México

Trump anuncia que arancel del 25% a camiones importados entra en vigor el 1 de noviembre: México será el más afectado

Entre enero y julio, EEUU importó camiones, autobuses y vehículos especiales valorados en 32 mil 410 millones de dólares, de los cuales casi el 80% tuvieron origen mexicano

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
Aún no se sabe si
Aún no se sabe si el arancel impactará también en las autopartes REUTERS/Antonio Ojeda

El mandatario estadounidense Donald Trump anunció que el arancel del 25% a los camiones medianos y pesados importados entrará en vigor el 1 de noviembre y está dirigida principalmente a vehículos provenientes de México y Canadá.

De acuerdo con información de Reuters, la decisión impacta directamente a ambos países, que tienen una relevancia decisiva en el mercado estadounidense.

Según datos del Departamento de Comercio, entre enero y julio, Estados Unidos importó camiones, autobuses y vehículos especiales valorados en 32 mil 410 millones de dólares, de los cuales casi el 80% tuvieron origen mexicano.

Además, la mayoría de los camiones medianos de Ford, General Motors (GM) y Stellantis que circulan por el país también proceden de México.

A pesar de la magnitud de la medida, la Casa Blanca no ha detallado aún si los nuevos aranceles afectarán también a las autopartes importadas ni ha precisado si existirá algún tipo de exención para los productos que cumplan con los requisitos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Trump ya había advertido previamente sobre la posibilidad de decretar estos gravámenes, pero las fechas barajadas hasta ahora no se habían concretado hasta el reciente anuncio.

En octubre de 2024, la
En octubre de 2024, la sueca Volvo anunció la construcción de una nueva planta de vehículos pesados en Nuevo Léon. REUTERS/Daniel Becerril

A punto de concluir la prórroga de 30 días para los aranceles a productos mexicanos

Justamente el sábado 1 de noviembre vence la prórroga de 90 días que acordaron los gobiernos de México y EEUU para la aplicación de aranceles generales del 30 % a todos los productos mexicanos que no estén amparados por el T-MEC.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, anunció el 12 de julio de 2025 la imposición de nuevos aranceles del 30 % contra México, con vigencia prevista desde el 1 de agosto de 2025.

La medida afectaría a todos los productos, sin excepción de los aranceles ya existentes sobre acero, aluminio, autos y autopartes.

Sin embargo, la negociaciones de último momento permitieron a México obtener una prórroga de 90 días para la entrada en vigor de estos aranceles adicionales del 30 %.

Como parte del acuerdo, ambos países se comprometieron a iniciar conversaciones para alcanzar un nuevo acuerdo comercial en ese mismo plazo.

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó este domingo 5 de octubre su confianza de lograr un buen acuerdo con Estados Unidos en materia comercial, pues en 2026 inicia la revisión del tratado de libre comercio.

La presidenta de México reconoció
La presidenta de México reconoció que la relación con EEUU ha vivido momentos de tensión, pero reiteró su postura de lograr acuerdos en materia de libre comercio. REUTERS/Toya Sarno Jordan

Producción mexicana de vehículos, con destino a EEUU

Dentro del mercado interno, el 99% de la fabricación nacional de camiones pesados está en manos de empresas como Daimler Truck North America, International, Paccar y Volvo, mientras que los modelos medianos que comercializan los principales fabricantes estadounidenses suelen ensamblarse fuera de las fronteras, principalmente al sur.

El impacto en Canadá también ha dado lugar a una reacción entre representantes empresariales.

Goldy Hyder, del Business Council of Canada, manifestó ante Reuters su esperanza de que el encuentro bilateral entre mandatarios abra la posibilidad de nuevas flexibilizaciones a las restricciones comerciales: “Existe expectativa por lograr alivios a las restricciones comerciales”, sostuvo el vocero canadiense.

Temas Relacionados

Donald TrumparancelesT-MECmexico-noticias

Más Noticias

“El Chino”, presunto implicado en el asesinato de un mando de la SSC, es ingresado a un penal en el Edomex

José Jacinto Ponce Alfaro fue atacado el 30 de septiembre durante un asalto en Chalco

“El Chino”, presunto implicado en

Gobierno de Nuevo León tuvo que desmentir un comunicado de suspensión de clases por triunfo de Aldo de Nigris en LCDLF

Muchas personas realmente creyeron que no habría escuela para festejar al exfutbolista

Gobierno de Nuevo León tuvo

Hombre mata a su novia y su esposa intenta ayudarlo a ocultarlo

Los hechos ocurrieron en Atizapán, Estado de México

Hombre mata a su novia

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 6 de octubre

Todos los días y cada hora se hace un monitoreo de la calidad del oxígeno en el Valle de México

Cuál es la calidad del

El indicador de referencia de la bolsa mexicana cerró este 6 de octubre con pérdida de 2,55%

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

El indicador de referencia de
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Chino”, presunto implicado en

“El Chino”, presunto implicado en el asesinato de un mando de la SSC, es ingresado a un penal en el Edomex

Redadas en seis regiones: armas, drogas y 14 detenidos en una semana de operativos en Veracruz

Ejército destruye laboratorio inactivo y zonas de químicos en operativo federal en Sinaloa

Golpe millonario al tráfico de especies: FGR vincula a proceso a tres personas por cargamento valuado en más de 130 mdp

Alcalde de Chilpancingo reclama justicia para Alejandro Arcos a un año de su asesinato: “La Fiscalía sigue sin cumplirle a la sociedad”

ENTRETENIMIENTO

Gobierno de Nuevo León tuvo

Gobierno de Nuevo León tuvo que desmentir un comunicado de suspensión de clases por triunfo de Aldo de Nigris en LCDLF

FICM 2025 reunirá a Jodie Foster, Juliette Binoche, Stellan Skarsgård y más estrellas: todos los invitados especiales

La Casa de los Famosos México tras la gran final: triunfo de Aldo de Nigris genera festejo nacional y orgullo en Monterrey

Reportan que Televisa le ofrecerá un fuerte contrato de exclusividad a Aldo de Nigris: “Millones sin hacer nada”

Alejandro Fernández y Yuridia debutan juntos en vivo para cerrar la gira ‘De Rey a Rey’ en el Estadio GNP Seguros

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. confiesa

Julio César Chávez Jr. confiesa que la pelea contra Jake Paul le “salvó la vida” tras superar adicciones

Captan al equipo del boxeador Pablo Peraza limpiando el ring con la bandera de México en una pelea en Francia

México vs Colombia: cuándo, dónde y a qué hora ver el primer amistoso del Tri en la fecha FIFA

¿Habrá revancha entre Juan Manuel Márquez y Pacquiao? Esto dijo el boxeador mexicano

“No esperé que me detuvieran”: Julio César Chávez Jr. habla por primera vez sobre sus problemas legales