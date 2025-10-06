Cuánto cuesta el boleto más barato para el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros de CDMX

ARCHIVO - El vocalista de Zoé, León Larregui, se presenta durante el festival Vive Latino en la Ciudad de México, el 23 de marzo de 2012. (Foto AP/Christian Palma, archivo)

El impacto de Zoé en la escena musical mexicana se ha hecho patente con la convocatoria de más de 240 mil personas en sus primeras cuatro presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, una cifra que consolida a la banda como una de las agrupaciones con mayor poder de convocatoria en el país. La serie de conciertos, que ya suma cinco fechas —la próxima programada para el 13 de noviembre—, acaba de sumar un sexto espectáculo, anunciado para el 12 de noviembre.

Durante el concierto del 2 de octubre, León Larregui y el resto de la agrupación confirmaron la nueva fecha a través de un mensaje proyectado en las pantallas gigantes del escenario, generando una inmediata reacción entre los asistentes. El anuncio se produce en un contexto donde el Estadio GNP Seguros se ha consolidado como el recinto más relevante para conciertos en México, habiendo recibido a figuras internacionales como Shakira, Metallica y Taylor Swift, y con la próxima visita de Bad Bunny en agenda.

Zoé en el Estadio GNP Seguros. (Cortesía: Ocesa)

La propuesta artística de Zoé en esta serie de conciertos se ha caracterizado por la interpretación de 27 canciones en cada velada, una selección que equilibra éxitos emblemáticos con temas pensados para sus seguidores más fieles. Este es el setlist:

1. Memorex

2. Vinyl

3. Vía Láctea

4. No me destruyas

5. Corazón atómico

6. Mrs Nitro

7. Nunca

8. Paula

9. Triste Sister

10. Paz

11. Rexsexsex

12. Solo

13. Veneno

14. No hay mal

15. Fin de semana.

16. Últimos días.

17. Karmadame

18. Skr

19. Campo de fuerza

20. Arrullo de estrellas

21. Miel

22. Labios rotos

23. Azul

24. Hielo

25. Luna (Denise)

26. Soñé

27. Dead

El boleto más barato para la sexta fecha de Zoé

León Larregui de Zoé en el segundo día del Vive Latino 2025. Crédito: Infobae México | Rubi Martinez

La preventa para la sexta fecha, exclusiva para clientes Banamex, está programada para el 6 de octubre a las 11:00. Se prevé que los precios de las entradas se mantengan en los mismos rangos que en las fechas anteriores. Es decir, que el boleto más barato cuesta 549 pesos mexicanos y corresponde a la sección Naranja C, las gradas más alejadas del escenario. Esta zona del GNP Seguros destaca por su comodidad: tienes un asiento reservado, y aunque no e

La respuesta del público ha sido contundente, subrayando la vigencia de Zoé en la música contemporánea nacional y su capacidad para llenar uno de los recintos más grandes del país en múltiples ocasiones. El Estadio GNP Seguros, con su historial de albergar a los artistas más destacados del panorama internacional, ha servido de escenario para que la banda reafirme su posición en la industria.

Estos son los otros precios para Zoé:

Platino A: $3.355, Platino B: $2.806, Platino C: $2.318, Platino D: $1.952, Platino E: $1.708, Zona GNP: $1.830, Verde B: $1.220, Naranja B: $1.098, Verde C: $854, y General B: $1.037.