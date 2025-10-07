Van 6 mil 420 armas de fuego decomisadas con “Sí al desarme, sí a la paz” en 2025

La secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez informó que el programa de “Sí al desarme, sí a la paz” ha logrado reunir 6 mil 420 armas de fuego en lo que va de 2025, a través de un esquema de intercambio anónimo y cambio de dinero en efectivo.
Durante la conferencia de prensa que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la dependencia, detalló que la estrategia se lleva a cabo en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia católica, la cual facilita atrios como puntos de recolección.
La funcionaria subrayó que el objetivo es reducir la presencia de armas en los hogares y disminuir los riesgos de violencia, esto para fomentar la cultura de paz.
Detalles de los avances
Rodríguez detalló que entre el 10 de enero y el 1 de octubre de 2025, se han canjeado en México 6,420 armas de fuego.
Durante este periodo, las autoridades han recibido 3,809 armas cortas y 1,967 armas largas, además de 644 granadas y 15 cartuchos de dinamita.
También se entregaron 10,910 cargadores, 438,619 cartuchos, 245 estopines y 85,014 cápsulas detonantes o fulminantes.
Información en proceso...