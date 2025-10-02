Caen cinco presuntos integrantes del grupo criminal “Every Body”: son objetivos prioritarios de robo de autos en Edomex

Los sujetos capturados (FGJEM)

Cinco integrantes de la organización delictiva Every Body fueron detenidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), tras ser identificados como objetivos prioritarios en la lucha contra el robo de vehículos con violencia en la entidad.

La captura de estos individuos, realizada en distintas acciones por la Policía de Investigación fue informada el 1 de octubre, el grupo ha operado en varios municipios y mantenía vínculos con otros delitos.

Los detenidos, identificados como José Eduardo “N” (alias “El Jaime”), Esteban “N” (“El Sebas”), Kevin Antonio “N” (“El Ken”), Carlos Manuel “N” (“El Caver”) y Brandon Tadeo “N” (“El Monas” y/o “El Güero”), formaban parte de un grupo que, de acuerdo con las primeras indagatorias, se dedicaba al robo de automóviles con violencia en municipios como Ecatepec y Tlalnepantla.

La FGJEM informó que, con estas detenciones, ya suman al menos 11 miembros de la organización arrestados, lo que ha debilitado su capacidad operativa.

La estructura criminal (FGJEM)

La primera intervención se produjo cuando Kevin Antonio “N”, Brandon Tadeo “N” y José Eduardo “N” circulaban en una camioneta azul y una motocicleta negra con detalles azules. Durante la operación, los agentes sorprendieron a los sospechosos en el momento en que realizaban un intercambio de dinero por envoltorios de hierba verde, con características similares a la marihuana. En el lugar, los policías aseguraron un arma de fuego tipo revólver.

La Fiscalía mexiquense destacó: “Los mandatos judiciales en contra de estos sujetos fueron cumplimentados por elementos de la Policía de Investigación”.En una acción posterior, Esteban “N” y Carlos Manuel “N” fueron detenidos mientras se desplazaban en una motocicleta naranja sin placas de circulación.

Los medios de identificación del vehículo no coincidían con los registros de la planta armadora, lo que levantó sospechas sobre su procedencia. Durante la revisión, los agentes encontraron 16 bolsas transparentes y un cigarrillo, ambos con hierba que aparentemente era marihuana. Las investigaciones preliminares de la FGJEM vinculan a los cinco detenidos con robos de vehículos cometidos en enero, julio y septiembre del año en curso.

La Fiscalía ha iniciado las carpetas de investigación correspondientes para determinar la participación de los implicados en estos hechos. El análisis de la incidencia delictiva y los trabajos de campo permitieron identificar un patrón de operación: la banda se enfocaba en el robo violento de automóviles, principalmente de las marcas Nissan, Mazda, Volkswagen, Toyota y motocicletas Yamaha.

Una vez sustraídos, los vehículos eran trasladados a las inmediaciones de la Ciudad de México, donde otras personas pagaban por cada unidad robada.