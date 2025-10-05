Estos pensionados del IMSS no recibirán pago de aguinaldo en noviembre

No todos los pensionados del IMSS recibirán aguinaldo.

A medida que se acerca la temporada de fin de año, miles de personas jubiladas revisan los detalles sobre el aguinaldo para pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una de las prestaciones más esperadas.

Sin embargo, no todos los beneficiarios recibirán este pago anual en noviembre, ya que el derecho al aguinaldo depende de la ley bajo la cual cotizaron durante su vida laboral, de acuerdo con la información expuesta en el sitio web oficial del IMSS.

Durante décadas, el sistema del IMSS ha operado bajo dos marcos legales distintos. La primera de ellas, la llamada Ley del Seguro Social de 1973 (Ley del 73), la cual protegió a los trabajadores hasta el 30 de junio de 1997.

Posteriormente, la Ley del 97 entró en vigor el 1 de julio de ese mismo año, estableciendo nuevas reglas para el otorgamiento de pensiones y prestaciones.

De acuerdo con el IMSS, únicamente quienes consolidaron su pensión bajo la Ley del 73 y, específicamente, por la modalidad de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, accederán este año al pago de aguinaldo.

Mientras tanto, la institución señala que quienes tramitaron su pensión conforme a la Ley del 97, es decir, aquellos que comenzaron a cotizar en el IMSS a partir del 1 de julio de 1997, no recibirán este beneficio extraordinario en 2025.

Según señala el portal oficial, los términos de pago del aguinaldo en noviembre “excluyen expresamente a quienes cotizan bajo el nuevo marco legal”.

En cuanto al depósito para los beneficiarios que sí cumplen con los requisitos, el IMSS precisa que el monto corresponde a una mensualidad de la pensión recibida, sin incluir montos adicionales por concepto de asignaciones familiares o ayudas asistenciales.

El IMSS realiza sus depósitos de pensión los primeros días del mes correspondiente (IMSS)

“El pago se realizará en el mes de noviembre de forma directa en la cuenta bancaria registrada por el pensionado”, describe la institución en sus publicaciones oficiales.

Tanto el IMSS como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recomiendan a sus beneficiarios informarse oportunamente sobre fechas y condiciones aplicables este año.

El instituto exhorta a los pensionados a mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales y resolver dudas directamente a través de sus canales institucionales para evitar confusiones.

La diferencia en la legislación bajo la cual se consolidó la pensión resulta determinante y, como confirma el IMSS, ese detalle legal definirá si los pensionados podrán contar con el aguinaldo este noviembre o quedarán excluidos del pago.