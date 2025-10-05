Estos son los dos últimos pagos que recibirán los pensionados del ISSSTE en noviembre 2025

Los pensionados del ISSSTE recibirán dos pagos en noviembre por esta razón.

En el cierre del año, los pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) esperan la llegada de los dos últimos depósitos importantes que recibirán en noviembre de 2025.

El ISSSTE mantiene su sistema de pago adelantado, depositando la mensualidad el último día hábil del mes previo, lo que garantiza que los recursos estén disponibles antes del inicio del mes correspondiente y permite a los beneficiarios cubrir gastos inmediatos, especialmente los relacionados con la temporada decembrina.

El depósito de la pensión correspondiente a noviembre estará disponible a partir del 30 de octubre de 2025, conforme a lo estipulado en el calendario oficial.

Este pago incluye no solo la pensión base, sino también prestaciones adicionales como el bono de despensa y la previsión social múltiple, conceptos que aparecen en el comprobante de pago con claves específicas, facilitando a los pensionados identificar claramente a cuánto corresponde cada uno de estos rubros.

Además del pago mensual, en la primera quincena de noviembre de 2025, el ISSSTE entregará la primera parte del aguinaldo a sus beneficiarios.

Este esquema escalonado de pagos cumple con el objetivo de asegurar que los adultos mayores puedan organizar de forma más eficiente sus finanzas, de cara a la temporada de mayor consumo en el año y al inicio del ciclo siguiente.

La segunda parte del aguinaldo está programada hasta enero de 2026, de modo que los pensionados perciben ese ingreso extraordinario en momentos clave para su economía familiar.

Para estos conceptos, el instituto puntualiza que el monto mínimo garantizado será de 6 mil 121 pesos, asegurando que ningún pensionado reciba menos de esa cifra, la cual está establecida por ley.

Estos fondos representan un alivio importante frente al incremento de precios y permiten que los beneficiarios cuenten con mayor certidumbre financiera al cerrar el año. Además, la entrega anticipada de los depósitos busca que todos los pensionados tengan acceso a sus recursos antes de la llegada de las festividades.

Entre los adultos mayores, el interés por estos pagos adicionales crece, ya que más allá de representar una prestación legal, significan la posibilidad de enfrentar con mayor tranquilidad los gastos extraordinarios que suelen surgir en este tramo final del año.

El ISSSTE aconseja a sus afiliados revisar periódicamente las plataformas digitales y comunicados oficiales para estar informados sobre fechas exactas, montos y cualquier cambio relacionado con los depósitos, evitando así contratiempos y permitiendo una mejor gestión de sus recursos.