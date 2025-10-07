Susana Zabaleta comparte misterioso mensaje y desata rumores de ruptura con Ricardo Pérez: “No me gusta que se termine”

La ausencia de apariciones públicas de la pareja alimenta las especulaciones de una posible ruptura (IG: @susanazabaleta // @ricardomedijo)

El reciente mensaje publicado por Susana Zabaleta en sus redes sociales ha intensificado las conjeturas sobre el estado de su relación con Ricardo Pérez, especialmente tras varias semanas en las que la pareja no ha compartido apariciones públicas.

La cantante y actriz compartió un video desde Monclova, su ciudad natal, acompañado de la frase: “No me gusta que se termine nada, menos lo que cuesta tanto trabajo construir, como las relaciones”.

Esta publicación, difundida a través de su cuenta oficial de TikTok, fue interpretada por numerosos seguidores como una posible alusión a un distanciamiento o ruptura con el comediante.

El mensaje de Susana Zabaleta en redes sociales desata rumores sobre su relación con Ricardo Pérez (TikTok)

La relación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez ha estado marcada por la controversia desde sus inicios, en parte debido a la diferencia de edad entre ambos. Sin embargo, en las últimas semanas, los rumores de una supuesta infidelidad han cobrado fuerza y han colocado a la pareja en el centro de la atención mediática.

Rumores de infidelidad surgen tras la supuesta comunicación entre Ricardo Pérez y su exnovia Samii Herrera (Foto: Instagram)

Las especulaciones surgieron a raíz de informaciones difundidas por el periodista Gabo Cuevas en el programa ‘Cállate los ojos’, donde se afirmó que Ricardo Pérez habría retomado el contacto con su exnovia, Samii Herrera, a través de mensajes con un presunto tono “coqueto”.

Samii Herrera confirmó ante la prensa que existió comunicación con Ricardo Pérez, aunque aclaró que no hubo intenciones románticas. Durante un encuentro con reporteros, la influencer mostró las conversaciones y explicó que el comediante la contactó únicamente para pedirle que dejara de mencionarlo públicamente.

Además, reveló que él le propuso reunirse para “desahogarse”, invitación que ella rechazó. Posteriormente, Samii Herrera publicó un video en sus redes sociales donde denunció haber sido objeto de ataques por parte de seguidores de Ricardo Pérez desde su ruptura en 2023, y lo acusó de intentar desacreditarla y presentarla como una “mentirosa”.

En sus palabras: “Hoy decido hablar porque esta persona (Ricardo Pérez), intentó pintarme como mentirosa, como alguien que inventa y como alguien sin credibilidad, y yo ya no quiero seguir tolerando que me arrastren a una historia que a mí no me pertenece”.

Samii Herrera aclara que no hubo intenciones románticas en sus mensajes con Ricardo Pérez (IG: @samii.herrera // YouTube: Ricardo Pérez - La Cotorrisa)

La respuesta de Susana Zabaleta a estas declaraciones no se hizo esperar. En una entrevista con Maía Julia Lafuente para Telediario, la actriz sugirió que Samii Herrera podría haber recibido un pago para hablar sobre la situación.

“Ahora sacaron el rollo de que Ricardo me es infiel, entonces tú dices: ‘¿De verdad creen que nos pueden separar por algo así?’ La novia se prestó, yo no sé si le han de haber pagado, seguro le pagaron un dinero para que dijera (eso), entonces son muy tristes todas estas cosas”, expresó Zabaleta en la conversación.

Además, la artista reiteró sus críticas hacia la prensa, a la que acusó de ejercer misoginia al responsabilizarla por las acciones de su pareja, y defendió la actitud de Ricardo Pérez al enfrentar la situación:

“Para mí fue un hombre protegiendo a su mujer, lo cual se me hace maravilloso y él tiene la forma. Algunos lo hacen a trancazos, otros a mentadas de madre, él lo hizo de la forma en que lo sabe hacer”.

Susana Zabaleta sugiere que Samii Herrera pudo haber recibido un pago para hablar sobre la situación (@ricardomedijo, @susanazabaleta, @samii.herrera, Instagram)

El mensaje en TikTok no fue el único que Susana Zabaleta compartió en sus redes sociales. En Instagram, la artista publicó una historia con un tono distinto, dedicada a su madre: “Siempre se me hace poco estar en Monclova, gracias ma”.

Mientras en Instagram la artista agradeció a su madre, en TikTok compartió una frase que muchos interpretaron como una indirecta sobre su situación sentimental con Ricardo Pérez (Recorte)

Esta dualidad en los mensajes generó aún más especulaciones entre los usuarios, quienes debatieron si ambos textos estaban dirigidos a su madre o si el primero era una indirecta sobre su situación sentimental.

Hasta el momento, ni Susana Zabaleta ni Ricardo Pérez han emitido declaraciones oficiales respecto a una posible ruptura. La ausencia de confirmación ha mantenido a sus seguidores atentos a cualquier señal que pueda aclarar el futuro de la pareja, mientras las interpretaciones y rumores continúan circulando en redes sociales.