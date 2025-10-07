Harfuch sobre lista eliminada de sanciones a “La Mayiza” y la morenista Hilda Araceli Brown: “Fue error de EEUU”

Esta mañana, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, deslindó a las autoridades de seguridad mexicanas respecto a la eliminación de una lista de personas sancionadas por parte del Departamento del Tesoro y la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC).
Aparentemente, este documento de las autoridades norteamericanas señalaba una red criminal de corrupción y lavado de dinero por parte del cártel de “La Mayiza” y con apoyo de la diputada federal Hilda Araceli Brown Figueredo en la zona de Playas de Rosarito, Baja California.
Información en desarrollo...
