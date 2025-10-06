Israel autoriza repatriación de mexicanos que viajaban en flotilla rumbo a Gaza

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó, a través de su cuenta oficial de X, que los seis mexicanos que permanecen en el centro de detención en Ktziot, Israel, ya fueron informados sobre su próxima repatriación.

El embajador de México en Israel, realizó una nueva visita consular a las personas mexicanas que se encuentran en Isarel.

“Se les compartió información sobre su próxima repatriación a México, para la cual ya se obtuvo autorización del gobierno israelí y que se realizará en coordinación con nuestras embajadas en la región”, detalló la SRE en el comunicado.

La SRE apuntó que dicha repatriación a México fue autorizada por el gobierno israelí y será realizada en coordinación con las autoridades de nuestro país.

La Cancillería destacó que se ha mantenido contacto permanente con los familiares de los connacionales detenidos y que se han atendido las gestiones necesarias en torno a los medicamentos requeridos.

Para el retorno seguro a México, se implementará un protocolo de protección que incluirá el acompañamiento del embajador de México en Israel durante el trayecto de regreso.

FOTO DE ARCHIVO. Un grupo de personas camina junto a una señal que indica refugio tras aterrizar en la sección de llegadas del aeropuerto internacional Ben Gurion, en Lod, cerca de Tel Aviv. 11 de octubre de 2023. REUTERS/Marius Bosch

*Información en desarrollo