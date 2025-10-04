¿Dónde puedo estudiar en línea gratis? 

Miles de personas buscan volver a la escuela, sin embargo, el tiempo podría representar un obstáculo, ante esta situación, el estudio en línea podría ser una opción. (Freepik)

Para quienes buscan estudiar en línea gratis y acceder a una formación universitaria de calidad, la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) se presenta como una alternativa sobresaliente.

Actualmente, esta institución, dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ha lanzado más de 15 mil lugares para quienes deseen cursar alguna de sus 23 licenciaturas de manera totalmente remota y sin costo alguno.

El modelo de la UnADM elimina la necesidad de presentar un examen de admisión, diferenciándose de instituciones como la UNAM y el IPN. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, la universidad está dirigida a personas que hayan finalizado el bachillerato y aún no hayan iniciado o terminado una carrera universitaria.

El único requisito técnico fundamental es contar con una computadora y acceso estable a internet.

Estudiar en la UnADM significa elegir un modelo 100% en línea y flexible, donde cada estudiante puede avanzar a su propio ritmo y gestionar su proceso académico de manera autónoma, aprovechando las tecnologías de la comunicación y la información para cursar diversas carreras universitarias desde cualquier parte del país, e incluso desde el extranjero.

Oferta académica de la UnADM

La oferta educativa está dividida en tres áreas generales: Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales; Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología y, por último, Ciencias Sociales y Administrativas. Por lo que ofrece las siguientes licenciaturas:

Biotecnología

Energías Renovables

Gerencia de Servicios de Salud

Nutrición Aplicada

Promoción y Educación para la Salud

Seguridad Alimentaria

Tecnología Ambiental

Desarrollo de Software

Enseñanza de la Matemática

Gestión Industrial

Logística y Transporte

Matemáticas

Telemática

Administración de Empresas Turísticas

Administración y Gestión Pública

Contaduría y Finanzas Públicas

Derecho

Desarrollo Comunitario

Gestión y Administración de PyME

Gestión Territorial

Mercadotecnia Internacional

Políticas y Proyectos Sociales

Seguridad Pública:

La UnADM emite una convocatoria anual.

Para participar en esta oferta educativa gratuita, los aspirantes deben reunir los siguientes documentos:

Clave Única de Registro de Población

Certificado de bachillerato o equivalente

Constancia de haber realizado y aprobado un curso en línea

Por otro lado, algunos programas, como Seguridad Pública y Enseñanza de las Matemáticas, requieren además documentos que acrediten experiencia laboral en el área correspondiente.

La admisión en la UnADM se basa en cuatro fases obligatorias: primero, el registro y carga de documentos; segundo, la respuesta a una encuesta dirigida a aspirantes; luego, la resolución de un cuestionario único de habilidades; y finalmente, la aprobación de un curso de ingreso en línea.

Según la institución, “el estudiante es quien administra su propio proceso de aprendizaje mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación”. Para inscribirse a esta opción de estudios es necesario esperar la emisión de la convocatoria.