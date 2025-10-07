Así reaccionó Facundo en sus redes sociales tras triunfo de Aldo De Nigris en La Casa de los Famosos México 2025

Así reaccionó Facundo al triunfo de Aldo De Nigris en La Casa de los Famosos México. ( Instagram/@aldotdenigris y Cuartoscuro)

El conductor y comediante Facundo reaccionó en sus redes sociales por el triunfo de Aldo De Nigris en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México 2025.

La gran final de la tercera edición del reality show ocurrió el pasado domingo 5 de octubre, donde el regiomontano apagó las luces de esta temporada.

Luego de darse a conocer al ganador, Facundo, quien fuera uno de los habitantes de esta temporada que acaba de finalizar, compartió unas palabras y reaccionó al triunfo.

Cabe destacar que ambos habitantes pertenecían a cuartos diferentes. Facundo era de cuarto Día y Aldo de cuarto Noche. Recordar que al principio del reality, Aldo pertenecía a la misma habitación que el comediante.

En una historia de Instagram, Facundo menciona:

“Felicidades, Aldobidu. Eres un chingón”, escribió el conductor de televisión mientras se ve a Aldo celebrando su victoria mientras se encontraba en el foro de La Casa de los Famosos México.

Asimismo, se escucha emocionado y contento a Facundo diciendo: “Felicidades, pinche Aldo”.

"Felicidades, Aldubidu", escribió el comediante. Foto: Instagram/facufacundo.

Facundo fue el sexto eliminado del reality show, lo que causó asombro entre la audiencia, ya que se perfilaba como favorito para llegar a la gran final.

El comediante también participó en el mismo formato de la primera edición, pero de Big Brother VIP, donde quedó en segundo lugar. Galilea Montijo se llevó el triunfo de dicha edición.

Galilea Montijo y Facundo participaron en la primera edición de Big Brother VIP. Fotos: Televisa.

Aldo De Nigris fue el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México y el encargado de apagar las luces del reality show, que duró poco más de un dos meses, ya que comenzó el pasado domingo 27 de julio.

Los finalistas de esta edición fueron: Alexis Ayala, quien obtuvo el sexto lugar; Mar Contreras, con el quinto; Shiky, el cuarto; Abelito, el tercero y Dalílah Polanco, el segundo.

Los ganadores de las ediciones anteriores han sido: Wendy Guevara en la primera temporada y Mario Bezares en la segunda edición.

¿Quién es Aldo De Nigris, ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México 2025?

Aldo Tamez de Nigris Jr., originario de Monterrey y nacido el 27 de julio de 1999, pertenece a una familia destacada en el espectáculo y el deporte en México, siendo sobrino de Poncho y Aldo de Nigris.

A diferencia de sus familiares más mediáticos, ha construido su carrera en el ámbito digital. Obtuvo reconocimiento a través de Instagram, donde realizaba entrevistas a creadores de contenido e influencers, sumando humor, referencias de cultura pop y vivencias personales.

Su propuesta llamó la atención de un público joven, que lo identifica por mostrar una imagen espontánea y cercana, además de un perfil familiar y atrevido.

Aldo De Nigris cobró notoriedad en Instagram. Foto: Ig/aldotdenigris. (Foto: Ig/aldotdenigris)