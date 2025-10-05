Detienen a Omar “N”, exfutbolista de las Chivas, por presunto abuso sexual infantil

El exfutboilista fue puesto a disposición de las autoridades para resolver su situación jurídica. Foto: (RS)

Omar “N”, ex futbolista profesional y referente histórico del Club Deportivo Guadalajara, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado. La aprehensión fue realizada este 4 de octubre por elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia, en el estado de Jalisco.

De acuerdo con información difundida por Milenio, la captura del exdelantero mexicano se llevó a cabo en la colonia Centro del municipio de Zapopan, Jalisco, mediante un operativo especial implementado por la Fiscalía. Según una consulta realizada por Infobae México al Registro Nacional de Detenciones, el deportista fue arrestado a las 18:30 horas y posteriormente trasladado al penal de Puente Grande.

De acuerdo con información publicada por Milenio, las investigaciones en su contra señalan que el exjugador habría abusado sexualmente de una adolescente en diversas ocasiones durante los últimos meses.

Autoridades lograron la detención del exfutbolista en Zapopan, Jalisco. Foto: (iStock)

Con base en los elementos recabados, el Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito Judicial otorgó una orden de aprehensión en contra del exfutbolista. Dicha orden fue cumplimentada por las autoridades jaliscienses como parte del proceso legal en su contra.

Hasta el momento, ni las autoridades ni el equipo legal del exfutbolista han emitido declaraciones, aunque se espera que, con el paso de la madrugada se siga dando avance al caso.

Omar “N”, originario de Los Mochis, Sinaloa, fue uno de los delanteros más destacados del futbol mexicano en las últimas dos décadas. Inició su carrera profesional con las Chivas del Guadalajara, equipo en el que debutó en 2001 y con el que vivió sus mejores momentos, convirtiéndose en su máximo goleador histórico.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Foto: (FB)

Gracias a su desempeño, dio el salto al futbol europeo con el Deportivo La Coruña en la temporada 2008-2009, donde disputó 9 partidos y anotó un gol. Sin embargo, su etapa en España fue breve, y regresó pronto al futbol mexicano. A lo largo de su carrera también jugó en Tigres, Cruz Azul, Atlas, y tuvo un paso por la MLS con el Kansas City.

Con la Selección Mexicana participó en el Mundial de Alemania 2006 y en la Copa América 2007, además de conquistar la Copa Oro en 2003 y 2009.

Omar “N” se retiró del futbol profesional en 2019 con los Leones Negros en la Liga de Expansión MX, tras casi 20 años de carrera.