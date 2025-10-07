Cuáles son las propiedades curativas de la flor de cempasúchil

El nombre "cempasúchil" proviene del náhuatl "cempohualxochitl", que significa "veinte flores" o "flor de veinte pétalos".(Imagen Ilustrativa Infobae)

La flor de cempasúchil (Tagetes erecta) destaca por su color naranja intenso y su uso tradicional en México, especialmente durante las festividades de Día de Muertos en nuestro país.

Sin embargo, más allá de su valor cultural y ornamental, la medicinal tradicional mexicana y algunos estudios han demostrado su valor curativo.

Es así que se sabe que la flor de cempasúchil contiene compuestos bioactivos como flavonoides, carotenoides (luteína y beta-caroteno) y aceites esenciales que le confieren efectos antioxidantes, antiinflamatorios y otras propiedades curativas de las cuales te contamos a continuación, de acuerdo con información del Instituto Politécnico Nacional.

Además de altares y cementerios, la flor se utiliza para teñir textiles y darle color característico a alimentos, como el pan de muerto.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las increíbles propiedades curativas del cempasúchil: desinflamatorio, antiséptico y protector ocular

Tal como mencionamos, el Instituto Politécnico Nacional señala que la flor de cempasúchil puede brindar ciertas propiedades curativas, entre las cuales se destacan lass siguientes:

Digestivas : Se emplea en infusión para aliviar molestias estomacales como indigestión, cólicos y parásitos intestinales.

Antiinflamatorias : Se utiliza para disminuir inflamaciones leves en la piel mediante compresas o baños.

Antisépticas : Sus preparados ayudan a limpiar heridas menores y prevenir infecciones.

Antiespasmódicas : Alivia calambres y espasmos abdominales.

Respiratorias : Se ha usado para tratar síntomas de resfriado, tos y afecciones respiratorias, aprovechando sus aceites esenciales.

Calmantes: En algunas regiones se emplea para reducir fiebre y propiciar el sueño tranquilo, sobre todo en niños.

Pocas personas saben que esta flor brinda tiene propiedades que ayudan a combatir los calambres. (Freepik)

Cómo obtener las propiedades curativas del cempasúchil

Té de cempasúchil: Hierve agua y añade unos 5 gramos de pétalos frescos de la flor durante cinco minutos. Cuela y bebe mientras esté tibio. Tradicionalmente se emplea como calmante de molestias digestivas leves.

Ensalada de pétalos: Los pétalos frescos de cempasúchil se agregan a ensaladas compuestas por lechuga, espinaca, nuez y queso fresco. El sabor ligeramente amargo realza platos fríos y aporta un tono colorido.

Aceite macerado: Coloca pétalos secos y limpios en un frasco con aceite de oliva durante dos semanas alejados de la luz. Filtra y aplica pequeñas cantidades sobre la piel. Se usa en fricciones suaves para el alivio de irritaciones superficiales.

Esta flor puede prepararse en infusión para obtener sus beneficios.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de sus beneficios, es importante señalar que el consumo y uso medicinal tópico de flor de cempasúchil debe evitarse en grandes cantidades, ya que algunas personas pueden desarrollar alergias cutáneas u oculares por el contacto directo.

Tampoco se recomienda su uso medicinal en mujeres embarazadas sin supervisión, debido al riesgo de reacciones adversas no estudiadas a fondo.