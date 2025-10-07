México

Ley de Amparo llegó a la Cámara de Diputados y esto es lo que pasará con la reforma de Sheinbaum

Los diputados aseguraron que la revisarán para que su contenido y trámite parlamentario respeten la Constitución

Por Omar Tinoco Morales

Arturo Zaldívar habló del artículo
Arturo Zaldívar habló del artículo transitorio que va en sentido contrario a lo que dicta la Constitución, y por ello pidió a los Diputados su corrección. (Cuartoscuro)

La Cámara de Diputados ya cuenta con la minuta con la reforma a la Ley de Amparo, para que ésta última siga su procedimiento legislativo, y aunque la sugerencia de la presidencia de la República es enmendarla, en San Lázaro apuntan que cada paso se llevará a cabo con sumo cuidado.

“Para su máxima publicidad, he instruido su publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y, el día de mañana, daré cuenta al Pleno, conforme lo establecen la ley y el reglamento, para su turno a la Comisión o Comisiones correspondientes”, precisó Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva.

Por su parte, Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) advirtió que analizarán el dictamen con cautela luego de la polémica que generó el artículo transitorio que abre la puerta a retroactividad en su aplicación.

El juicio de amparo es un instrumento fundamental para proteger los derechos de las personas. Por eso, en la Cámara de Diputados analizaremos su reforma con responsabilidad y cuidaremos que tanto su contenido como su trámite parlamentario respeten lo que dispone nuestra Constitución”, apuntó Monreal.

