Van 6 mil 420 armas de fuego decomisadas con “Sí al desarme, sí a la paz” en 2025

CRÉDITO: Presidencia

La secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez informó que el programa de “Sí al desarme, sí a la paz” ha logrado reunir 6 mil 420 armas de fuego en lo que va de 2025, a través de un esquema de intercambio anónimo y cambio de dinero en efectivo.

Durante la conferencia de prensa que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la dependencia, detalló que la estrategia se lleva a cabo en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia católica, la cual facilita atrios como puntos de recolección.

La funcionaria subrayó que el objetivo es reducir la presencia de armas en los hogares y disminuir los riesgos de violencia, esto para fomentar la cultura de paz.

Detalles de los avances

Un niño entrega su pistola de juguete a cambio de un regalo no bélico durante la ceremonia de lanzamiento del programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz", en el que la gente entrega voluntariamente sus armas, municiones o explosivos a cambio de dinero, en la Ciudad de México, el viernes 10 de enero de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Rodríguez detalló que entre el 10 de enero y el 1 de octubre de 2025, se han canjeado en México 6,420 armas de fuego.

Durante este periodo, las autoridades han recibido 3,809 armas cortas y 1,967 armas largas, además de 644 granadas y 15 cartuchos de dinamita.

También se entregaron 10,910 cargadores, 438,619 cartuchos, 245 estopines y 85,014 cápsulas detonantes o fulminantes.

Información en proceso...