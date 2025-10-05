Muere Gustavo Cosaín, actor de ‘Simplemente María’ y novelas de Televisa, tras dura enfermedad

Cosaín fue reconocido por su participación en producciones emblemáticas como 'Simplemente María' y 'El abuelo y yo' (IG)

El fallecimiento de Gustavo Cosaín, recordado por su participación en telenovelas de Televisa como Simplemente María y El abuelo y yo, ha generado conmoción en el ámbito artístico mexicano. La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la noticia, destacando la trayectoria del actor y enviando condolencias a sus allegados.

Aunque la causa y la fecha exacta del deceso no fueron especificadas en el comunicado oficial, una publicación en la página de Facebook ‘Unidad Santa Fe IMSS’ indicó que la muerte habría ocurrido el 2 de octubre.

La carrera de Gustavo Cosaín se caracterizó por su presencia constante en la televisión mexicana, donde participó en producciones emblemáticas como La Culpa, Ni contigo ni sin ti, Luz Clarita y Vivan felices.

La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó el fallecimiento del actor, aunque no precisó la causa ni la fecha exacta (IG)

Su trabajo junto a figuras como Victoria Ruffo en la telenovela Simplemente María en 1989 consolidó su reconocimiento entre el público. Además de su desempeño actoral, se le valoraba por la cercanía que mantenía con sus seguidores y por la transparencia con la que compartió aspectos de su vida personal, especialmente durante su enfermedad.

En junio de 2021, Gustavo Cosaín utilizó su cuenta de Instagram para informar que había sido diagnosticado con cáncer. Aunque no precisó el tipo ni la etapa de la enfermedad, publicó imágenes que mostraban el tumor ubicado cerca del hombro y extendiéndose hacia la espalda, así como las cicatrices resultantes de las intervenciones médicas.

En ese momento, expresó su gratitud por el apoyo recibido: “Quiero darles las gracias por todo el apoyo que me mandaron, por todos sus buenos deseos para salir adelante de esta enfermedad que es el cáncer, pero ahí vamos acabando con él… todavía nos falta un poquito”, compartió.

El actor relató que la operación había sido exitosa, aunque debió someterse a tratamientos de radioterapia y quimioterapia. “La operación salió exitosa. Sí, con sus bronquitas de que tuve que tomar radios, quimios, pero vamos saliendo bien. Ahorita volvió a salir una bolita, pero estamos checando”, explicó en su publicación.

El actor compartió abiertamente su lucha contra el cáncer desde 2021 y agradeció el apoyo de sus seguidores (IG)

En ese contexto, también solicitó ayuda económica, mencionando que llevaba “cuatro años sin chambear” y que tanto el cáncer como la pandemia de coronavirus habían afectado su situación laboral y financiera.

“Tenía mi lana guardada (…) pero a mí me tocó cáncer y me tocó coronavirus, pero aquí estamos con problemitas y todo (…) A quien me pueda echar la mano, se lo voy a agradecer”, sentenció.

La ANDI lamentó la pérdida de quien consideraban un querido ‘galán de Televisa’ y resaltó su aporte a la industria televisiva nacional. En su mensaje, la asociación expresó:

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Gustavo Cosaín…”, lo que generó numerosas reacciones de admiradores y colegas. Entre los mensajes de despedida, se destacó el reconocimiento a su calidad humana y profesional:

“¡Vuela alto amigo, Gustavo Cosaín! Hoy nuestro amigo y vecino se adelantó. A sus familiares mi más sentido pésame. Gracias Gustavo por compartir momentos de tu vida con tantos quienes te recordaremos”, escribieron en redes sociales.

La muerte de Gustavo Cosaín conmociona al mundo artístico mexicano tras una destacada trayectoria en telenovelas (IG)

A pesar de la información difundida sobre su lucha contra el cáncer desde 2021, ni la ANDI ni otros medios de comunicación han confirmado oficialmente la causa de su fallecimiento ni la fecha exacta del mismo.

La noticia de su muerte, ocurrida presuntamente el 2 de octubre según la página de Facebook ‘Unidad Santa Fe IMSS’, ha sido recibida con pesar por la comunidad artística y por quienes siguieron su carrera en la televisión mexicana.