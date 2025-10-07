México

Profepa y FGR aseguran más de 2 mil 300 tortugas y más de 2 mil 200 kilos de aletas de tiburón en Jalisco

Las acciones “reconocen la importancia de las acciones conjuntas con la FGR para combatir las redes de comercio y tráfico ilegal de especies silvestres”

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Profepa y FGR aseguran más
Profepa y FGR aseguran más de 2 mil 300 tortugas y más de 2 mil 200 kilos de aletas de tiburón en Jalisco. Foto: Profepa

Durante un operativo efectuado en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) lograron el aseguramiento de 2 mil 339 tortugas pertenecientes a diferentes especies, la mayoría en condiciones graves de salud y varias ya fallecidas.

También incautaron 2 mil 271 kilogramos de productos marinos, donde destacaban aletas de tiburón y buches de totoaba. Además, decomisaron 525 kilogramos de pepino de mar, tres iguanas verdes y tres loros frente blanca.

Las operaciones se desarrollaron entre el 23 y el 28 de septiembre, impulsadas por una solicitud de la FGR y apoyadas por personal especializado de la Profepa, cuya intervención resultó determinante para identificar, contabilizar y trasladar los ejemplares y productos incautados. La primera diligencia, ocurrida la madrugada del 25 de septiembre, incluyó cateos en varias propiedades de la ciudad, donde se encontró la mayor parte de los individuos y la totalidad de los productos marinos protegidos.

Profepa y FGR aseguran ejemplares
Profepa y FGR aseguran ejemplares marinos. Foto: Profepa

En una acción posterior, el 28 de septiembre, se localizaron seis ejemplares de vida silvestre en otro punto: tres loros frente blanca (Amazona albifrons) y tres iguanas verdes (Iguana iguana). Ambas especies están registradas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES); los loros, además, figuran en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie en riesgo.

Los inspectores federales participaron en el traslado de las tortugas aseguradas a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), donde se atendió a los ejemplares rescatados y se almacenaron los cuerpos de las tortugas muertas en refrigeración para posibles estudios forenses, a la espera de las conclusiones sobre las causas de fallecimiento. Los loros y las iguanas fueron llevados a un Centro de Rescate, también ubicado en Jalisco.

Los productos marinos, entre ellos las aletas de tiburón y los buches de totoaba, quedaron bajo el resguardo de la Fiscalía para la integración de la averiguación correspondiente. Estas especies cuentan con protección legal en México debido a la presión ejercida por el tráfico ilegal.

La procuradora Mariana Boy Tamborrell destacó que las acciones “reconocen la importancia de las acciones conjuntas con la FGR para combatir las redes de comercio y tráfico ilegal de especies silvestres”, y aseguró que buscan consecuencias penales para los infractores y la protección del patrimonio natural del país.

Temas Relacionados

SemarnatTotoabaProfepaMariana BoyGuadalajaraJaliscomexico-noticias

Más Noticias

¿Qué alimentos ayudan a desinflamar la próstata?

Descubre cómo ciertos productos naturales pueden ayudar a controlar molestias y síntomas urinarios asociados al agrandamiento prostático

¿Qué alimentos ayudan a desinflamar

Conferencia del Episcopado Mexicano denuncia 12 asesinatos de sacerdotes en gobiernos de Sheinbaum y AMLO

Desde el inicio del mandato de Sheinbaum se ha registrado el asesinato de dos sacerdotes, mientras que el sexenio de Obrador se registraron diez

Conferencia del Episcopado Mexicano denuncia

Diputados aprueban en lo general la reforma a la Ley Aduanera

Estos cambios buscan fortalecer y modernizar la legislación

Diputados aprueban en lo general

Esta es la pena que podría enfrentar Mark Sánchez tras el incidente en Indianápolis

El exdeportista enfrenta consecuencias legales tras un altercado que derivó en cargos formales y posible condena estatal

Esta es la pena que

Gelatina con chía sabor café perfecta para un desayuno nutritivo y balanceado

Unir la gelatina de chía con café es la tendencia que suma energía, antioxidantes y sabor, ideal para quienes buscan un desayuno diferente y lleno de beneficios para el cuerpo y la mente

Gelatina con chía sabor café
MÁS NOTICIAS

NARCO

Conferencia del Episcopado Mexicano denuncia

Conferencia del Episcopado Mexicano denuncia 12 asesinatos de sacerdotes en gobiernos de Sheinbaum y AMLO

Enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad en Michoacán deja dos agresores abatidos

Golpe de 58 millones de pesos en Sinaloa: aseguran sustancias para la creación de metanfetamina

Harfuch destaca destrucción de mil 500 laboratorios de drogas en primer año de Sheinbaum

Vinculan a proceso a “El Viejón”, presunto jefe de La Barredora, célula ligada al CJNG

ENTRETENIMIENTO

Qué es la lesión del

Qué es la lesión del menisco que padece Belinda, sus causas y tratamientos

Victoria Ruffo asegura que Eugenio Derbez no sabe ser papá, pero Vadhir lo defiende: “Hizo lo que pudo”

Aldo de Nigris reacciona a “Aldrón”, el shippeo con Aarón Mercury que protagonizó en La Casa de los Famosos México

Aldo de Nigris rechaza a Mariana Botas y asegura que se casaría con Elaine Haro

Este es el setlist para el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros de CDMX

DEPORTES

Esta es la pena que

Esta es la pena que podría enfrentar Mark Sánchez tras el incidente en Indianápolis

Adiós al Estadio Azteca: modifican el exterior del recinto para el Mundial 2026

¿Por qué Gilberto Mora no jugará el Mundial Sub 17 con México?

Gobierno CDMX niega riesgos en el tramo elevado de la Línea 12 del Metro por separación de trabes

México vs Chile EN VIVO minuto a minuto: Se pone en marcha el segundo tiempo de los Octavos de Final