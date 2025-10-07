México

Sinaloa en la mira de Asia: inversión en agricultura aumentará después de 16 años, según Rocha Moya

El secretario de Agricultura y Ganadería informó que Sinaloa abrió la posibilidad de comerciar chile y sorbo como una estrategia comercial

Por Carlos Salas

Guardar
Rubén Rocha Moya, gobernador de
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, implementó la "agricultura por contrato", un modelo económico para garantizar la venta de productos alimenticios sin el riesgo de perder dinero. (Gobierno de Sinaloa)

El pasado 6 de octubre, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto al Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, informaron que Sinaloa, al verse en cierta medida imposibilidad para comerciar con Estados Unidos, buscó expandir el sector agrario y lograron abrir la posibilidad de comerciar sorbo con China y chiles con Japón.

De acuerdo con los funcionarios, esta expansión permitirá aumentar la confiabilidad de comerciar por medio del “AyP”, un modelo económico de “agricultura por contrato” que asegura sembrar un producto que tenga garantía de pago.

“Hay una expectativa por parte de una empresa de China, que se acercaron aquí con el gobernador y este a su vez lo comentó con el secretario de agricultura donde están buscando que sembremos un millón de toneladas de sorbo para exportar a China.

“Comentó el secretario Berdegué que existe el protocolo en el tema del sorbo para poderlo exportar y el día de hoy le estaremos mandando una tarjeta informativa donde el tendrá una reunión en la embajada de china para poderlo exportar”, informó Bello Esquivel.

La visita del secretario de
La visita del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, a Sinaloa, ayudó a implementar este nuevo modelo de comercio y mejorar las condiciones de producción de maíz. (Gobierno de México)

Japón pone la mira en Sinaloa para comerciar chile morrón

Asimismo, el gobernador Rocha Moya explicó que este nuevo modelo económico busca garantizar la venta del producto y no desperdiciar materiales en caso de una cancelación de compra.

Además, el edil informó que los agricultores del estado ya podrán comercializar con Japón, pues, después de 16 años lograron abrir esa frontera principalmente para la venta de chile morrón entre otros productos alimenticios.

“Existen muchas posibilidades, eso tiene que ser Agricultura por Contrato, es decir ‘no te voy a vender, no me voy a meter a cultivar, sino tengo la garantía de que me vas a comprar’. En la multiplicidad de la comercialización que tenemos todos los países, hay que buscar alternativas.

“Además, ya se abrió Japón como interesado en comprar el chile Bell (chile morrón). Tenían 16 años México negociando con Japón la posibilidad de la comercialización del chile. Eso se los informo para todos aquellos que siembran hortalizas, tomates, chile, pepino, esa es una posibilidad, la exportación hacia allá”, comentó el gobernador en su conferencia de prensa La Semanera.

Sinaloa abrió las puertas al
Sinaloa abrió las puertas al comercio con China y Japón tras encontrar diversas dificultades con el comercio en Estados Unidos. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos nuevos cambios se dieron a causa de la visita del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, quien estuvo en Culiacán para sostener reuniones con el gobierno local y atende las necesidades de los trabajadores del campo.

Dichas reuniones trataron principalmente el tema de la siembra y venta del maíz, ya que según los agricultores, el cambio de precio desbalanceó la organización productora y desestabilizó la economía de los trabajadores, lo que imposibilitó una operatividad eficaz del producto.

Temas Relacionados

SinaloaCuliacánRubén Rocha MoyaJulio Berdegué SacristánChinaJapónMaízmexico-noticicias

Más Noticias

Alertan por efectos del huracán Priscilla en Puerto Vallarta: se registran olas de hasta 4 metros de altura

Protección Civil de Jalisco estableció bandera roja en las playas del municipio

Alertan por efectos del huracán

Kenia López Rabadán pide sancionar a políticos corruptos tras caso de huachicol fiscal: “Que los discursos se vuelvan realidad”

La presidenta de la Cámara de Diputados dijo que el mensaje de Sheinbaum Pardo sobre la corrupción tiene “muchos destinatarios”

Kenia López Rabadán pide sancionar

Detectan nuevas formas de fraude digital a través de aplicaciones “montadeudas” en CDMX

Estas aplicaciones móviles ofrecen créditos rápidos y terminan extorsionando a usuarios mediante amenazas, acoso digital y uso indebido de información personal

Detectan nuevas formas de fraude

¿Huerto casero en otoño? ¡Sí se puede! Este taller te enseña cómo hacerlo

El ciclo otoño-invierno permite la siembra de legumbres clave como garbanzo, haba, lenteja y chícharo

¿Huerto casero en otoño? ¡Sí

La Semar investiga dos buques extranjeros por presunto tráfico de drogas

El operativo involucra embarcaciones de Portugal y Singapur, se analizan cargas en Topolobampo y Guaymas

La Semar investiga dos buques
MÁS NOTICIAS

NARCO

La Semar investiga dos buques

La Semar investiga dos buques extranjeros por presunto tráfico de drogas

FGJE de Sonora ofrece 1 mdp por localizar a dos agentes de seguridad acusados de homicidio

Drones, explosivos y miles de litros de químico: así fue el hallazgo de seguridad en Badiraguato

Detienen a tres hombres por extorsión en colonia Central de Abasto: policías recuperan mochila con dinero de la víctima

Confusión militar en Tamaulipas provoca la muerte de cinco presuntos trabajadores tras ataque armado

ENTRETENIMIENTO

¿Una señal para Aldo de

¿Una señal para Aldo de Nigris? Fans de La Casa de los Famosos México encuentran presunto rostro en escena de la gran final

Patty López de la Cerda es operada tras crisis de salud asociada a miomas: “Un dolor de terror”

¿Habrá ‘La Casa de los Famosos México All Stars’? Esto respondió Rosa María Noguerón

Lupillo Rivera responde a Belinda tras sugerir que es irrelevante: “Ella es la grandísima artista”

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo acorralados por reporteros y redes explotan: “¿Esa es su prensa digna?"

DEPORTES

México vs Chile: cuál es

México vs Chile: cuál es el criterio de desempate en los octavos de final del Mundial Sub-20

WWE confirma la salida de Santos Escobar tras seis años en la empresa de lucha libre estadounidense

Penta Zero Miedo gana oportunidad por el Campeonato Intercontinental de la WWE: a qué hora verlo en vivo desde México

La trayectoria de México en el Mundial Sub-20: ¿Cuáles han sido los mejores resultados?

Trevor Lawrence comanda triunfo de los Jaguars y sorprende con jugada llamada “¡México!” ante los Chiefs