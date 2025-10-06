Trump anuncia que arancel del 25% a camiones importados entra en vigor el 1 de noviembre: México será el más afectado

Aún no se sabe si el arancel impactará también en las autopartes REUTERS/Antonio Ojeda

El mandatario estadounidense Donald Trump anunció que el arancel del 25% a los camiones medianos y pesados importados entrará en vigor el 1 de noviembre y está dirigida principalmente a vehículos provenientes de México y Canadá.

De acuerdo con información de Reuters, la decisión impacta directamente a ambos países, que tienen una relevancia decisiva en el mercado estadounidense.

Según datos del Departamento de Comercio, entre enero y julio, Estados Unidos importó camiones, autobuses y vehículos especiales valorados en 32 mil 410 millones de dólares, de los cuales casi el 80% tuvieron origen mexicano.

Además, la mayoría de los camiones medianos de Ford, General Motors (GM) y Stellantis que circulan por el país también proceden de México.

A pesar de la magnitud de la medida, la Casa Blanca no ha detallado aún si los nuevos aranceles afectarán también a las autopartes importadas ni ha precisado si existirá algún tipo de exención para los productos que cumplan con los requisitos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Trump ya había advertido previamente sobre la posibilidad de decretar estos gravámenes, pero las fechas barajadas hasta ahora no se habían concretado hasta el reciente anuncio.

En octubre de 2024, la sueca Volvo anunció la construcción de una nueva planta de vehículos pesados en Nuevo Léon. REUTERS/Daniel Becerril

A punto de concluir la prórroga de 30 días para los aranceles a productos mexicanos

Justamente el sábado 1 de noviembre vence la prórroga de 90 días que acordaron los gobiernos de México y EEUU para la aplicación de aranceles generales del 30 % a todos los productos mexicanos que no estén amparados por el T-MEC.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, anunció el 12 de julio de 2025 la imposición de nuevos aranceles del 30 % contra México, con vigencia prevista desde el 1 de agosto de 2025.

La medida afectaría a todos los productos, sin excepción de los aranceles ya existentes sobre acero, aluminio, autos y autopartes.

Sin embargo, la negociaciones de último momento permitieron a México obtener una prórroga de 90 días para la entrada en vigor de estos aranceles adicionales del 30 %.

Como parte del acuerdo, ambos países se comprometieron a iniciar conversaciones para alcanzar un nuevo acuerdo comercial en ese mismo plazo.

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó este domingo 5 de octubre su confianza de lograr un buen acuerdo con Estados Unidos en materia comercial, pues en 2026 inicia la revisión del tratado de libre comercio.

La presidenta de México reconoció que la relación con EEUU ha vivido momentos de tensión, pero reiteró su postura de lograr acuerdos en materia de libre comercio. REUTERS/Toya Sarno Jordan

Producción mexicana de vehículos, con destino a EEUU

Dentro del mercado interno, el 99% de la fabricación nacional de camiones pesados está en manos de empresas como Daimler Truck North America, International, Paccar y Volvo, mientras que los modelos medianos que comercializan los principales fabricantes estadounidenses suelen ensamblarse fuera de las fronteras, principalmente al sur.

El impacto en Canadá también ha dado lugar a una reacción entre representantes empresariales.

Goldy Hyder, del Business Council of Canada, manifestó ante Reuters su esperanza de que el encuentro bilateral entre mandatarios abra la posibilidad de nuevas flexibilizaciones a las restricciones comerciales: “Existe expectativa por lograr alivios a las restricciones comerciales”, sostuvo el vocero canadiense.