México

Muere Gustavo Cosaín, actor de ‘Simplemente María’ y novelas de Televisa, tras dura enfermedad

El actor no solo compartió su proceso médico, sino que también mostró gratitud y optimismo, inspirando a quienes siguieron de cerca su historia personal y profesional

Por Armando Guadarrama

Guardar
Cosaín fue reconocido por su
Cosaín fue reconocido por su participación en producciones emblemáticas como 'Simplemente María' y 'El abuelo y yo' (IG)

El fallecimiento de Gustavo Cosaín, recordado por su participación en telenovelas de Televisa como Simplemente María y El abuelo y yo, ha generado conmoción en el ámbito artístico mexicano. La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la noticia, destacando la trayectoria del actor y enviando condolencias a sus allegados.

Aunque la causa y la fecha exacta del deceso no fueron especificadas en el comunicado oficial, una publicación en la página de Facebook ‘Unidad Santa Fe IMSS’ indicó que la muerte habría ocurrido el 2 de octubre.

La carrera de Gustavo Cosaín se caracterizó por su presencia constante en la televisión mexicana, donde participó en producciones emblemáticas como La Culpa, Ni contigo ni sin ti, Luz Clarita y Vivan felices.

La Asociación Nacional de Intérpretes
La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó el fallecimiento del actor, aunque no precisó la causa ni la fecha exacta (IG)

Su trabajo junto a figuras como Victoria Ruffo en la telenovela Simplemente María en 1989 consolidó su reconocimiento entre el público. Además de su desempeño actoral, se le valoraba por la cercanía que mantenía con sus seguidores y por la transparencia con la que compartió aspectos de su vida personal, especialmente durante su enfermedad.

En junio de 2021, Gustavo Cosaín utilizó su cuenta de Instagram para informar que había sido diagnosticado con cáncer. Aunque no precisó el tipo ni la etapa de la enfermedad, publicó imágenes que mostraban el tumor ubicado cerca del hombro y extendiéndose hacia la espalda, así como las cicatrices resultantes de las intervenciones médicas.

En ese momento, expresó su gratitud por el apoyo recibido: “Quiero darles las gracias por todo el apoyo que me mandaron, por todos sus buenos deseos para salir adelante de esta enfermedad que es el cáncer, pero ahí vamos acabando con él… todavía nos falta un poquito”, compartió.

El actor relató que la operación había sido exitosa, aunque debió someterse a tratamientos de radioterapia y quimioterapia. “La operación salió exitosa. Sí, con sus bronquitas de que tuve que tomar radios, quimios, pero vamos saliendo bien. Ahorita volvió a salir una bolita, pero estamos checando”, explicó en su publicación.

El actor compartió abiertamente su
El actor compartió abiertamente su lucha contra el cáncer desde 2021 y agradeció el apoyo de sus seguidores (IG)

En ese contexto, también solicitó ayuda económica, mencionando que llevaba “cuatro años sin chambear” y que tanto el cáncer como la pandemia de coronavirus habían afectado su situación laboral y financiera.

“Tenía mi lana guardada (…) pero a mí me tocó cáncer y me tocó coronavirus, pero aquí estamos con problemitas y todo (…) A quien me pueda echar la mano, se lo voy a agradecer”, sentenció.

La ANDI lamentó la pérdida de quien consideraban un querido ‘galán de Televisa’ y resaltó su aporte a la industria televisiva nacional. En su mensaje, la asociación expresó:

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Gustavo Cosaín…”, lo que generó numerosas reacciones de admiradores y colegas. Entre los mensajes de despedida, se destacó el reconocimiento a su calidad humana y profesional:

“¡Vuela alto amigo, Gustavo Cosaín! Hoy nuestro amigo y vecino se adelantó. A sus familiares mi más sentido pésame. Gracias Gustavo por compartir momentos de tu vida con tantos quienes te recordaremos”, escribieron en redes sociales.

La muerte de Gustavo Cosaín
La muerte de Gustavo Cosaín conmociona al mundo artístico mexicano tras una destacada trayectoria en telenovelas (IG)

A pesar de la información difundida sobre su lucha contra el cáncer desde 2021, ni la ANDI ni otros medios de comunicación han confirmado oficialmente la causa de su fallecimiento ni la fecha exacta del mismo.

La noticia de su muerte, ocurrida presuntamente el 2 de octubre según la página de Facebook ‘Unidad Santa Fe IMSS’, ha sido recibida con pesar por la comunidad artística y por quienes siguieron su carrera en la televisión mexicana.

Temas Relacionados

Gustavo CosaínTelevisaANDImexico-entretenimiento

Más Noticias

La madre de una adolescente colombiana desaparecida en México denuncia irregularidades en la investigación

La reconstrucción de los hechos muestra omisiones clave y la desesperación de una madre ante la inacción de las autoridades

La madre de una adolescente

El mejor mineral para proteger las articulaciones: reduce la inflamación, alivia el dolor y mantiene la movilidad

Pocas personas saben de la importancia de este nutriente para la salud articular

El mejor mineral para proteger

Cae Néstor “N”, objetivo prioritario y jefe de plaza de una célula criminal que operaba en cuatro municipios del Edomex

El ahora capturado trató de escapar de los gentes de seguridad al introducirse en la maleza

Cae Néstor “N”, objetivo prioritario

Ángel “Tashiro” Fierro es descalificado por patear a Abraham Cordero: así fue la agresión ilegal

El boxeador tijuanense perdió el control e ignoró la presencia del réferi al patear a " Bombi" Cordero

Ángel “Tashiro” Fierro es descalificado

¿Cómo el azúcar afecta a tu cerebro, según la UNAM?

La ciencia revela cómo los mecanismos neuronales impulsan el deseo constante por lo dulce

¿Cómo el azúcar afecta a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae Néstor “N”, objetivo prioritario

Cae Néstor “N”, objetivo prioritario y jefe de plaza de una célula criminal que operaba en cuatro municipios del Edomex

Narcomenudeo en CDMX: persecución y captura en Álvaro Obregón deja 3 detenidos y más de 280 dosis de droga decomisadas

Reportan que Alexander, el policía secuestrado en Culiacán, no era escolta del hijo del gobernador Rubén Rocha Moya

Violencia en Michoacán: tres muertos y una mujer herida tras ataque armado a caseta de vigilancia

Hallan tres cadáveres maniatados y con signos de violencia en Jacona, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: quién gana el final de la temporada hoy 5 de octubre

Filtran lista completa de los participantes de La Casa de los Famosos México 4 y causa furor en redes

Shiki sorprende al revelar sus planes con el premio de 4 millones de pesos de La Casa de los Famosos México 3 en caso de ganar

Dalílah Polanco revela en qué gastaría los 4 millones de pesos si gana La Casa de los Famosos México 3

¿Taylor Swift plagió canción de Luis Miguel? Comparan su nuevo sencillo con ‘Dos Enamorados’ de El Sol de México

DEPORTES

Ángel “Tashiro” Fierro es descalificado

Ángel “Tashiro” Fierro es descalificado por patear a Abraham Cordero: así fue la agresión ilegal

Omar “N”, ex futbolista de Chivas, es imputado por abuso sexual infantil

Enrique Iglesias se echa ‘palomazo’ con Checo Pérez durante concierto en Guadalajara | Video

Se filtran primeras imágenes de Omar “N”: Fiscalía dicta prisión preventiva por presunto abuso sexual

Trasladan a Omar ‘N’, exfutbolista de Chivas, al penal de Puente Grande tras acusaciones de abuso a menor