casa de los Famosos

Wendy Guevara llama “mueble” a Priscila Valverde y la destrozan en redes sociales

Cuántos millones de votos le faltaron a Dalílah Polanco para ganar ‘La Casa de los Famosos México’

DEPORTES

Club Santos confirma que Irarragorri

Club Santos confirma que Irarragorri no enfrenta proceso penal y mantiene su apoyo total

Ex pareja de Omar ‘N’ aclara quién realizó la denuncia contra el exfutbolista de Chivas por abuso sexual

¿De qué equipo son todos los jugadores de México Sub 20 que clasificaron a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo?

Este será el rival de México para los Cuartos de Final del Mundial Sub-20

Se confirma otro boleto africano para el Mundial que se jugará en México