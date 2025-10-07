México

PT exige justicia tras el asesinato por ataque armado de la ex aspirante a alcaldesa Jessica Luna Aguilera

La ola de violencia por la que atraviesa Veracruz ha generado un ambiente de incertidumbre entre los pobladores de la localidad quienes exigen a las autoridades tomar cartas en el asunto

Por Mariana Campos

Guardar
La política se encontraba realizando
La política se encontraba realizando actividades fuera de su trabajo cuando fue atacada. (FB Jessica Luna Aguilera)

Jessica Luna Aguilera, quien fue candidata del Partido del Trabajo (PT) a la presidencia municipal de Yanga, en la zona centro de Veracruz, fue asesinada la mañana del lunes, 6 de octubre mientras se dirigía a recoger a su hija de la escuela.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el homicidio e informó que inició una investigación para identificar y detener a los responsables, en un contexto de violencia política que ha mostrado un repunte en la región.

Según la información oficial, Luna Aguilera se encontraba a bordo de su vehículo cuando personas armadas le cerraron el paso y dispararon en su contra. Los impactos de bala provocaron que la víctima perdiera el control del automóvil, que terminó estrellado contra una barda. Luna Aguilera falleció en el lugar debido a las heridas. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron al sitio para acordonar la zona, mientras que personal de la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias.

La Fiscalía General del Estado indicó en un comunicado que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Regional Córdoba, la cual recabará pruebas y testimonios para esclarecer el crimen. El documento oficial identificó a la víctima con las iniciales J.F.L.A. y precisó que la causa de muerte fueron lesiones por proyectil de arma de fuego.

Los vecinos de la zona
Los vecinos de la zona se encuentran consternados por el aumento de violencia en la entidad. (FB Jessica Luna Aguilera)

PT indignado con el caso

Desde el Partido del Trabajo, el coordinador estatal Vicente Aguilar Aguilar lamentó el asesinato y aclaró que, aunque Luna Aguilera no era militante formal del partido, sí fue su candidata en la contienda electoral más reciente. Aguilar Aguilar expresó la preocupación del PT ante los ataques que han afectado a excandidatos y militantes de la organización, y señaló que buscarán dialogar con el Gobierno del Estado para abordar la situación. “La candidata del Partido del Trabajo la acaban de ultimar a balazos (…) no sé qué estaba haciendo, pero me acaban de informar”, declaró el dirigente.

El partido exhortó a las
El partido exhortó a las autoridades a realizar las investigaciones pertinentes para dar con los responsables. (TW PT)

El homicidio de Luna Aguilera no es un hecho aislado en Veracruz. El 17 de septiembre, Ignacio Pablo Sánchez, quien también fue candidato del PT a la alcaldía de Santiago Sochiapan, fue asesinado por sujetos armados. Hasta el momento, ese caso no ha sido esclarecido, lo que incrementa la preocupación por la seguridad de quienes participan en la vida política del estado.

Veracruz se mantiene como una de las entidades con mayor incidencia de violencia política en el país. Los recientes ataques contra figuras vinculadas al PT han puesto en evidencia la vulnerabilidad de los actores políticos y la urgencia de acciones efectivas por parte de las autoridades para frenar esta tendencia.

Temas Relacionados

Jessica Luna AguileraPartido del TrabajoViolencia política en VeracruzYangaFiscalía General del Estado de Veracruzmexico-noticias

Más Noticias

¿Una señal para Aldo de Nigris? Fans de La Casa de los Famosos México encuentran presunto rostro en escena de la gran final

Los internautas señalaron que fue Antonio de Nigris

¿Una señal para Aldo de

Trump plantea acuerdos individuales con México y Canadá y no descarta renegociar el T-MEC

El presidente de Estados Unidos considera reemplazar el tratado comercial por acuerdos bilaterales específicos; destacó la cooperación mexicana en materia migratoria y contra el fentanilo

Trump plantea acuerdos individuales con

Comunidad del CCH Naucalpan se moviliza por la desaparición de la alumna Kimberly l Video

La joven estudiante está desaparecida desde el 2 de octubre

Comunidad del CCH Naucalpan se

Detienen a tres hombres por extorsión en colonia Central de Abasto: policías recuperan mochila con dinero de la víctima

Agentes de la Ciudad de México lograron ubicar y detener a los presuntos responsables tras la denuncia del afectado, quien aseguró haber sido amenazado en su negocio

Detienen a tres hombres por

Tortillería en León innova con sistema de pago automático y se vuelve viral: “Ya viven en 2050”

Usuarios de redes sociales celebran la modernización del tradicional comercio guanajuatense.

Tortillería en León innova con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres hombres por

Detienen a tres hombres por extorsión en colonia Central de Abasto: policías recuperan mochila con dinero de la víctima

Confusión militar en Tamaulipas provoca la muerte de cinco presuntos trabajadores tras ataque armado

Obispos mexicanos condenan asesinato del padre Bertoldo Pantaleón y exigen justicia en Guerrero

“No soy traficante”: Julio César Chávez Jr. niega presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

Tres detenidos, metanfetamina incautada y una vivienda bajo resguardo tras cateo en el corazón de Ensenada

ENTRETENIMIENTO

¿Una señal para Aldo de

¿Una señal para Aldo de Nigris? Fans de La Casa de los Famosos México encuentran presunto rostro en escena de la gran final

Patty López de la Cerda es operada tras crisis de salud asociada a miomas: “Un dolor de terror”

¿Habrá ‘La Casa de los Famosos México All Stars’? Esto respondió Rosa María Noguerón

Lupillo Rivera responde a Belinda tras sugerir que es irrelevante: “Ella es la grandísima artista”

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo acorralados por reporteros y redes explotan: “¿Esa es su prensa digna?"

DEPORTES

México vs Chile: cuál es

México vs Chile: cuál es el criterio de desempate en los octavos de final del Mundial Sub-20

WWE confirma la salida de Santos Escobar tras seis años en la empresa de lucha libre estadounidense

Penta Zero Miedo gana oportunidad por el Campeonato Intercontinental de la WWE: a qué hora verlo en vivo desde México

La trayectoria de México en el Mundial Sub-20: ¿Cuáles han sido los mejores resultados?

Trevor Lawrence comanda triunfo de los Jaguars y sorprende con jugada llamada “¡México!” ante los Chiefs