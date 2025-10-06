Reportan un hombre muerto al interior del auto del cantante “El Bogueto” en Edomex

El papá de "El Bogueto" al parecer viajaba en el vehículo (Instagram)

Un hombre murió al interior de un automóvil, los primeros informes indican que la víctima sería un sujeto identificado como Manuel Alejandro “M”. La unidad estaría relacionada con el cantante de reguetón Armando Toledo Rosas, mejor conocido como El Bogueto.

Los hechos sucedieron en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México y fueron informados el 6 de octubre por el periodista Carlos Jiménez, quien detalló que en la unidad viajaban cuatro personas, entre ellas el papá del cantante mencionado.

Primero informes indican que fue el propio Manuel Alejandro “M” el que habría disparado un arma contra sí mismo cuando estaba al interior de una camioneta Suburban, presuntamente propiedad del artista. Según indica Carlos Jiménez, los cuatro sujetos al interior de la unidad habían convivido previamente con bebidas alcohólicas.

Por su parte, El Bogueto no ha publicado algún posicionamiento respecto a lo sucedido en Nezahualcóyotl a través de sus redes sociales. De manera similar, la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) no ha compartido ningún informe.

La camioneta donde habrían ocurrido los hechos (X/@c4jimenez)

Según el reporte de Jiménez, elementos de la Fiscalía mexiquense acudieron al sitio y presentó a los implicados para investigar lo ocurrido. No hay más detalles sobre las otras dos personas que estaban en la camioneta.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...