Aseguran que el enojo del papá de Abelito es la novia del influencer, pues tiene un pasado turbio: “Vende caricias”

Javier Ceriani sugiere que el pasado de Aranza Salazar influyó en la reacción del padre de Abelito (TikTok)

La reacción de Abel Sáenz Martínez durante la final de La Casa de los Famosos México desvió la atención del desenlace del reality y colocó a la familia de Abelito en el centro de un debate digital.

El gesto de inconformidad del padre, captado por las cámaras tras el anuncio del tercer puesto de su hijo, generó una ola de interpretaciones y especulaciones en redes sociales, donde muchos usuarios analizaron el significado de su actitud y su posible relación con la pareja del influencer.

La noche de la final, la conductora Galilea Montijo comunicó que Abelito había obtenido el tercer lugar con 6.247.210 votos, lo que provocó una celebración inicial en el foro.

Sin embargo, poco después del reencuentro familiar, las cámaras registraron cómo Abel Sáenz Martínez se apartó del grupo, cruzó los brazos y mostró una expresión de molestia ante la audiencia.

La reacción de Abel Sáenz Martínez en la final de La Casa de los Famosos México desata debate en redes sociales (Foto: Televisa)

Este comportamiento fue rápidamente interpretado en plataformas como X y TikTok como una señal de desaprobación, y la frase “Ya se veía con el dinero” se viralizó en alusión al premio de 4 millones de pesos que no consiguió el influencer.

La controversia se amplificó cuando algunos usuarios sugirieron que fue el propio Abelito quien se distanció de su padre para abrazar primero a su novia y a su madre, priorizando a su pareja y a su progenitora en el emotivo reencuentro.

Otros, en cambio, atribuyeron la reacción de Abel Sáenz Martínez a una frustración dirigida hacia la producción del programa por el resultado final. La multiplicidad de versiones alimentó la discusión, situando a la familia en el centro de la conversación pública.

El gesto de inconformidad del padre de Abelito tras el tercer lugar genera especulaciones sobre su relación familiar (Instagram)

En medio de la polémica, el periodista argentino Javier Ceriani aportó una nueva perspectiva al asegurar que el distanciamiento entre la familia de Abelito y su novia, Aranza Salazar, habría influido en la actitud del padre.

Según Ceriani, la joven dejó de asistir a las galas del reality porque los padres del influencer no aprueban su pasado.

El periodista afirmó: “Su novia tiene un pasado que la atormenta, el enojo del papá de Abelito cuando queda en tercer lugar, tenía que ver con eso, pero también estaba enojado porque a la novia la dejaron saludarlo a él (…) después como que la corrieron, la hicieron a un lado”.

Aranza Salazar, novia de Abelito, enfrenta rumores sobre su vida personal y su relación con la familia del influencer (TikTok)

Javier Ceriani profundizó en sus declaraciones al señalar que Aranza Salazar, quien mantiene una relación con Abelito desde hace tres años, habría tenido experiencias previas que no son del agrado de los padres del influencer. El periodista sostuvo:

“Dicen las malas lenguas que aparentemente la novia de Abelito viene de un pasado oscuro, turbio, y básicamente lo que habría pasado, es que la novia habría trabajado en Saltillo y él la rescató (…) trabajó en un tugurio”.

Además, Ceriani aseguró que Aranza Salazar habría eliminado numerosas fotografías de sus redes sociales y que “tiene una red paralela (…) tiene una doble red social, en una se promueve como servicios corporales dicen que ‘vende caricias’ en un botanero de Saltillo”.

La historia familiar de Abelito y su vínculo con el mundo del entretenimiento cobran relevancia tras la final (Recorte)

En cuanto a la identidad de Aranza Salazar, se sabe que es una estudiante universitaria de 24 años que ha acompañado la trayectoria de Abelito desde que ambos se conocieron en la universidad en 2022, cuando el influencer apenas comenzaba su incursión en el medio artístico.

En una entrevista concedida durante el reality, Aranza Salazar habló sobre la diferencia de estatura con su pareja, precisando que ella mide un metro con 65 centímetros y Abelito un metro con 14 centímetros.

El desenlace de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México no solo consagró a Aldo de Nigris como ganador, sino que también situó a la familia de Abelito en el centro de uno de los debates más intensos de la edición.