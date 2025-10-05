México

Estos son los dos últimos pagos que recibirán los pensionados del ISSSTE en noviembre 2025

Este dato podrá ayudar a planificar los gastos de fin de año

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Los pensionados del ISSSTE recibirán
Los pensionados del ISSSTE recibirán dos pagos en noviembre por esta razón.

En el cierre del año, los pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) esperan la llegada de los dos últimos depósitos importantes que recibirán en noviembre de 2025.

El ISSSTE mantiene su sistema de pago adelantado, depositando la mensualidad el último día hábil del mes previo, lo que garantiza que los recursos estén disponibles antes del inicio del mes correspondiente y permite a los beneficiarios cubrir gastos inmediatos, especialmente los relacionados con la temporada decembrina.

El depósito de la pensión correspondiente a noviembre estará disponible a partir del 30 de octubre de 2025, conforme a lo estipulado en el calendario oficial.

Este pago incluye no solo la pensión base, sino también prestaciones adicionales como el bono de despensa y la previsión social múltiple, conceptos que aparecen en el comprobante de pago con claves específicas, facilitando a los pensionados identificar claramente a cuánto corresponde cada uno de estos rubros.

Además del pago mensual, en la primera quincena de noviembre de 2025, el ISSSTE entregará la primera parte del aguinaldo a sus beneficiarios.

Este esquema escalonado de pagos cumple con el objetivo de asegurar que los adultos mayores puedan organizar de forma más eficiente sus finanzas, de cara a la temporada de mayor consumo en el año y al inicio del ciclo siguiente.

La segunda parte del aguinaldo está programada hasta enero de 2026, de modo que los pensionados perciben ese ingreso extraordinario en momentos clave para su economía familiar.

Para estos conceptos, el instituto puntualiza que el monto mínimo garantizado será de 6 mil 121 pesos, asegurando que ningún pensionado reciba menos de esa cifra, la cual está establecida por ley.

Estos fondos representan un alivio importante frente al incremento de precios y permiten que los beneficiarios cuenten con mayor certidumbre financiera al cerrar el año. Además, la entrega anticipada de los depósitos busca que todos los pensionados tengan acceso a sus recursos antes de la llegada de las festividades.

Entre los adultos mayores, el interés por estos pagos adicionales crece, ya que más allá de representar una prestación legal, significan la posibilidad de enfrentar con mayor tranquilidad los gastos extraordinarios que suelen surgir en este tramo final del año.

El ISSSTE aconseja a sus afiliados revisar periódicamente las plataformas digitales y comunicados oficiales para estar informados sobre fechas exactas, montos y cualquier cambio relacionado con los depósitos, evitando así contratiempos y permitiendo una mejor gestión de sus recursos.

Temas Relacionados

ISSSTEnoviembrePensión ISSSTEpensionados2025personas pensionadasmexico-noticias

Más Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 5 de octubre en Monterrey

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima: las temperaturas que predominarán

Pronóstico del clima en Acapulco de Juárez para antes de salir de casa este 5 de octubre

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Pronóstico del clima en Acapulco

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Mérida este 5 de octubre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Prepárase antes de salir: Este

Clima en Bahía de Banderas: temperatura y probabilidad de lluvia para este 5 de octubre

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Bahía de Banderas:

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Ciudad de México este domingo

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Prepárase antes de salir: Este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cuatro presuntos integrantes de

Caen cuatro presuntos integrantes de “Los Roques” con armamento, granadas y drogas en Morelos

Golpe al Huachicol: detienen a conductor por transportar 76 mil litros de combustible robado en Nuevo León

Capturan en Edomex al presunto principal operador de “El Güero Fresa”, dedicado a la extorsión y despojo

Detienen a dos por el asesinato de Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

Cae presunto implicado en el homicidio de mando policiaco de la SSC, asesinado frente a su esposa en Chalco, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Los podcasts más reproducidos hoy

Los podcasts más reproducidos hoy en Spotify México

Las 10 producciones más populares de Disney+ en México para engancharse el fin de semana

Alexis Ayala explota en programa de Maxine Woodside por preguntas sobre su ex Paty Díaz

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 4 de octubre en la última tarde de sábado antes de LA GRAN FINAL

‘La sustancia’ llega a HBO Max: descubre los estrenos de las plataformas de streaming del 6 al 12 de octubre

DEPORTES

Cruz Azul rescata el empate

Cruz Azul rescata el empate de último minuto ante Tigres y ambos equipos dividen puntos en el Estadio Universitario

Memo Ochoa gana por primera vez en la liga de Chipre

Sergio Mora asegura que la carrera de Canelo Álvarez está cerca del final: “El tiempo lo alcanzó

Pumas vs Chivas, IA predice al ganador del partido de la jornada 12

Este será el rival de la Selección Mexicana en los Octavos de Final del Mundial Sub-20