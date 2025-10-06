¿Habrá clases este lunes 6 de octubre? La SEP responde

La SEP aclaró si este lunes 6 de octubre habrá clases o no. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si este lunes 6 de octubre habrá clases o no para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Lo anterior, por la duda de padres de familia y estudiantes de nivel básico que se preguntan si se llevarán a cabo actividades académicas con normalidad.

La pregunta de si habrá clases o no este lunes 6 de octubre se debe a la reciente suspensión de actividades académicas que se han llevado a cabo en todo el país.

Cabe destacar que las fechas más recientes de suspensión de clases fueron el pasado martes 16 de septiembre y viernes 26 de dicho mes por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).

Por lo tanto, además de información proporcionada por la SEP, se consultó el calendario oficial de esta dependencia educativa para saber si habrá clases este lunes 6 de octubre o no.

De acuerdo con los datos de la SEP, este lunes 6 de octubre sí habrá clases y se llevarán a cabo con normalidad en los respectivos horarios habituales.

Es decir, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de la SEP sí deberán acudir a clases con normalidad este lunes 6 de octubre.

Cabe destacar que el calendario de esta dependencia educativa aplica también para estudiantes de nivel medio superior.

Suspensión de clases para octubre

Luego de la reciente suspensión de clases el pasado viernes 26 de septiembre, la SEP comunicó cuáles serán los días en el mes de octubre que las clases serán suspendidas.

Tanto la información de la SEP como su calendario oficial indican que hay un día en que las actividades académicas serán suspendidas.

Se trata del viernes 31 de octubre, debido a la junta de CTE. Como se sabe, esta reunión académica se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

La junta de CTE es una reunión periódica en la que participan directivos, docentes y, en ocasiones, personal de apoyo de una escuela, con el objetivo de analizar, planificar y evaluar acciones para mejorar el proceso educativo.

Este espacio permite que el colectivo escolar reflexione sobre los resultados académicos, identifique necesidades y trace estrategias para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.

El CTE es un órgano colegiado de consulta y decisión en el ámbito escolar, encargado de definir acciones pedagógicas, revisar avances en los planes de estudio y acordar medidas de atención para estudiantes que requieren apoyo específico.

Las juntas suelen programarse en fechas determinadas por la autoridad educativa y forman parte del calendario oficial en México.

Estas reuniones favorecen la toma de decisiones participativa y contribuyen a la mejora continua de la calidad educativa en cada plantel.