PT exige justicia tras el asesinato por ataque armado de la ex aspirante a alcaldesa Jessica Luna Aguilera

La política se encontraba realizando actividades fuera de su trabajo cuando fue atacada. (FB Jessica Luna Aguilera)

Jessica Luna Aguilera, quien fue candidata del Partido del Trabajo (PT) a la presidencia municipal de Yanga, en la zona centro de Veracruz, fue asesinada la mañana del lunes, 6 de octubre mientras se dirigía a recoger a su hija de la escuela.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el homicidio e informó que inició una investigación para identificar y detener a los responsables, en un contexto de violencia política que ha mostrado un repunte en la región.

Según la información oficial, Luna Aguilera se encontraba a bordo de su vehículo cuando personas armadas le cerraron el paso y dispararon en su contra. Los impactos de bala provocaron que la víctima perdiera el control del automóvil, que terminó estrellado contra una barda. Luna Aguilera falleció en el lugar debido a las heridas. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron al sitio para acordonar la zona, mientras que personal de la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias.

La Fiscalía General del Estado indicó en un comunicado que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Regional Córdoba, la cual recabará pruebas y testimonios para esclarecer el crimen. El documento oficial identificó a la víctima con las iniciales J.F.L.A. y precisó que la causa de muerte fueron lesiones por proyectil de arma de fuego.

Los vecinos de la zona se encuentran consternados por el aumento de violencia en la entidad. (FB Jessica Luna Aguilera)

PT indignado con el caso

Desde el Partido del Trabajo, el coordinador estatal Vicente Aguilar Aguilar lamentó el asesinato y aclaró que, aunque Luna Aguilera no era militante formal del partido, sí fue su candidata en la contienda electoral más reciente. Aguilar Aguilar expresó la preocupación del PT ante los ataques que han afectado a excandidatos y militantes de la organización, y señaló que buscarán dialogar con el Gobierno del Estado para abordar la situación. “La candidata del Partido del Trabajo la acaban de ultimar a balazos (…) no sé qué estaba haciendo, pero me acaban de informar”, declaró el dirigente.

El partido exhortó a las autoridades a realizar las investigaciones pertinentes para dar con los responsables. (TW PT)

El homicidio de Luna Aguilera no es un hecho aislado en Veracruz. El 17 de septiembre, Ignacio Pablo Sánchez, quien también fue candidato del PT a la alcaldía de Santiago Sochiapan, fue asesinado por sujetos armados. Hasta el momento, ese caso no ha sido esclarecido, lo que incrementa la preocupación por la seguridad de quienes participan en la vida política del estado.

Veracruz se mantiene como una de las entidades con mayor incidencia de violencia política en el país. Los recientes ataques contra figuras vinculadas al PT han puesto en evidencia la vulnerabilidad de los actores políticos y la urgencia de acciones efectivas por parte de las autoridades para frenar esta tendencia.