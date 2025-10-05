México

Detienen a Omar “N”, exfutbolista de las Chivas, por presunto abuso sexual infantil

Autoridades de Jalisco integraron una carpeta de investigación por la presunta responsabilidad del exfutbolista en el abuso sexual de una menor

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
El exfutboilista fue puesto a
El exfutboilista fue puesto a disposición de las autoridades para resolver su situación jurídica. Foto: (RS)

Omar “N”, ex futbolista profesional y referente histórico del Club Deportivo Guadalajara, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado. La aprehensión fue realizada este 4 de octubre por elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia, en el estado de Jalisco.

De acuerdo con información difundida por Milenio, la captura del exdelantero mexicano se llevó a cabo en la colonia Centro del municipio de Zapopan, Jalisco, mediante un operativo especial implementado por la Fiscalía. Según una consulta realizada por Infobae México al Registro Nacional de Detenciones, el deportista fue arrestado a las 18:30 horas y posteriormente trasladado al penal de Puente Grande.

De acuerdo con información publicada por Milenio, las investigaciones en su contra señalan que el exjugador habría abusado sexualmente de una adolescente en diversas ocasiones durante los últimos meses.

Autoridades lograron la detención del
Autoridades lograron la detención del exfutbolista en Zapopan, Jalisco. Foto: (iStock)

Con base en los elementos recabados, el Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito Judicial otorgó una orden de aprehensión en contra del exfutbolista. Dicha orden fue cumplimentada por las autoridades jaliscienses como parte del proceso legal en su contra.

Hasta el momento, ni las autoridades ni el equipo legal del exfutbolista han emitido declaraciones, aunque se espera que, con el paso de la madrugada se siga dando avance al caso.

Omar “N”, originario de Los Mochis, Sinaloa, fue uno de los delanteros más destacados del futbol mexicano en las últimas dos décadas. Inició su carrera profesional con las Chivas del Guadalajara, equipo en el que debutó en 2001 y con el que vivió sus mejores momentos, convirtiéndose en su máximo goleador histórico.

El detenido fue puesto a
El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Foto: (FB)

Gracias a su desempeño, dio el salto al futbol europeo con el Deportivo La Coruña en la temporada 2008-2009, donde disputó 9 partidos y anotó un gol. Sin embargo, su etapa en España fue breve, y regresó pronto al futbol mexicano. A lo largo de su carrera también jugó en Tigres, Cruz Azul, Atlas, y tuvo un paso por la MLS con el Kansas City.

Con la Selección Mexicana participó en el Mundial de Alemania 2006 y en la Copa América 2007, además de conquistar la Copa Oro en 2003 y 2009.

Omar “N” se retiró del futbol profesional en 2019 con los Leones Negros en la Liga de Expansión MX, tras casi 20 años de carrera.

Temas Relacionados

Omar BravoDetenciónJaliscoChivasZapopanmexico-noticias

Más Noticias

Resultados Melate Retro 4 de octubre de 2025: quién se llevó el premio mayor de $40.9 millones

Esta popular lotería cuenta con una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos que se va acumulando. Hoy se entregaron más de 43 millones de pesos en premios

Resultados Melate Retro 4 de

Temblor en México: noticias de la actividad sísmica este domingo 5 de octubre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México: noticias de

Pronóstico del tiempo en México: temperaturas y condiciones climáticas por regiones este 5 de octubre

El clima en México a veces puede sorprender a las personas al pasar del calor a la lluvia en un mismo día

Pronóstico del tiempo en México:

¿Qué sucede en tu cerebro cuanto tienes pesadillas?

Los malos sueños constantes podrían estar relacionados con algunos trastornos mentales

¿Qué sucede en tu cerebro

La Casa de los Famosos México en vivo: hoy domingo 5 de octubre

Sigue en vivo todas las novedades y dinámicas que ocurren rumbo a la gran final del reality más viral de México

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos son los estados en

Estos son los estados en los que operaba “Nelson”, líder del Tren de Aragua detenido junto a dos colaboradores en CDMX

Caen cuatro presuntos integrantes de “Los Roques” con armamento, granadas y drogas en Morelos

Golpe al Huachicol: detienen a conductor por transportar 76 mil litros de combustible robado en Nuevo León

Capturan en Edomex al presunto principal operador de “El Güero Fresa”, dedicado a la extorsión y despojo

Detienen a dos por el asesinato de Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Los podcasts más reproducidos hoy

Los podcasts más reproducidos hoy en Spotify México

Las 10 producciones más populares de Disney+ en México para engancharse el fin de semana

Alexis Ayala explota en programa de Maxine Woodside por preguntas sobre su ex Paty Díaz

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 4 de octubre en la última tarde de sábado antes de LA GRAN FINAL

‘La sustancia’ llega a HBO Max: descubre los estrenos de las plataformas de streaming del 6 al 12 de octubre

DEPORTES

Cruz Azul rescata el empate

Cruz Azul rescata el empate de último minuto ante Tigres y ambos equipos dividen puntos en el Estadio Universitario

Memo Ochoa gana por primera vez en la liga de Chipre

Sergio Mora asegura que la carrera de Canelo Álvarez está cerca del final: “El tiempo lo alcanzó

Pumas vs Chivas, IA predice al ganador del partido de la jornada 12

Este será el rival de la Selección Mexicana en los Octavos de Final del Mundial Sub-20