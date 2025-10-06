Cuánto cuesta el boleto más barato para el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros de CDMX

El impacto de Zoé en la escena musical mexicana se ha hecho patente con la convocatoria de más de 240 mil personas en sus primeras cuatro presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, una cifra que consolida a la banda como una de las agrupaciones con mayor poder de convocatoria en el país. La serie de conciertos, que ya suma cinco fechas —la próxima programada para el 13 de noviembre—, acaba de sumar un sexto espectáculo, anunciado para el 12 de noviembre.
Durante el concierto del 2 de octubre, León Larregui y el resto de la agrupación confirmaron la nueva fecha a través de un mensaje proyectado en las pantallas gigantes del escenario, generando una inmediata reacción entre los asistentes. El anuncio se produce en un contexto donde el Estadio GNP Seguros se ha consolidado como el recinto más relevante para conciertos en México, habiendo recibido a figuras internacionales como Shakira, Metallica y Taylor Swift, y con la próxima visita de Bad Bunny en agenda.
La propuesta artística de Zoé en esta serie de conciertos se ha caracterizado por la interpretación de 27 canciones en cada velada, una selección que equilibra éxitos emblemáticos con temas pensados para sus seguidores más fieles. Este es el setlist:
1. Memorex
2. Vinyl
3. Vía Láctea
4. No me destruyas
5. Corazón atómico
6. Mrs Nitro
7. Nunca
8. Paula
9. Triste Sister
10. Paz
11. Rexsexsex
12. Solo
13. Veneno
14. No hay mal
15. Fin de semana.
16. Últimos días.
17. Karmadame
18. Skr
19. Campo de fuerza
20. Arrullo de estrellas
21. Miel
22. Labios rotos
23. Azul
24. Hielo
25. Luna (Denise)
26. Soñé
27. Dead
El boleto más barato para la sexta fecha de Zoé
La preventa para la sexta fecha, exclusiva para clientes Banamex, está programada para el 6 de octubre a las 11:00. Se prevé que los precios de las entradas se mantengan en los mismos rangos que en las fechas anteriores. Es decir, que el boleto más barato cuesta 549 pesos mexicanos y corresponde a la sección Naranja C, las gradas más alejadas del escenario. Esta zona del GNP Seguros destaca por su comodidad: tienes un asiento reservado, y aunque no e
La respuesta del público ha sido contundente, subrayando la vigencia de Zoé en la música contemporánea nacional y su capacidad para llenar uno de los recintos más grandes del país en múltiples ocasiones. El Estadio GNP Seguros, con su historial de albergar a los artistas más destacados del panorama internacional, ha servido de escenario para que la banda reafirme su posición en la industria.
Estos son los otros precios para Zoé:
Platino A: $3.355, Platino B: $2.806, Platino C: $2.318, Platino D: $1.952, Platino E: $1.708, Zona GNP: $1.830, Verde B: $1.220, Naranja B: $1.098, Verde C: $854, y General B: $1.037.