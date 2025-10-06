México

¿Por qué es bueno tomar té verde diario?

La creciente popularidad de esta bebida milenaria refleja una tendencia global hacia la búsqueda de alternativas naturales

Por Mariana L. Martínez

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El té verde es una de las infusiones más consumidas en el mundo, ha despertado el interés de la comunidad científica por su potencial para mejorar la salud y prevenir enfermedades.

Diversos estudios recientes, citados por National Geographic, respaldan que incorporar esta bebida a la rutina diaria puede aportar beneficios que van desde la protección cardiovascular hasta la mejora de la función cognitiva y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Las propiedades antioxidantes del té verde constituyen uno de sus principales atractivos.

La catequina EGCG, presente en altas concentraciones en esta infusión, actúa como un potente antioxidante capaz de inhibir el crecimiento de células cancerosas. Además, los antioxidantes del té verde pueden retrasar el envejecimiento, fortalecer la función inmunológica y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

El alto contenido de polifenoles y flavonoides en el té verde combate los radicales libres, lo que ayuda a proteger las células del daño oxidativo y a mantener la elasticidad de la piel.

En el ámbito cardiovascular, ambas fuentes destacan la capacidad del té verde para reducir el riesgo de infarto y accidentes cerebrovasculares.

Quienes consumen al menos tres tazas diarias presentan un 2% menos de riesgo de accidente cerebrovascular en comparación con quienes beben menos de una taza.

Un estudio publicado en la revista Stroke, que siguió durante dos décadas a personas que habían sufrido eventos cardíacos o cerebrales. Los resultados mostraron que beber siete tazas de té verde al día redujo el riesgo de muerte entre los supervivientes de un accidente cerebrovascular en un 62% y en un 53% entre quienes habían tenido un infarto. Además, un metaanálisis publicado en The American Journal of Clinical Nutrition encontró que el consumo elevado de té verde se asocia a un 28% menos de riesgo de problemas cardíacos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del té verde sobre el metabolismo y la diabetes también ha sido objeto de investigación, los antioxidantes de esta bebida ayudan a reducir los niveles de azúcar en sangre, lo que disminuye el riesgo de desarrollar diabetes y contribuye a un mejor control de la insulina tras la ingesta de alimentos ricos en azúcares. Esta propiedad convierte al té verde en un aliado para quienes buscan prevenir trastornos metabólicos.

En cuanto a la prevención del cáncer y la protección del sistema nervioso, National Geographic resalta que el EGCG inhibe la formación de tumores en el tracto digestivo y que la baja incidencia de cáncer en países como Japón podría estar relacionada con el consumo habitual de esta infusión. Los antioxidantes del té verde minimizan la acción de los radicales libres, asociados a la aparición de células tumorales.

Temas Relacionados

Té verdePropiedades antioxidantesJapónmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México EN VIVO: quién gana el final de la temporada hoy 5 de octubre, Mar queda en quinto lugar

Los finalistas están viviendo las últimas horas en el reality y en la noche se dará a conocer al favorito del público

La Casa de los Famosos

¿Cuáles son los 5 Pueblos Mágicos más bonitos de Coahuila, según la IA?

Un análisis de inteligencia artificial revela cuáles son los destinos imperdibles del estado mexicano

¿Cuáles son los 5 Pueblos

Qué tan bueno es tomar probióticos todos los días

Estos microorganismos suelen usarse para beneficios gastrointestinales

Qué tan bueno es tomar

Chivas vence a Pumas en Ciudad Universitaria: así fueron los goles

En la segunda parte del partido, ambos equipos se hicieron daño y cayeron los primeros goles

Chivas vence a Pumas en

Pensión Bienestar 2025: cuándo será el siguiente periodo de pagos para todos los beneficiarios

Los depósitos se llevarán a cabo de manera gradual conforme la primera letra del apellido paterno de cada persona

Pensión Bienestar 2025: cuándo será
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Mapa” en Michoacán,

Cae “El Mapa” en Michoacán, sujeto acusado de asesinar a dos hombres en un auto en llamas

Caen hermanos, presuntos extorsionadores de productores y empresarios de limón en Michoacán

Cae Néstor “N”, objetivo prioritario y jefe de plaza de una célula criminal que operaba en cuatro municipios del Edomex

Narcomenudeo en CDMX: persecución y captura en Álvaro Obregón deja 3 detenidos y más de 280 dosis de droga decomisadas

Reportan que Alexander, el policía secuestrado en Culiacán, no era escolta del hijo del gobernador Rubén Rocha Moya

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: quién gana el final de la temporada hoy 5 de octubre, votaciones cerradas

Cuánto cuesta el boleto más barato para el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Top 10 Netflix México: “Las guerreras k-pop” dominan el listado de las mejores películas de la plataforma

Por esta razón los fans de Chespirito están indignados con ‘El Chavo del 8′ que presentó Bad Bunny en Saturday Night Live

Top 10 K-pop iTunes México: “Golden” de HUNTR/X arrasa el ranking de las canciones más populares hoy

DEPORTES

Chivas vence a Pumas en

Chivas vence a Pumas en Ciudad Universitaria: así fueron los goles

Quién es Omar Bravo, ex futbolista y goleador histórico de Chivas que fue acusado de abuso infantil

Chile vs México cambia de horario: a qué hora será el partido de octavos de final del Mundial Sub-20

Ángel “Tashiro” Fierro es descalificado por patear a Abraham Cordero: así fue la agresión ilegal

Omar “N”, ex futbolista de Chivas, es imputado por abuso sexual infantil