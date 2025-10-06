México

Reportan un hombre muerto al interior del auto del cantante “El Bogueto” en Edomex

La víctima fue identificada como Manuel Alejandro “M”; se habría disparado a sí mismo

Por Luis Contreras

Guardar
El papá de "El Bogueto"
El papá de "El Bogueto" al parecer viajaba en el vehículo (Instagram)

Un hombre murió al interior de un automóvil, los primeros informes indican que la víctima sería un sujeto identificado como Manuel Alejandro “M”. La unidad estaría relacionada con el cantante de reguetón Armando Toledo Rosas, mejor conocido como El Bogueto.

Los hechos sucedieron en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México y fueron informados el 6 de octubre por el periodista Carlos Jiménez, quien detalló que en la unidad viajaban cuatro personas, entre ellas el papá del cantante mencionado.

Primero informes indican que fue el propio Manuel Alejandro “M” el que habría disparado un arma contra sí mismo cuando estaba al interior de una camioneta Suburban, presuntamente propiedad del artista. Según indica Carlos Jiménez, los cuatro sujetos al interior de la unidad habían convivido previamente con bebidas alcohólicas.

Por su parte, El Bogueto no ha publicado algún posicionamiento respecto a lo sucedido en Nezahualcóyotl a través de sus redes sociales. De manera similar, la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) no ha compartido ningún informe.

La camioneta donde habrían ocurrido
La camioneta donde habrían ocurrido los hechos (X/@c4jimenez)

Según el reporte de Jiménez, elementos de la Fiscalía mexiquense acudieron al sitio y presentó a los implicados para investigar lo ocurrido. No hay más detalles sobre las otras dos personas que estaban en la camioneta.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

EdomexNezahualcóyotlEl Boguetomexico-noticias

Más Noticias

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla en estas 11 alcaldías para la tarde y noche de este lunes 6 de octubre

Protección Civil señaló que las precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo en las demarcaciones

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla

México: cotización de cierre del dólar hoy 6 de octubre de USD a MXN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

México: cotización de cierre del

México intercepta caso de gusano barrenador en NL, las larvas estaban muertas o intoxicadas

El tema ha generado alerta en EEUU, por lo que las autoridades mexicanas han reforzado medidas para detectar cualquier anomalía en el ganado

México intercepta caso de gusano

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM reanudará actividades tras amenaza de bomba

En un comunicado, la institución explicó que se realizaron inspecciones en el campus

Facultad de Ciencias Políticas y

Diputados se preparan para enmendar la reforma a Ley de Amparo, señala Monreal

Monreal Ávila expuso que esta reforma deberá ser revisada y eventualmente ratificada o modificada por los diputados

Diputados se preparan para enmendar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Redadas en seis regiones: armas,

Redadas en seis regiones: armas, drogas y 14 detenidos en una semana de operativos en Veracruz

Ejército destruye laboratorio inactivo y zonas de químicos en operativo federal en Sinaloa

Golpe millonario al tráfico de especies: FGR vincula a proceso a tres personas por cargamento valuado en más de 130 mdp

Alcalde de Chilpancingo reclama justicia para Alejandro Arcos a un año de su asesinato: “La Fiscalía sigue sin cumplirle a la sociedad”

Alerta Amber, Alba y Cédula Naranja: así operan los protocolos de búsqueda en Michoacán para personas desaparecidas

ENTRETENIMIENTO

FICM 2025 reunirá a Jodie

FICM 2025 reunirá a Jodie Foster, Juliette Binoche, Stellan Skarsgård y más estrellas: todos los invitados especiales

La Casa de los Famosos México tras la gran final: triunfo de Aldo de Nigris genera festejo nacional y orgullo en Monterrey

Reportan que Televisa le ofrecerá un fuerte contrato de exclusividad a Aldo de Nigris: “Millones sin hacer nada”

Alejandro Fernández y Yuridia debutan juntos en vivo para cerrar la gira ‘De Rey a Rey’ en el Estadio GNP Seguros

Dalilah Polanco es acusada de soberbia tras evitar a sus fans en la final de La Casa de los Famosos México

DEPORTES

México vs Colombia: cuándo, dónde

México vs Colombia: cuándo, dónde y a qué hora ver el primer amistoso del Tri en la fecha FIFA

¿Habrá revancha entre Juan Manuel Márquez y Pacquiao? Esto dijo el boxeador mexicano

“No esperé que me detuvieran”: Julio César Chávez Jr. habla por primera vez sobre sus problemas legales

Quién es el nuevo líder de goleo de la Liga MX tras la jornada 12

A qué hora juegan los Dodgers de Ohtani: todos los partidos de las series divisionales hoy 6 de octubre 2025