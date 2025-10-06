México

Concurso de Calaveritas Literarias 2025: convocatoria para las infancias y juventud en CDMX

Estos textos forman parte de las tradiciones del Día de Muertos en México

Por Merary Nuñez

Guardar
Crédito: Jovani Perez| Infobae México
Crédito: Jovani Perez| Infobae México

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México abrió la convocatoria para el Concurso de Calaveritas Literarias 2025 “Ca Ca Calaverita”, dirigido a niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años residentes en la capital del país.

Las calaveritas literarias deben abordar temas sociales actuales como la comida chatarra, la violencia de género o el acoso escolar. También se acepta tema libre. Cada texto debe incluir al menos cuatro estrofas, estar escrito en versos de ocho sílabas y contar con un desenlace satírico o ingenioso.

Esta iniciativa busca reforzar el derecho de la infancia y juventud a participar en actividades culturales, además de promover la creatividad a través de la escritura de calaveritas, una tradición mexicana ligada al Día de Muertos y reconocida como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Más detalles sobre la convocatoria y los requisitos de participación pueden consultarse en el sitio oficial: www.cultura.cdmx.gob.mx/storage/app/media/calaveritas-literariasdocx-1.pdf

Premios y reconocimientos

Las personas que resulten ganadoras recibirán un reconocimiento oficial de la Secretaría de Cultura capitalina y sus obras formarán parte de la “Antología Digital de Calaveritas Literarias 2025”. Se entregarán premios a tres participantes por cada categoría:

  • Primer lugar “TUMBA LA CACHUMBA”: Kit sorpresa y pase anual para el ganador y un acompañante, válido para espectáculos del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
  • Segundo lugar “CACHUMBA LA TUMBA”: Seis pases dobles para espectáculos del mismo sistema.
  • Tercer lugar “CHUMBA LA CACHUMBA”: Tres pases dobles para funciones en el Sistema de Teatros.

Las calaveritas literarias: tradición y sátira en el Día de Muertos

Varias familias se reúnen junto
Varias familias se reúnen junto a la tumba de sus Muertos en la celebración del Día de Muertos en el cementerio de San Gregorio Atlapulco en las afueras de Ciudad de México, el viernes 1 de noviembre de 2024. (AP Foto/Moises Castillo)

El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de México, donde los recuerdos, sabores, colores y aromas unen a las familias para rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos. Las expresiones artísticas acompañan este festejo, y entre ellas, las Calaveritas Literarias ocupan un lugar especial.

Estas composiciones en verso, cargadas de humor e ironía, pueden estar dedicadas tanto a personas vivas como a difuntas, retratando situaciones cotidianas y cómicas relacionadas con la muerte. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el origen de las calaveritas se relaciona con la obra “La portentosa vida de la muerte”, escrita por Fray Joaquín Bolaños, que ya incorporaba elementos cómicos y grotescos.

La primera publicación de una calaverita literaria ocurrió en el periódico “El Socialista” de Guadalajara, donde los versos funcionaban como crítica social y exigencia de justicia hacia los miembros de la alta sociedad.

Temas Relacionados

Calaveritas literariasCa Ca CalaveritaSecretaría de Cultura de la Ciudad de MéxicoCDMXCulturamexico-noticias

Más Noticias

Reportan un hombre muerto al interior del auto del cantante “El Bogueto” en Edomex

La víctima fue identificada como Manuel Alejandro “M”; se habría disparado a sí mismo

Reportan un hombre muerto al

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla en estas 11 alcaldías para la tarde y noche de este lunes 6 de octubre

Protección Civil señaló que las precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo en las demarcaciones

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla

México: cotización de cierre del dólar hoy 6 de octubre de USD a MXN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

México: cotización de cierre del

México intercepta caso de gusano barrenador en NL, las larvas estaban muertas o intoxicadas

El tema ha generado alerta en EEUU, por lo que las autoridades mexicanas han reforzado medidas para detectar cualquier anomalía en el ganado

México intercepta caso de gusano

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM reanudará actividades tras amenaza de bomba

En un comunicado, la institución explicó que se realizaron inspecciones en el campus

Facultad de Ciencias Políticas y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Redadas en seis regiones: armas,

Redadas en seis regiones: armas, drogas y 14 detenidos en una semana de operativos en Veracruz

Ejército destruye laboratorio inactivo y zonas de químicos en operativo federal en Sinaloa

Golpe millonario al tráfico de especies: FGR vincula a proceso a tres personas por cargamento valuado en más de 130 mdp

Alcalde de Chilpancingo reclama justicia para Alejandro Arcos a un año de su asesinato: “La Fiscalía sigue sin cumplirle a la sociedad”

Alerta Amber, Alba y Cédula Naranja: así operan los protocolos de búsqueda en Michoacán para personas desaparecidas

ENTRETENIMIENTO

FICM 2025 reunirá a Jodie

FICM 2025 reunirá a Jodie Foster, Juliette Binoche, Stellan Skarsgård y más estrellas: todos los invitados especiales

La Casa de los Famosos México tras la gran final: triunfo de Aldo de Nigris genera festejo nacional y orgullo en Monterrey

Reportan que Televisa le ofrecerá un fuerte contrato de exclusividad a Aldo de Nigris: “Millones sin hacer nada”

Alejandro Fernández y Yuridia debutan juntos en vivo para cerrar la gira ‘De Rey a Rey’ en el Estadio GNP Seguros

Dalilah Polanco es acusada de soberbia tras evitar a sus fans en la final de La Casa de los Famosos México

DEPORTES

México vs Colombia: cuándo, dónde

México vs Colombia: cuándo, dónde y a qué hora ver el primer amistoso del Tri en la fecha FIFA

¿Habrá revancha entre Juan Manuel Márquez y Pacquiao? Esto dijo el boxeador mexicano

“No esperé que me detuvieran”: Julio César Chávez Jr. habla por primera vez sobre sus problemas legales

Quién es el nuevo líder de goleo de la Liga MX tras la jornada 12

A qué hora juegan los Dodgers de Ohtani: todos los partidos de las series divisionales hoy 6 de octubre 2025