México

Aseguran que el enojo del papá de Abelito es la novia del influencer, pues tiene un pasado turbio: “Vende caricias”

El periodista Javier Ceriani afirmó que la actitud del padre de Abelito estaría relacionada con la historia personal de la novia, sumando una nueva capa de intriga al drama familiar

Por Armando Guadarrama

Guardar
Javier Ceriani sugiere que el
Javier Ceriani sugiere que el pasado de Aranza Salazar influyó en la reacción del padre de Abelito (TikTok)

La reacción de Abel Sáenz Martínez durante la final de La Casa de los Famosos México desvió la atención del desenlace del reality y colocó a la familia de Abelito en el centro de un debate digital.

El gesto de inconformidad del padre, captado por las cámaras tras el anuncio del tercer puesto de su hijo, generó una ola de interpretaciones y especulaciones en redes sociales, donde muchos usuarios analizaron el significado de su actitud y su posible relación con la pareja del influencer.

La noche de la final, la conductora Galilea Montijo comunicó que Abelito había obtenido el tercer lugar con 6.247.210 votos, lo que provocó una celebración inicial en el foro.

Sin embargo, poco después del reencuentro familiar, las cámaras registraron cómo Abel Sáenz Martínez se apartó del grupo, cruzó los brazos y mostró una expresión de molestia ante la audiencia.

La reacción de Abel Sáenz
La reacción de Abel Sáenz Martínez en la final de La Casa de los Famosos México desata debate en redes sociales (Foto: Televisa)

Este comportamiento fue rápidamente interpretado en plataformas como X y TikTok como una señal de desaprobación, y la frase “Ya se veía con el dinero” se viralizó en alusión al premio de 4 millones de pesos que no consiguió el influencer.

La controversia se amplificó cuando algunos usuarios sugirieron que fue el propio Abelito quien se distanció de su padre para abrazar primero a su novia y a su madre, priorizando a su pareja y a su progenitora en el emotivo reencuentro.

Otros, en cambio, atribuyeron la reacción de Abel Sáenz Martínez a una frustración dirigida hacia la producción del programa por el resultado final. La multiplicidad de versiones alimentó la discusión, situando a la familia en el centro de la conversación pública.

El gesto de inconformidad del
El gesto de inconformidad del padre de Abelito tras el tercer lugar genera especulaciones sobre su relación familiar (Instagram)

En medio de la polémica, el periodista argentino Javier Ceriani aportó una nueva perspectiva al asegurar que el distanciamiento entre la familia de Abelito y su novia, Aranza Salazar, habría influido en la actitud del padre.

Según Ceriani, la joven dejó de asistir a las galas del reality porque los padres del influencer no aprueban su pasado.

El periodista afirmó: “Su novia tiene un pasado que la atormenta, el enojo del papá de Abelito cuando queda en tercer lugar, tenía que ver con eso, pero también estaba enojado porque a la novia la dejaron saludarlo a él (…) después como que la corrieron, la hicieron a un lado”.

Aranza Salazar, novia de Abelito,
Aranza Salazar, novia de Abelito, enfrenta rumores sobre su vida personal y su relación con la familia del influencer (TikTok)

Javier Ceriani profundizó en sus declaraciones al señalar que Aranza Salazar, quien mantiene una relación con Abelito desde hace tres años, habría tenido experiencias previas que no son del agrado de los padres del influencer. El periodista sostuvo:

“Dicen las malas lenguas que aparentemente la novia de Abelito viene de un pasado oscuro, turbio, y básicamente lo que habría pasado, es que la novia habría trabajado en Saltillo y él la rescató (…) trabajó en un tugurio”.

Además, Ceriani aseguró que Aranza Salazar habría eliminado numerosas fotografías de sus redes sociales y que “tiene una red paralela (…) tiene una doble red social, en una se promueve como servicios corporales dicen que ‘vende caricias’ en un botanero de Saltillo”.

La historia familiar de Abelito
La historia familiar de Abelito y su vínculo con el mundo del entretenimiento cobran relevancia tras la final (Recorte)

En cuanto a la identidad de Aranza Salazar, se sabe que es una estudiante universitaria de 24 años que ha acompañado la trayectoria de Abelito desde que ambos se conocieron en la universidad en 2022, cuando el influencer apenas comenzaba su incursión en el medio artístico.

En una entrevista concedida durante el reality, Aranza Salazar habló sobre la diferencia de estatura con su pareja, precisando que ella mide un metro con 65 centímetros y Abelito un metro con 14 centímetros.

El desenlace de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México no solo consagró a Aldo de Nigris como ganador, sino que también situó a la familia de Abelito en el centro de uno de los debates más intensos de la edición.

Temas Relacionados

AbelitoAbel SáenzAranza SalazarLa casa de los famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Dalílah Polanco habría sido ignorada por la prensa mientras Aldo de Nigris y Abelito dan entrevistas

La actriz de “La Familia P.Luche” fue pasada por alto por los reporteros en Televisa, mientras sus compañeros acaparaban la atención tras el final de “La Casa de los Famosos”

Dalílah Polanco habría sido ignorada

¿Cuáles son los 5 Pueblos Mágicos más bonitos de Nayarit, según la IA?

Un análisis de inteligencia artificial revela cuáles son los destinos imperdibles del estado

¿Cuáles son los 5 Pueblos

Martinoli menosprecia la goleada de México ante Chile en el Mundial Sub-20

El narrador deportivo analizó la actuación del Tri y evidenció algunas deficiencias

Martinoli menosprecia la goleada de

Así es como una familia ligada a Los Chapitos seguiría suministrando precursores a pesar de las sanciones de EEUU

El Departamento del Tesoro estadounidense señala diversas empresas usadas para las operaciones

Así es como una familia

Cuántas calorías tiene el huevo revuelto y qué tan saludable es para el desayuno

Este popular alimento es uno de los preferidos por las familias para comenzar el día

Cuántas calorías tiene el huevo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así es como una familia

Así es como una familia ligada a Los Chapitos seguiría suministrando precursores a pesar de las sanciones de EEUU

Dan 20 años de prisión a exalcaldesa en Veracruz por el homicidio de su secretario particular

Procesan al presunto responsable de ataque armado que dejó un agente ministerial muerto y dos lesionados en Hidalgo

Ejército y Guardia Nacional reportan enfrentamiento armado en municipio de Michoacán donde opera el CJNG

Caen dos presuntos miembros del CJNG en Edomex, ligados con secuestros, venta de droga y cobro de piso

ENTRETENIMIENTO

Dalílah Polanco habría sido ignorada

Dalílah Polanco habría sido ignorada por la prensa mientras Aldo de Nigris y Abelito dan entrevistas

¿Se terminó la amistad? Kunno ya no dará declaraciones sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Abelito se pone celoso cuando le recuerdan a Aldo de Nigris su amistad con Yetus Prime

¿Quién es Matilde la Muerta, hija de una famosa conductora mexicana? 

Los podcasts de terror arrasan en el ranking de Spotify México esta semana

DEPORTES

Martinoli menosprecia la goleada de

Martinoli menosprecia la goleada de México ante Chile en el Mundial Sub-20

El jugador de Cruz Azul al que Vicente Sánchez llevaría a la Selección de Uruguay: “Se lo merece”

¿Cómo quedó la tabla de la Liga MX tras la jornada 12?

Los mejores memes que dejó el triunfo de México sobre Chile en el Mundial Sub-20: “No hubo mermelada”

Argentina vs Nigeria, IA predice al próximo rival de México en el Mundial Sub-20