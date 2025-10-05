México

¿Cómo el azúcar afecta a tu cerebro, según la UNAM?

La ciencia revela cómo los mecanismos neuronales impulsan el deseo constante por lo dulce

Por Joshua Espinosa

Guardar
La dopamina refuerza el deseo
La dopamina refuerza el deseo de repetir la experiencia placentera de comer azúcar. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Atracción irresistiblemente dulce, antojos constantes al pasar por una pastelería o la necesidad imperiosa de endulzar el café: gran parte de estas experiencias cotidianas tienen su explicación en la compleja relación entre el cerebro y el consumo de azúcar. Este vínculo va mucho más allá de un simple gusto personal; responde a una serie de mecanismos neurobiológicos que nos conducen a repetir el consumo de este ingrediente una y otra vez.

Como explica Mariana Valdés Moreno, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México, según recogió UNAM Global, cuando una persona ingiere azúcar, lo primero que ocurre es una detección a nivel gustativo. Al percibir el sabor dulce, el cerebro interpreta inmediatamente que se está obteniendo una fuente rápida de energía.

Desde una perspectiva evolutiva, esto tenía mucho sentido: consumir este tipo de alimentos facilitaba la supervivencia porque ofrecían energía inmediata, algo indispensable para la actividad física y mental. El cuerpo reacciona ante el azúcar desencadenando sensaciones placenteras, lo que hace que estas conductas tiendan a repetirse.

El sistema de recompensa cerebral
El sistema de recompensa cerebral responde al azúcar de forma similar a algunas drogas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir azúcar activa el llamado circuito de recompensa, un complejo sistema de conexión neuronal. Este es responsable de generar sensaciones placenteras cuando hacemos algo beneficioso, como alimentarnos. La dopamina cumple un papel esencial en este proceso: este neurotransmisor transforma la experiencia de comer algo dulce en una experiencia altamente satisfactoria, reforzando el deseo de repetirla.

La dopamina no se limita a transmitir placer por sí sola. Cuando se libera tras la ingesta de azúcar, queda grabado en el cerebro un registro positivo. Así, la próxima vez que se presenta la oportunidad de consumir algo dulce, la persona experimenta impulsos difíciles de ignorar, buscando revivir aquella sensación placentera.

Con el tiempo y el consumo habitual, el sistema recompensa puede desarrollar tolerancia: el estímulo que antes generaba un gran placer deja de ser suficiente, sobre todo si se ingiere azúcar en exceso. El cerebro demanda entonces más cantidad para experimentar el mismo tipo de satisfacción, lo que contribuye a que la ingesta aumente paulatinamente.

El consumo habitual de azúcar
El consumo habitual de azúcar puede generar tolerancia y aumentar la necesidad de ingesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos han encontrado que estos mecanismos son similares, hasta cierto punto, a los que ocurren durante la adicción a sustancias como algunas drogas. El cerebro responde ante ambos estímulos de manera parecida, a través del mismo sistema de recompensa.

A pesar de ello, el mundo de la ciencia aún debate si el consumo de azúcar puede considerarse equiparable clínicamente a una manía, aunque sí existe consenso en cuanto a la dificultad de controlar los patrones de ingesta cuando se sobreestimulan estos circuitos cerebrales.

Resulta fundamental comprender que no todas las fuentes de azúcar afectan al cerebro del mismo modo. Existen azúcares naturales, presentes en frutas y lácteos, que el organismo asimila de forma gradual cuando se consumen en su forma completa junto a fibra y otros nutrientes.

No todas las fuentes de
No todas las fuentes de azúcar afectan igual: diferencias entre azúcares naturales y añadidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, los azúcares añadidos, presentes en alimentos procesados y ultraprocesados, llegan al torrente sanguíneo de manera mucho más rápida, elevando los niveles de dopamina de forma abrupta y activando más intensamente el placer.

Este tipo de azúcar, advierte Valdés Moreno, no resulta necesario para un adecuado funcionamiento del organismo y sí supone un riesgo mayor de desarrollar problemas metabólicos y obesidad.

Temas Relacionados

Azúcar CerebroUNAM Dopamina Adicción Alimentos procesadosmexico-noticias

Más Noticias

Edna Monroy, de ‘Ponte Fit’ en Televisa Deportes, muestra lesiones en su rostro tras violenta separación: “Es agresivo”

La promotora del bienestar físico sorprendió al exponer públicamente el abuso que vivió por parte del financiero Enrique Fuentes, hermano del esposo de Jacky Bracamontes

Edna Monroy, de ‘Ponte Fit’

Gobernadora de Tlaxcala destaca valor del sorteo conmemorativo de la Lotería Nacional

La directora de la institución afirmó que cada boleto representa la memoria colectiva, la herencia de los pueblos originarios y el legado de quienes han forjado la entidad a lo largo de cinco siglos

Gobernadora de Tlaxcala destaca valor

Refuerzan puntos críticos del río Lerma para evitar desbordamientos en tres municipios

Se pretende disminuir la presión hídrica y mitigar el riesgo de futuras inundaciones en la región

Refuerzan puntos críticos del río

La madre de una adolescente colombiana desaparecida en México denuncia irregularidades en la investigación

La reconstrucción de los hechos muestra omisiones clave y la desesperación de una madre ante la inacción de las autoridades

La madre de una adolescente

El mejor mineral para proteger las articulaciones: reduce la inflamación, alivia el dolor y mantiene la movilidad

Pocas personas saben de la importancia de este nutriente para la salud articular

El mejor mineral para proteger
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae Néstor “N”, objetivo prioritario

Cae Néstor “N”, objetivo prioritario y jefe de plaza de una célula criminal que operaba en cuatro municipios del Edomex

Narcomenudeo en CDMX: persecución y captura en Álvaro Obregón deja 3 detenidos y más de 280 dosis de droga decomisadas

Reportan que Alexander, el policía secuestrado en Culiacán, no era escolta del hijo del gobernador Rubén Rocha Moya

Violencia en Michoacán: tres muertos y una mujer herida tras ataque armado a caseta de vigilancia

Hallan tres cadáveres maniatados y con signos de violencia en Jacona, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Edna Monroy, de ‘Ponte Fit’

Edna Monroy, de ‘Ponte Fit’ en Televisa Deportes, muestra lesiones en su rostro tras violenta separación: “Es agresivo”

Muere Gustavo Cosaín, actor de ‘Simplemente María’ y novelas de Televisa, tras dura enfermedad

La Casa de los Famosos México EN VIVO: quién gana el final de la temporada hoy 5 de octubre

Filtran lista completa de los participantes de La Casa de los Famosos México 4 y causa furor en redes

Shiki sorprende al revelar sus planes con el premio de 4 millones de pesos de La Casa de los Famosos México 3 en caso de ganar

DEPORTES

Ángel “Tashiro” Fierro es descalificado

Ángel “Tashiro” Fierro es descalificado por patear a Abraham Cordero: así fue la agresión ilegal

Omar “N”, ex futbolista de Chivas, es imputado por abuso sexual infantil

Enrique Iglesias se echa ‘palomazo’ con Checo Pérez durante concierto en Guadalajara | Video

Se filtran primeras imágenes de Omar “N”: Fiscalía dicta prisión preventiva por presunto abuso sexual

Trasladan a Omar ‘N’, exfutbolista de Chivas, al penal de Puente Grande tras acusaciones de abuso a menor