Sinaloa en la mira de Asia: inversión en agricultura aumentará después de 16 años, según Rocha Moya

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, implementó la "agricultura por contrato", un modelo económico para garantizar la venta de productos alimenticios sin el riesgo de perder dinero. (Gobierno de Sinaloa)

El pasado 6 de octubre, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto al Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, informaron que Sinaloa, al verse en cierta medida imposibilidad para comerciar con Estados Unidos, buscó expandir el sector agrario y lograron abrir la posibilidad de comerciar sorbo con China y chiles con Japón.

De acuerdo con los funcionarios, esta expansión permitirá aumentar la confiabilidad de comerciar por medio del “AyP”, un modelo económico de “agricultura por contrato” que asegura sembrar un producto que tenga garantía de pago.

“Hay una expectativa por parte de una empresa de China, que se acercaron aquí con el gobernador y este a su vez lo comentó con el secretario de agricultura donde están buscando que sembremos un millón de toneladas de sorbo para exportar a China.

“Comentó el secretario Berdegué que existe el protocolo en el tema del sorbo para poderlo exportar y el día de hoy le estaremos mandando una tarjeta informativa donde el tendrá una reunión en la embajada de china para poderlo exportar”, informó Bello Esquivel.

La visita del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, a Sinaloa, ayudó a implementar este nuevo modelo de comercio y mejorar las condiciones de producción de maíz. (Gobierno de México)

Japón pone la mira en Sinaloa para comerciar chile morrón

Asimismo, el gobernador Rocha Moya explicó que este nuevo modelo económico busca garantizar la venta del producto y no desperdiciar materiales en caso de una cancelación de compra.

Además, el edil informó que los agricultores del estado ya podrán comercializar con Japón, pues, después de 16 años lograron abrir esa frontera principalmente para la venta de chile morrón entre otros productos alimenticios.

“Existen muchas posibilidades, eso tiene que ser Agricultura por Contrato, es decir ‘no te voy a vender, no me voy a meter a cultivar, sino tengo la garantía de que me vas a comprar’. En la multiplicidad de la comercialización que tenemos todos los países, hay que buscar alternativas.

“Además, ya se abrió Japón como interesado en comprar el chile Bell (chile morrón). Tenían 16 años México negociando con Japón la posibilidad de la comercialización del chile. Eso se los informo para todos aquellos que siembran hortalizas, tomates, chile, pepino, esa es una posibilidad, la exportación hacia allá”, comentó el gobernador en su conferencia de prensa La Semanera.

Sinaloa abrió las puertas al comercio con China y Japón tras encontrar diversas dificultades con el comercio en Estados Unidos. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos nuevos cambios se dieron a causa de la visita del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, quien estuvo en Culiacán para sostener reuniones con el gobierno local y atende las necesidades de los trabajadores del campo.

Dichas reuniones trataron principalmente el tema de la siembra y venta del maíz, ya que según los agricultores, el cambio de precio desbalanceó la organización productora y desestabilizó la economía de los trabajadores, lo que imposibilitó una operatividad eficaz del producto.