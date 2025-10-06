México

¿Habrá clases este lunes 6 de octubre? La SEP responde

En este décimo mes del año hay un día en que las actividades académicas serán suspendidas

Por Omar Martínez

Guardar
La SEP aclaró si este
La SEP aclaró si este lunes 6 de octubre habrá clases o no. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si este lunes 6 de octubre habrá clases o no para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Lo anterior, por la duda de padres de familia y estudiantes de nivel básico que se preguntan si se llevarán a cabo actividades académicas con normalidad.

La pregunta de si habrá clases o no este lunes 6 de octubre se debe a la reciente suspensión de actividades académicas que se han llevado a cabo en todo el país.

Cabe destacar que las fechas más recientes de suspensión de clases fueron el pasado martes 16 de septiembre y viernes 26 de dicho mes por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).

La duda comenzó por las
La duda comenzó por las recientes suspensiones de clases. Foto: Cuartoscuro.

Por lo tanto, además de información proporcionada por la SEP, se consultó el calendario oficial de esta dependencia educativa para saber si habrá clases este lunes 6 de octubre o no.

De acuerdo con los datos de la SEP, este lunes 6 de octubre sí habrá clases y se llevarán a cabo con normalidad en los respectivos horarios habituales.

Es decir, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de la SEP sí deberán acudir a clases con normalidad este lunes 6 de octubre.

Cabe destacar que el calendario de esta dependencia educativa aplica también para estudiantes de nivel medio superior.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

Suspensión de clases para octubre

Luego de la reciente suspensión de clases el pasado viernes 26 de septiembre, la SEP comunicó cuáles serán los días en el mes de octubre que las clases serán suspendidas.

Tanto la información de la SEP como su calendario oficial indican que hay un día en que las actividades académicas serán suspendidas.

Se trata del viernes 31 de octubre, debido a la junta de CTE. Como se sabe, esta reunión académica se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

La junta de CTE es una reunión periódica en la que participan directivos, docentes y, en ocasiones, personal de apoyo de una escuela, con el objetivo de analizar, planificar y evaluar acciones para mejorar el proceso educativo.

Las juntas de Consejo Técnico
Las juntas de Consejo Técnico Escolar son reuniones periódicas con el objetivo de analizar, planificar y evaluar acciones para mejorar el proceso educativo. Crédito: Cuartoscuro/Graciela López

Este espacio permite que el colectivo escolar reflexione sobre los resultados académicos, identifique necesidades y trace estrategias para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.

El CTE es un órgano colegiado de consulta y decisión en el ámbito escolar, encargado de definir acciones pedagógicas, revisar avances en los planes de estudio y acordar medidas de atención para estudiantes que requieren apoyo específico.

Las juntas suelen programarse en fechas determinadas por la autoridad educativa y forman parte del calendario oficial en México.

Estas reuniones favorecen la toma de decisiones participativa y contribuyen a la mejora continua de la calidad educativa en cada plantel.

Temas Relacionados

ClasesSecretaría de Educación PúblicaSEPClases OctubreOctubremexico-noticias

Más Noticias

Cazzu revela cómo vive la maternidad sin el respaldo de Christian Nodal: “Inti no habla”

La cantante argentina compartió momentos llenos de ternura con su hija, revelando cómo los pequeños gestos y balbuceos de la niña la llenan de orgullo

Cazzu revela cómo vive la

Embajador de México se reúne con mexicanos en Israel: podrían retornar esta semana

La SRE apuntó que ha intensificado las acciones para asegurar el retorno seguro de los ciudadanos mexicanos

Embajador de México se reúne

Pumas vs Chivas en vivo Jornada 12 del Apertura 2025 Liga MX: inicia el primer tiempo

Los auriazules reciben al rebaño sagrado en el Estadio Olímpico Universitario en un duelo directo por la zona de play-in

Pumas vs Chivas en vivo

Qué serie ver esta noche en Prime Video México

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Qué serie ver esta noche

Las mejores películas en Netflix en México hoy

En la actualidad, Netflix y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Las mejores películas en Netflix
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Mapa” en Michoacán,

Cae “El Mapa” en Michoacán, sujeto acusado de asesinar a dos hombres en un auto en llamas

Caen hermanos, presuntos extorsionadores de productores y empresarios de limón en Michoacán

Cae Néstor “N”, objetivo prioritario y jefe de plaza de una célula criminal que operaba en cuatro municipios del Edomex

Narcomenudeo en CDMX: persecución y captura en Álvaro Obregón deja 3 detenidos y más de 280 dosis de droga decomisadas

Reportan que Alexander, el policía secuestrado en Culiacán, no era escolta del hijo del gobernador Rubén Rocha Moya

ENTRETENIMIENTO

Cazzu revela cómo vive la

Cazzu revela cómo vive la maternidad sin el respaldo de Christian Nodal: “Inti no habla”

Qué serie ver esta noche en Prime Video México

Las mejores películas en Netflix en México hoy

Ranking de Prime Video en México: estas son las películas más vistas del momento

Estos son los concursantes que llegaron a la gran final de “México Canta”

DEPORTES

Pumas vs Chivas en vivo

Pumas vs Chivas en vivo Jornada 12 del Apertura 2025 Liga MX: el Rebaño busca el gol

Chile vs México cambia de horario: a qué hora será el partido de octavos de final del Mundial Sub-20

Ángel “Tashiro” Fierro es descalificado por patear a Abraham Cordero: así fue la agresión ilegal

Omar “N”, ex futbolista de Chivas, es imputado por abuso sexual infantil

Enrique Iglesias se echa ‘palomazo’ con Checo Pérez durante concierto en Guadalajara | Video